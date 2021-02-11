Genel
Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Halcyon 6: Starbase Commander’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 24,00 TL olan Halcyon 6: Starbase Commander adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Halcyon 6: Starbase Commander‘ın hikayesi, Dünya’yı tehdit eden bir uzaylı istilasıyla ilgili. Bunu durdurmak için insanlar, eski bir ırkın geride bıraktığı bir uzay üssü olan Halcyon 6’ya gider. İnsanların yeni teknolojileri keşfetmesini ve işgalcilerle savaşmaya yardımcı olabilecek diğer türlerle ittifaklar kurmasını sağladığı için sorunları çözmenin anahtarı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Halcyon 6: Starbase Commander oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Halcyon 6: Starbase Commander oyununu henüz indirmediyseniz 18.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Google karanlık mod desteği kazanıyor
Google, karanlık mod temasını arama sayfası için test ediyor. Arama motoru cihazınızın temasını tanıyarak ona göre hareket edecek.
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Karanlık tema, son yılların en gözde özelliklerinden biri. Kullanıcılar telefonlarında, bilgisayarlarında hatta kullandıkları uygulamalarda bile bu modu tercih ediyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan ilki özellikle akşam saatler gözü yormaması. Diğeri ise karanlık modun, oldukça güzel gözükmesi. WhatsApp’ın bile bu özellikten sonra kullanıcılara daha iyi gözüktüğü konusunda hemfikir olabiliriz. Ancak şaşırtıcı şekilde, bu mod henüz her platforma gelmiş değil. Örneğin Google, karanlık mod desteğine henüz kavuşmadı. Ancak bu durum değişmek üzere. Şirket, gelen son güncelleme ile arama sayfasına karanlık tema özelliğini getirdi.
Google karanlık mod desteği geliyor
Dünya’nın en çok ziyaret edilen internet adresi olan Google arama sayfası, Tercih ettiğiniz Windows ya da macOS temasına bağlı olarak karanlık moda geçiş yapacak. Eğer karanlık tema kullanmıyorsanız sayfanız, bugünkü olduğu gibi kalacak. Ancak eğer karanlık tema etkinse, Google bunu anlayacak ve buna bağlı olarak hareket edecek. Google, karanlık mod ile arka plan tamamen siyah olmayacak. Bunun yerine koyu bir gri renk gelecek ve yazıların rengi siyahtan beyaza dönüşecek. Şu an için test aşamasında olan özellik, kısa süre içerisinde tüm Dünya çapında kullanılabilir olacak. Google şu anda olası problemler için test yapıyor. Bu sebeple kullanmak için bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Özellik herkes için yayınlandığında, arama yaptığınız zaman bir bildirim çıkacak ve size konuyla ilgili bilgi verecek. Özellikle bu konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Genel
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Asus’un orta seviyede satışa çıkardığı X515JF modelini sizler için mercek altına aldık. Asus’un başlangıç seviyesi olarak konumlandırdığı bu modelinde pil ve işlemci performansına önem vermiş.
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Özellikle ev ve ofis kullanımına çok uygun olan Asus X515JF’in, fiyat/performans olarak başarılı bir model olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. İncelediğim bu model özelinde konuşacak olursam eğer; 1 haftalık bir deneyim sürecinden sonra emin olduğum tek nokta tam bir fiyat/performans bilgisayarı olduğu. Kullanırken keyifle kullandım ve her zaman her işimi yapmamda yardımcı oldu. Sözü fazla uzatmadan teknik özelliklerinden bahsedelim.
Asus X515JF teknik özellikleri neler?
Tasarım
Asus X515JF, 36 cm genişliğe, 24 cm uzunluğa, 2 cm kalınlığa ve1.8 kg ağırlığa sahip. Gri rengiyle de şık duruyor. Sol tarafında şarj girişi, 1 adet type c girişi, havalandırma menfezi , HDMI 1.4 girişi ve USB girişi yer alıyor. Sağ tarafında ise kensington kilidi, iki adet usb girişi, microSD kart okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi var.
Ekran
15.6 İNÇ 1366×768 Piksel HD ekrana sahip. İnce çerçeveleri sayesinde %83 ekran gövde oranı sunuyor. 250 Nit maksimum parlaklık olması kimi koşullarda yetersiz olsa da “başlangıç seviyesi” bir cihaz için yeterli oluyor
Performans
Intel Core i5-1035G1 işlemcisine DDR4 8GB RAM ve 256GB SSD disk eşlik ediyor. Bilgisayarın açılış hızı ise 8 saniye. SSD olması farkını gösteriyor. Ekran kartı olarak ise 2GB NVIDIA GeForce MX130 ekran kartına sahip.
Pil performansı
Pil Gücü 37 Wh. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede pilini 0’dan 100’e doldurabiliyor. Kullandığınız moda göre minimum 5 maksimum 10 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.
Ağ bağlantıları
Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth Özellikleri 4.1 başlıca ağ bağlantı özellikleri diyebiliriz.
Ayrıca Windows 10 ile birlikte gelen bu modelin fiyatı ise 6500TL-700TL arası değişiyor. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 6000TL-7000TL aralığında ise, Asus X515JF’e göz atmanızı öneririm.
Genel
İBB tablet dağıtmak için kolları sıvadı
Pandemi nedeniyle ihtiyaçlarımız değişti. Bunun farkında olan İBB, tablet dağıtmaya başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin tablet.
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Covid-19 Pandemisi, hayatımızı neredeyse kökten değiştirdi. İnsanlar, geçmişte hiç ya da az ihtiyaç duyulan şeylere daha çok ihtiyaç duymaya başladı. Söz konusu durum elektronik ürünler için de geçerli. Pandemi öncesi gittikçe daralan laptop, tablet, televizyon gibi sektörler, pandemi sürecinde uçuşa geçti. Bu duruma hazırlıklı olmayan üreticiler artan talebi karşılayamadı ve fiyatlar yukarıya doğru ciddi bir yükseliş gösterdi. Bu durum, maddi açıdan zor durumda olan insanları zorladı. Özellikle normalde tek bir bilgisayarla yetinebilen birden çok çocuklu aileler, çakışan online eğitim saatleri sebebiyle oldukça zor duruma düştü. Bu durumun önüne geçmek isteyen İBB, tablet dağıtımına başladı. Hedef 40 bin tablet.
İBB Tablet dağıtmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve durumu olmayan ailelere tablet desteği için kolları sıvadı. İBB’den 40 bin tablet sloganıyla yola çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı. “Büyük bir özenle tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 40 bin tablet dağıtacağız. Eğitimden uzak kalmasın diye ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtmaya başlıyoruz. Tüm hayırseverlere de tablet bağışında bulunmaları için buradan çağrı yapıyorum, biz özenle dağıtırız. Bu durum özellikle ihtiyaç sahibi insanlar için önemli. Ancak ülkemizdeki kur sebebiyle ihtiyaç sahibi insan sayısını düşünürsek, bu sayı oldukça yetersiz. Yine de İBB, tablet dağıtarak en azından ilk adımı atmış oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın..
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Yazan: SerhatGUNEY, 7 saat önce
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Yazan: Bavandiel, 2 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Google karanlık mod desteği kazanıyor
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