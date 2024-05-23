Popüler oyun mağazası Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Nihayet, bu haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu. Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyun fırsatı, çiftçilik simülasyon oyunları sevenleri oldukça mutlu edecek. Epic Games Store 340 TL değerinde oyunu ücretsiz veriyor!

Epic Games Store Haftanın Ücretsiz Oyunu: Farming Simulator 22

Bu hafta Epic Games Store’da ücretsiz olarak sunulan oyun, “Farming Simulator 22”. Oyunda Amerika ve Avrupa’da üç farklı bölgede çiftlik kurabiliyorsunuz. Lokasyonların yanında hava durumu ve mevsim gibi detaylar da unutulmamış. Oyunun güncel fiyatı Steam’de 19.99 dolar, Epic Games’te ise 340 TL.

Farming Simulator 22, 23 Mayıs’tan 30 Mayıs’a kadar Epic Games Store’da ücretsiz olarak indirilebilecek. Eğer bu süre zarfında oyunu kütüphanenize eklerseniz, oyun sonsuza kadar sizin olacak. Ancak bu oyunlar sürekli olarak ücretsiz olmuyor, yeni ücretsiz oyunlar gelene kadar bu oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Ücretsiz oyunu almak için, Epic Games Store’un resmi internet sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra ücretsiz olarak sunulan oyuna tıklayıp “Yükle” seçeneğini seçerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store’un sunduğu ücretsiz oyun fırsatları, özellikle oyuncular arasında büyük ilgi görüyor. Bu hafta ücretsiz olarak sunulan Farming Simulator 22, tarım simülasyonlarına ilgi duyan oyuncular için harika bir fırsat. Hem Amerika hem de Avrupa’daki farklı bölgelerde çiftlik kurma imkanı sunan bu oyun, gerçekçi mevsim döngüleri ve tarım tecrübeleriyle dikkat çekiyor.

Epic Games Store’un her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla, oyuncuların yeni oyunlar keşfetmelerine ve oyun kütüphanelerini genişletmelerine olanak tanıyor. Farming Simulator 22’yi ücretsiz olarak denemek ve sahip olmak için 23 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında Epic Games Store’u ziyaret etmeyi unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic ücretsiz oyunu nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!