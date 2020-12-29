Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Solitairica
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 17 TL değerindeki Solitairica oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Solitairica oldu.
Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen Solitairica, herkesin bildiği Solitaire oyununu temeline koyarak oyunculara RPG türünde karşılaşmaları ve roguelike oyunlarının sunduğu bir deneyimi sunuyor.
Solitairica, toplamda dört enerji türüne ev sahipliği yapıyor: Saldırı, savunma, çeviklik ve irade. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler ve sınıflar açılıyor. Açılan bu yetenek ve sınıflar da oyunu oynama şeklinizde önemli bir yere sahip oluyor.
Solitairica oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2
- İşlemci: 1.8 GHz, Dual Core
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 800 MB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ekran Kartı: Nvidia 8800, ATI 2900, or Intel HD4000
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Solitairica oyununu henüz indirmediyseniz 30.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Genel
Cyberpunk 2077 için ilk DLC duyuruldu!
Cyberpunk 2077 için planlanan ilk ücretsiz DLC duyuruldu. CD Projekt Red tarafından duyurulan ancak detayları bilinmeyen ek paket 2021 başlarında oyunculara sunulacak.
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İçeriği henüz bilinmeyen Cyberpunk 2077 DLC’si 2021 başlarında bizlerle!
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 konusunda geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Firmanın aralık ayı başında piyasaya sürdüğü ancak hatalar nedeniyle çok başının ağrıdığı yapım, yine de satış rakamlarında önemli sayılara ulaşabilmişti. Oyunun performansını özellikle konsol cephesinde düzeltmek için büyük uğraşlar veren firma, resmi sitesinden yaptığı paylaşım ile ilk ücretsiz DLC paketini hayranlarına duyurdu. İçeriği hakkında bilgi paylaşılmayan ek paketin, 2021 başlarında oyunculara sunulacağı öğrenildi.
Cyberpunk 2077 çıkmadan önce zaten ücretsiz olacağı bilinen ek paketlerin ilki tahminlere göre Şubat 2021‘e kalmadan oyuncuların beğenisine sunulacak. Daha önceden internete sızdırılan yatırımcı görüşmelerinde ocak ve şubat aylarında iki büyük güncellemenin geleceği öğrenilen oyunun, ek paketi de bu zamanlarda oyuncularına sunması bekleniyor. Sıkıntılı günlerden geçen ve oyun nedeniyle açılan davalar ile uğraşan CD Projekt Red, bu ek paket sayesinde oyun dünyasıyla arasını düzeltmeyi hedefliyor. The Witcher 3 içinde benzer bir yol izleyen ve ücretsiz ek paketleri oldukça beğenilen yapımcı firma, benzer bir başarıyı yeni oyunu için de deneyecek. Bakalım firma tüm bu olanların ardından gönlümüzü almayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
2021 Mercedes C-Sınıfı, neredeyse kamuflajsız görüntülendi
W206 kod adlı 2021 Mercedes C-Sınıfı, tanıtımına birkaç ay kala üzerindeki kamuflajlardan neredeyse kurtuldu. BMW 3 Serisi‘nin ebedi rakibi, yeni neslinde de arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle karşımızda olacak.
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Araç, dış tasarım olarak yeni E-Sınıfı veya S-Sınıfı ile büyük oranda benzerlik göstermesi bekleniyor. Tabi kamuflajlardan ötürü hangisine daha çok benzediğini söylemek zor. Kamuflajların altından belli olduğu kadarıyla yeni tasarıma sahip ön ve arka LED farların varlığı görülüyor. Ön tamponun yan havalandırmaları ve aracın jantlarından dolayı, söz konusu prototipin AMG Line‘a ait olduğu düşünülüyor.
Yeni Mercedes C-Sınıfı’nın kabiniyle ilgili konuşacak olursak birbirinden bağımsız iki büyük ekran bekleniyor. Bu ekranlar tabi ki gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemine ait olacak. Bilgi-eğlence sistemine ait ekranın, S-Sınıfı’ndaki gibi dikey bir pozisyonda olacağını önceki casus fotoğraflarda görmüştük.
2021 Mercedes C-Sınıfı, 48V EQ Boost hafif hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerin de dahil olduğu bir dizi motor seçeneğine sahip olacak. Ailenin en üstünde konumlandırılacak AMG modellerinde ise büyük ihtimalle 4.0 litrelik çift turbolu V8‘den vazgeçilecek. Yerine ise dört silindirli yeni bir motor serisinin geleceği söyleniyor. Tabi bu motor serisinde de elektrik desteğinden faydalanılması bekleniyor.
Yeni C S-Sınıfı’nın, “all-terrain” adında yükseltilmiş station wagon modeline sahip olacağı da söyleniyor. Coupe ve cabrio modellerin ise 2021 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
LG InstaView buzdolapları sesli komut ile açılıyor
LG, ses tanıma özellikli yeni InstaView buzdolaplarını gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021‘de görücüye çıkaracak.
LG’nin geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolapları, daha büyük bir cam panel ve dahili su dağıtıcısında ise gelişmiş hijyen için UVnano teknolojisi bulunuyor. InstaView, ses tanıma özelliği ile ‘mutfakta eller serbest’ kullanım rahatlığını yepyeni bir düzeye taşıyor.
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LG InstaView üzerinde bulunan şeffaf cam panele iki kere tıklandığında buzdolabının içi aydınlanıyor. Bu yılki modelde, InstaView penceresi önceki modellere göre yüzde 23 daha büyük olduğu için içeride ne olduğunu görmek her zamankinden daha kolay hale geliyor. Door-in-Door özelliği ise sık kullanılan ürünleri el altında tutmak için uygun bir alan sağlayarak içerideki soğuk hava kaybını azaltıyor.
LG’nin interaktif ses teknolojisi aynı zamanda, buzdolabına günün ajandasını sormayı veya buz ve su sebillerinin durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.
Yeni InstaView buzdolapları artık zahmetsiz ve etkili bir şekilde, hijyenik ve mikroplardan arındırılmış bir su kaynağı sağlamak için ışığın gücünü kullanan LG’nin UVnano teknolojisini içeriyor. UVnano teknolojisi, buzdolabının su kaynağı musluğundaki bakterileri yüzde 99,99’a kadar gidermek için saatte bir çalışıyor.
2021 LG InstaView buzdolabı serisi, 11 Ocak‘tan itibaren CES 2021‘de LG’nin sanal fuar standında sergilenecek. 2021 LG InstaView buzdolabı serisinin Türkiye’de satışa çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
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