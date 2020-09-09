Apple
Epic Games, artık Apple’ın oturum açma sistemini kullanamayacak
Apple, Epic Games hesaplarının bundan sonra kendi oturum açma sistemini kullanmasını yasakladı. Yani Epic hesabınızı Apple kimliğiniz ile oluşturduysanız, bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.
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Epic Games, Apple’ın oturum açma sisteminden men edildi
Epic, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Apple’ın, kendilerini “Apple ile Giriş Yap” özelliğini kullanmaktan men ettiğini söyledi. Eğer Epic Games hesabınıza giriş yaparken Apple kimliğinizi kullanıyorsanız, 11 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek değişiklikle beraber hesabınızın karambole gitmemesi için bilgilerinizi derhal güncellemeniz gerekiyor.
Epic Games, hem kendi hesabından, hem Fortnite hesabından, hem de Unreal Engine 5 hesabından yaptığı duyuruda kullanıcıları uyardı. Açıklamaya göre Epic uygulamalarında ve sitesinde “Apple ile Giriş Yap” seçeneğini kullanarak oturum açıyorsanız, hesabınıza erişimi kaybetmemek için 11 Eylül’den önce yeni giriş bilgileriyle güncellemeniz gerekiyor. Hatta şirket, kullanıcıları bu hususta bilgilendirmek adında kısa bir rehber bile hazırladı.
Bu bağlamda yapmanız gerek tek şey; normal bir şekilde Apple kimliğiniz ile hesabınıza giriş yapıp, ardından Genel Ayarlar sayfasına ulaşmak ve buradaki e-posta adresinizi, şu anda kullandığınız başka bir e-posta adresi ile değiştirmek. Aynı zamanda şifrenizi de değiştirmeniz gerektiğini ekleyelim.
Epic aynı zamanda, “Apple ile Giriş Yap” özelliği kullanımdan kalktıktan sonra da kullanıcıların hesaplarını hala kurtarma şansı olduğunu ifade ediyor. Ancak bunun için iletişim sayfası üzerinden doğrudan kendilerine ulaşıp destek istemeniz gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu zorlu sürece maruz kalmamak için, hesabınızın bilgilerinizi güncellemeniz en mantıklısı.
Apple
Apple Silicon A14X işlemcisinin seri üretimine bu yıl başlıyor!
Apple, yeni nesil Mac ve iPad Pro’ya hayat vereceği Apple Silicon A14X işlemcisinin seri üretimine yakında başlıyor. Bu işlemci, A14′e göre çok daha performanslı olacak.
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Apple Silicon A14X işlemci için kolları sıvadı
15 Eylül’de düzenlenecek tanıtım etkinliği öncesi Apple’la alakalı raporlar gelmeye devam ediyor. Malum olduğu üzere teknoloji devinin, Intel x86 tabanlı işlemcileri terk edip ARM tabanlı işlemcilere doğru istikametini çevirdiği epey bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde kendine yer ediniyor. Hatta buna müteakip Apple’ın A14 yongasını bünyesinde barındıran Mac işlemcileri üretmek için çalışmalara başladığı da konuşuluyordu.
İşte tüm bu söylentileri somutlaştıran bir rapor, bugün Digitimes tarafından yayınlandı. Digitimes’ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni nesil Apple Silicon A14X işlemcisinin üretimine bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak. Şirketin en son MacBook ve iPad Pro modellerinde yer alması beklenen ARM tabanlı bu işlemci, Apple’ın tek tedarikçisi olmak maksadıyla 25 milyar dolarlık yatırım yapan TSMC’nin desteğiyle 5 nm üretim sürecinden geçirilecek.
Diğer taraftan yine yakın zaman önce yayınlanan bir raporda, A14 yongasına dayanan Apple Silicon A14X işlemcinin, 12 inç ekran boyutunun ultra hafif ince bir kasayla taçlandırıldığı yeni MacBook’a 15 ile 20 saat arasında pil ömrü sunacağı da iddia ediliyor.
Bloomberg’e göre işlemciler, sekiz yüksek performanslı çekirdek ve en az dört enerji verimli çekirdek olmak üzere 12 çekirdeğe sahip olacak. Şimdilik fazla teknik detayını bilmediğimiz “Tonga” kod adlı Apple Silicon A14X işlemcinin, kardeşine göre çok daha performanslı çalışacağı aşikar.
Tüm bu spekülasyonlar bir yana; Apple’ın teknoloji endüstrisinde hiç kimseye ihtiyacı olmadan kendi kendine yeten bir oyuncu olma stratejisi anlaşılan tıkır tıkır işliyor. Zaten hali hazırda kendi ürettiği donanım ve yazılımları ahenk içinde birbirleriyle konuşturmayı başararak benzersiz bir ekosistem sahibi olan şirket, bunu uzun vadede devam ettirecek. Asyalı yarı iletken üretici TSMC ise, bu noktada Apple’a yardımcı oyuncu olarak eşlik ediyor.
Akıllı Telefon
iPhone da su püskürtme teknolojisine sahip olabilir
Apple Watch 2 tamamen su geçirmez olan ilk modeldi. Apple dahili bileşenleri korumak adına, “water-ejection” (su püskürtme) teknolojisini Apple Watch 2 modelinde kullanıma sunmuştu. Apple tarafından tescil edilen yeni bir patente göre, bu özelliği iPhone tarafında da görmemiz oldukça muhtemel.
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Water-ejection sistemi nasıl çalışıyor?
“Water-ejection” sistemi, hoparlörü kullanarak oluşturulan titreşimi yayarak, suyun dışarı püskürtülmesi temeline dayanıyor. Bu özellik, yüzerken veya duş alırken önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
iPhone modelleri için oluşturulan bu patentin geçmişi 2019 yılına dayanıyor olsa da, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bugün yayınlandı.
Paylaşılan görsellerde, iPhone modellerinin de Apple Watch 2 ve sonraki modellerdekine benzer bir su püskürtme özelliğine sahip olacağı anlaşılıyor. Hoparlör ve hidrofobik kaplamalı bir sensör modülünü kullanan sistem, iPhone modellerinin suya dayanıklığını bir üst seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz. Sıvı teması sonucu oluşacak olan olası bir hoparlör arızası da bu çözüm sayesinde ortadan kalkmış olacak.
Patent açıklamalarına bakacak olursak; bu sistemin tuzlu su, gazlar ve başka birçok sıvının da püskürtülmesine olanak sağlayacağını söyleyebiliriz. Sistem, tuzlu suyun oluşturduğu kristal yapının hoparlör ızgarasından çıkartılmasında da oldukça etkin çalışıyor. Ancak bu özelliğin bu yıl kullanıcılara sunulacak olan iPhone 12 modellerinde olup-olmayacağını kestirmek oldukça güç. Apple her yıl yüzlerce patent başvurusunda bulunmasına karşın; bunların birçoğunu gerçek bir üründe göremiyoruz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 80 milyon adet üretilecek
Apple iPhone 12 modellerinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tedarik zincirinden gelen haberlere göre, Eylül sonları ve Ekim başında ise Apple, üretim miktarını daha da arttırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Önce iPhone 12 Max üretilecek
Yapılan bir rapora göre Apple, yıl sonuna kadar 80 Milyon iPhone 12 üretmeyi planlıyor. Ancak gerçekçi şartlarda bu sayının 73-74 milyon civarlarında olması bekleniyor. Geri kalanın ise 2021 yılı başlarında üretilmesi bekleniyor. Üretilmesi öngörülen 80 milyon cihazın yüzde kırkının Apple’ın uygun fiyatlı telefonu, iPhone 11’in yerini alacak iPhone 12 Max olduğu söyleniyor. Ayrıca ilk üretilecek model de iPhone 12 Max olacak. iPhone 12 Max modelinin, iPhone 11’dekine benzer çift kamera dizilimine ve 6.1 inçlik OLED ekrana ve 5G teknolojisine sahip olması bekleniyor.
Tedarik zincirinde bulunan bir yetkiliden alınan bilgiye göre Apple, pandemi dolayısıyla ayları bulması beklenen gecikmeleri, birkaç hafta seviyesine kısaltmayı başardı. Buna rağmen bazı modellerin tedariğinde gecikmeler yaşanacak. iPhone 12 serisinin bazı modellerinin tedariğinin Ekim başlarında başlaması bekleniyor. Gecikecek modellerin başında serinin en üstünde konumlanacak olan iPhone 12 Pro Max geliyor. iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç OLED ekrana, üçlü kamera dizilimine ve 5G teknolojisine sahip olacak. Ayrıca Apple gelecek olan iPad modellerinin üretimini de hızlandıracak. Eylül ve Aralık ayları arasında 27 milyon adet iPad üretilmesi planlanıyor.