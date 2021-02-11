İBB tablet dağıtmak için kolları sıvadı

Pandemi nedeniyle ihtiyaçlarımız değişti. Bunun farkında olan İBB, tablet dağıtmaya başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin tablet.

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Covid-19 Pandemisi, hayatımızı neredeyse kökten değiştirdi. İnsanlar, geçmişte hiç ya da az ihtiyaç duyulan şeylere daha çok ihtiyaç duymaya başladı. Söz konusu durum elektronik ürünler için de geçerli. Pandemi öncesi gittikçe daralan laptop, tablet, televizyon gibi sektörler, pandemi sürecinde uçuşa geçti. Bu duruma hazırlıklı olmayan üreticiler artan talebi karşılayamadı ve fiyatlar yukarıya doğru ciddi bir yükseliş gösterdi. Bu durum, maddi açıdan zor durumda olan insanları zorladı. Özellikle normalde tek bir bilgisayarla yetinebilen birden çok çocuklu aileler, çakışan online eğitim saatleri sebebiyle oldukça zor duruma düştü. Bu durumun önüne geçmek isteyen İBB, tablet dağıtımına başladı. Hedef 40 bin tablet.

İBB Tablet dağıtmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve durumu olmayan ailelere tablet desteği için kolları sıvadı. İBB’den 40 bin tablet sloganıyla yola çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı. “Büyük bir özenle tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 40 bin tablet dağıtacağız. Eğitimden uzak kalmasın diye ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtmaya başlıyoruz. Tüm hayırseverlere de tablet bağışında bulunmaları için buradan çağrı yapıyorum, biz özenle dağıtırız. Bu durum özellikle ihtiyaç sahibi insanlar için önemli. Ancak ülkemizdeki kur sebebiyle ihtiyaç sahibi insan sayısını düşünürsek, bu sayı oldukça yetersiz. Yine de İBB, tablet dağıtarak en azından ilk adımı atmış oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın..

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