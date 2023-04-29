Breathedge, grafikleri ve harika müzikleriyle de öne çıkan bir oyun. Oyunun zorluk seviyesi orta düzeyde ve oynanışı oldukça tatmin edici. Oyuncular, oyunda karşılaşacakları zorluklarla mücadele ederken, kara mizah ve ilginç karakterlerle de karşılaşacaklar. Breathedge, hayatta kalma ve keşif unsurlarını bir araya getiren bir oyun arayanlar için ideal bir seçim. Bu oyunun Steam fiyatı ise 299 TL olarak karşımıza çıkıyor ve Epic Games bu oyunu kullanıcıların ücretsiz olarak kütüphanesine eklemesine izin veriyor.

Poker Club

Adından da anlaşılacağı üzere bir poker simülasyonu olan Poker Club’un sunduğu özellikler arasında gerçekçi kart dağıtma algoritması, özelleştirilebilir karakterler, masa ve kart destesi seçenekleri, farklı oyun modları gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca oyuncular, yarışmaları canlı olarak takip edebilecekleri bir TV ekranı ile turnuvaların nasıl ilerlediğini izleyebiliyorlar. Poker Club, bu tür oyunları sevenler için oldukça eğlenceli bir alternatif.

Oyuncular Breathedge ve Poker Club oyunlarını 4 Mayıs’a kadar kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.

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