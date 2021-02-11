Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Halcyon 6: Starbase Commander’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 24,00 TL olan Halcyon 6: Starbase Commander adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Halcyon 6: Starbase Commander‘ın hikayesi, Dünya’yı tehdit eden bir uzaylı istilasıyla ilgili. Bunu durdurmak için insanlar, eski bir ırkın geride bıraktığı bir uzay üssü olan Halcyon 6’ya gider. İnsanların yeni teknolojileri keşfetmesini ve işgalcilerle savaşmaya yardımcı olabilecek diğer türlerle ittifaklar kurmasını sağladığı için sorunları çözmenin anahtarı.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Halcyon 6: Starbase Commander oyunu için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10

İşlemci: 2GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB

Depolama: 1 GB

Sonuç olarak ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Halcyon 6: Starbase Commander oyununu henüz indirmediyseniz 18.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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