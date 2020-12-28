Oyun
n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji, yeni bir oyun ekosistemi kuruyor!
n11.com ve Güney Koreli oyun geliştirici Netmarble’ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile, mobil oyun ekosistemi kurma hazırlığı içerisinde. Hazırlanan 4 farklı başlıktaki mentörlük programı kapsamında gençlere iş modeli oluşturma, büyüme stratejisi, oyun trendleri, görsel ile UI tasarımı, kodlama, oyuncu deneyimi tasarımı, oyun içi metrik geliştirme ve oyun ekonomisi konusunda eğitimler verilecek.
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Netmarble Turkey, Doğuş Grubu ile beraber oyun endüstrisindeki yükselişi yakalamaya çalışacak
Oyun endüstrisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yıl başından itibaren dev satın alma ve birleşmelerin yanı sıra oyun oynama sürelerinin arttığı sektörde oyun içi satın alımlar da arttı. Analistler 2020 yılı içerisinde 44,1 milyar mobil oyun indirildiğini ve yıl sonuna kadar 2,7 milyar kullanıcının oyunlara 77,2 milyar dolar harcayacağını belirtirken; Türkiye’de özellikle hyper casual ve casual oyun kategorisinin yükselişe geçtiğini belirttiler. Oyun stüdyosu sayısı, çift basamaklı sayılardan dört basamaklı sayılara doğru yükselirken; yaşanan hareketlilik bu alana girmek isteyen gençlerin ve kuruluşların da ilgisini çekmeye başladı.
Dünyanın yanı sıra, ülkemizde de hızla gelişen mobil oyun ve oyunculuk konusunda yeni bir adım atmak için; Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji güçlerini birleştirdi. Sektörün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile; Türkiye’nin bu alandaki en etkin ağının kurulması planlanıyor. Türkiye’nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması için hayata geçirilen ekosistem; programıyla gençlere mentörlük eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında verilecek. Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve daha birçok eğitim Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından; oyun tasarımı, UI design, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.
Birçok bölüm ve uzmanlık alanından katılımcılar aranıyor
Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında çalışmalar ve eğitimler düzenleyecek. 10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise, n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri; yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek. Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek. Eğitim programı sonrasında ekipler oluşturularak yeni bir ekosistem kurulacak. Başvurular ise, www.gamershubtr.com üzerinden alınacak.
Genel
Halo: Infinite Xbox One sürümü iptal edilmedi!
Halo: Infinite Xbox One sürümünün iptal edilmediği öğrenildi. Yapımcı firma eski nesil konsol için herhangi bir iptal durumu düşünmüyor.
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Halo: Infinite Xbox One için sorunsuz bir şekilde çıkacak!
Halo: Infinite ertelemenin ardından hayranlarını bazı konularda şüphelere düşürdü. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin çıkışından bu yana yapımcı firmaya yaşattıkları ve oyunculara beklenen performansı konsollar nezdinde sağlayamaması oyun dünyasında hareketlenmeye neden oldu. 2021 yılına ertelenen oyun, eski nesil konsol kullanıcılarını biraz endişelendirmişe benziyor. Konuyla ilgili 343 Industries firması topluluk yöneticisi John Junyszek‘e sorular soran hayranlar, aldıkları cevap ile birlikte bir nebze olsun nefes aldılar.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Night in the Woods
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 33 TL değerindeki Night in the Woods oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Night in the Woods oldu.
Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.
Night In The Woods oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 Quad-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekiyor
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Night in the Woods oyununu henüz indirmediyseniz 28.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Oyun
Sons of The Forest oyununa ait yeni bir fragman yayınlandı!
Sons of The Forest oyunu için artık geri sayıma geçildi. Serinin ikinci oyununa ait yeni bir fragman yapımcı firma tarafından yayınlandı.
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Sons of The Forest 2021 yılında bizleri karşılayacak!
Oyun dünyasına her geçen gün yeni eserler eklenmeye devam ediyor. Birçok kategoride yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde, Endnight firması sevilen oyunu The Forest‘ın yeni sürümünü hayranlarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Sons of The Forest adıyla oyuncuları ve hayranları karşılayacak oyun ile alakalı yeni bir fragman yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan fragman ile yeni oyunun daha yeni nesle uygun olduğu belli olurken, yine oyun içi mekanlara ve yaratıklara göz atma fırsatı ortaya çıktı.
Oynanış videosuna benzer bir fragman ile bizleri karşılayacak olan yapımcı firma, oyun içindeki korku ögelerini arttırmayı hedefliyor. İlk oyunun başarısının ardından beklentiler yükselirken firmanın görüntü itibariyle fena iş çıkarmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle eşli oynamak isteyen oyuncuların oldukça tercih ettiği ilk oyunun ardından firma, serinin ikinci oyunu ile aynı başarıyı sürdürmeyi amaçlıyor. Açık dünya korku kategorilerinde bizleri karşılayacak olan oyun 2021 yılı içerisinde piyasaya çıkacak. Firmanın ilk oyunda yaptığı gibi erken erişim süreci yapıp yapmayacağı belli olmazken, ilerleyen günlerde oyun ile alakalı detaylı bilgelerin bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım serinin ikinci oyunu yükselen beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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