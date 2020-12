n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji, yeni bir oyun ekosistemi kuruyor!

Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 33 TL değerindeki Night in the Woods oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

İlginizi çekebilir: Steam, bu yılın en çok satan ve oynanan oyunlarını yayınladı

reklam

2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Night in the Woods oldu.

Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.

Night In The Woods oyunu için minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 Quad-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekiyor

Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Night in the Woods oyununu henüz indirmediyseniz 28.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.