Epic Games, artık Apple’ın oturum açma sistemini kullanamayacak

Apple, Epic Games hesaplarının bundan sonra kendi oturum açma sistemini kullanmasını yasakladı. Yani Epic hesabınızı Apple kimliğiniz ile oluşturduysanız, bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.

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Epic Games, Apple’ın oturum açma sisteminden men edildi

Epic, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Apple’ın, kendilerini “Apple ile Giriş Yap” özelliğini kullanmaktan men ettiğini söyledi. Eğer Epic Games hesabınıza giriş yaparken Apple kimliğinizi kullanıyorsanız, 11 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek değişiklikle beraber hesabınızın karambole gitmemesi için bilgilerinizi derhal güncellemeniz gerekiyor.

Epic Games, hem kendi hesabından, hem Fortnite hesabından, hem de Unreal Engine 5 hesabından yaptığı duyuruda kullanıcıları uyardı. Açıklamaya göre Epic uygulamalarında ve sitesinde “Apple ile Giriş Yap” seçeneğini kullanarak oturum açıyorsanız, hesabınıza erişimi kaybetmemek için 11 Eylül’den önce yeni giriş bilgileriyle güncellemeniz gerekiyor. Hatta şirket, kullanıcıları bu hususta bilgilendirmek adında kısa bir rehber bile hazırladı.

Bu bağlamda yapmanız gerek tek şey; normal bir şekilde Apple kimliğiniz ile hesabınıza giriş yapıp, ardından Genel Ayarlar sayfasına ulaşmak ve buradaki e-posta adresinizi, şu anda kullandığınız başka bir e-posta adresi ile değiştirmek. Aynı zamanda şifrenizi de değiştirmeniz gerektiğini ekleyelim.

Epic aynı zamanda, “Apple ile Giriş Yap” özelliği kullanımdan kalktıktan sonra da kullanıcıların hesaplarını hala kurtarma şansı olduğunu ifade ediyor. Ancak bunun için iletişim sayfası üzerinden doğrudan kendilerine ulaşıp destek istemeniz gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu zorlu sürece maruz kalmamak için, hesabınızın bilgilerinizi güncellemeniz en mantıklısı.