n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji, yeni bir oyun ekosistemi kuruyor!

n11.com ve Güney Koreli oyun geliştirici Netmarble’ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile, mobil oyun ekosistemi kurma hazırlığı içerisinde. Hazırlanan 4 farklı başlıktaki mentörlük programı kapsamında gençlere iş modeli oluşturma, büyüme stratejisi, oyun trendleri, görsel ile UI tasarımı, kodlama, oyuncu deneyimi tasarımı, oyun içi metrik geliştirme ve oyun ekonomisi konusunda eğitimler verilecek.

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Netmarble Turkey, Doğuş Grubu ile beraber oyun endüstrisindeki yükselişi yakalamaya çalışacak

Oyun endüstrisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yıl başından itibaren dev satın alma ve birleşmelerin yanı sıra oyun oynama sürelerinin arttığı sektörde oyun içi satın alımlar da arttı. Analistler 2020 yılı içerisinde 44,1 milyar mobil oyun indirildiğini ve yıl sonuna kadar 2,7 milyar kullanıcının oyunlara 77,2 milyar dolar harcayacağını belirtirken; Türkiye’de özellikle hyper casual ve casual oyun kategorisinin yükselişe geçtiğini belirttiler. Oyun stüdyosu sayısı, çift basamaklı sayılardan dört basamaklı sayılara doğru yükselirken; yaşanan hareketlilik bu alana girmek isteyen gençlerin ve kuruluşların da ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın yanı sıra, ülkemizde de hızla gelişen mobil oyun ve oyunculuk konusunda yeni bir adım atmak için; Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji güçlerini birleştirdi. Sektörün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile; Türkiye’nin bu alandaki en etkin ağının kurulması planlanıyor. Türkiye’nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması için hayata geçirilen ekosistem; programıyla gençlere mentörlük eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında verilecek. Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve daha birçok eğitim Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından; oyun tasarımı, UI design, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

Birçok bölüm ve uzmanlık alanından katılımcılar aranıyor

Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında çalışmalar ve eğitimler düzenleyecek. 10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise, n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri; yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek. Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek. Eğitim programı sonrasında ekipler oluşturularak yeni bir ekosistem kurulacak. Başvurular ise, www.gamershubtr.com üzerinden alınacak.