Epic Games günün ücretsiz oyunu: Solitairica

Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 17 TL değerindeki Solitairica oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Solitairica oldu.

Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen Solitairica, herkesin bildiği Solitaire oyununu temeline koyarak oyunculara RPG türünde karşılaşmaları ve roguelike oyunlarının sunduğu bir deneyimi sunuyor.

Solitairica, toplamda dört enerji türüne ev sahipliği yapıyor: Saldırı, savunma, çeviklik ve irade. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler ve sınıflar açılıyor. Açılan bu yetenek ve sınıflar da oyunu oynama şeklinizde önemli bir yere sahip oluyor.

Solitairica oyunu için minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2

İşlemci: 1.8 GHz, Dual Core

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 800 MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Ekran Kartı: Nvidia 8800, ATI 2900, or Intel HD4000

Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Solitairica oyununu henüz indirmediyseniz 30.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.