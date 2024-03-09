Avrupalı düzenleyicilerin baskısı altında olan Apple, Cuma günü Epic Games ile yaşanan çekişmesinde geri adım atarak Epic’in Avrupa’daki iPhone ve iPad’lere kendi oyun mağazasını koymasının önünü açtı. Bu adım, Apple ve Epic arasındaki uzun süredir devam eden hukuki mücadelede önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Epic Games Store iPhone ve iPad modellerine geliyor. Fornite iOS sonunda geri dönüyor.

Apple Geri Vites Yaptı: Epic Games Store iPhone için Geliyor

Bu haftanın başlarında Apple, Epic’in iOS için bir mağaza açmasını engellemek için adımlar atmıştı. Ancak Avrupa Birliği’nin, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda hangi uygulamaların dağıtılacağını kontrol etmesini yasaklayan Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uymaları için verdiği son tarihin ardından Apple, Epic’e kapısını açma kararı aldı.

Apple’ın bu kararı, Epic Games CEO’su Tim Sweeney tarafından olumlu karşılandı. Sweeney, Apple’ın DMA hakkındaki adımlarını eleştirdi ve Apple’ın üçüncü taraf uygulama mağazalarını cihazlarından hariç tutma hakkına sahip olmadığını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte, Epic Games, Epic Games Store uygulama mağazasını ve Fortnite’ı Avrupa’daki iOS kullanıcılarına geri getirme planlarını da kesinleştirdi.

AB’nin endüstri şefi Thierry Breton, Apple’ın Epic’i dışlama kararından geri adım atmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Breton, Apple’ın bu kararıyla DMA’nın şimdiden somut sonuçlar gösterdiğini ifade etti. Görünen o ki, Apple gibi geri vites yapmayan firmalar bile AB’nin kararları karşısında çaresiz.

Apple ve Epic arasındaki anlaşmazlık, Epic’in Apple’ın App Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyunu platformundan kaldırmasıyla başlamıştı. Apple Epic Games davası olarak da bilinen bu karşılaşmayı ilk etapta bir bakıma Apple’ın kazandığını söylesek yanlış olmaz.

Ancak DMA’nın uygulamaya konulmasıyla beraber, Apple cephesinin eli kolu bağlandı. Bu sayede birçok geliştirici uygulamasını üçüncü taraf uygulama mağazaları üzerinden yayınlayarak App Store üzerinden yapılan kesintilerden kaçınabilecek.

Epic Games, Apple’ın bu kararıyla Avrupa Komisyonu’nun DMA’yı uygulama ve teknoloji şirketlerini denetleme konusunda hızla hareket edeceğine dair güçlü bir sinyal gönderdiğini belirtti. Epic Games Store uygulama mağazası ile Avrupa Birliği’ndeki iPhone ve iPad kullanıcıları Fornite oyununu yeniden oynayabilecek.

Sonuç olarak, Apple’ın Epic Games ile yaşadığı bu hukuki mücadele, Avrupa’da dijital pazarların nasıl düzenleneceği konusunda önemli bir tartışma başlattı ve teknoloji devlerinin Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemelerine nasıl uyum sağlayacakları konusunda bir dizi örnek oluşturdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple AB’den korkuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!