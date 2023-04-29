Verdiği hediyelerle oyuncuları güldüren Epic Games, yeni hediyeler dağıtacak. Oyuncular, toplamda 330TL değerinde iki farklı türde oyunu 4 Mayıs’a kadar kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler. İşte Epic Games’in yeni hediyeleri!
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Breathedge
Epic Games’in iki hediyesinden biri olan Breathedge, uzayda geçen bir kazada hayatta kalan bir karakteri kontrol ederek, keşif ve hayatta kalma unsurlarını birleştiren bir oyun. Oyuncular, çeşitli kaynakları toplamak, ekipmanlarını geliştirmek ve düşmanlardan kaçınmak gibi zorluklarla karşılaşacaklar. Oyunun özellikleri arasında, geniş bir açık dünya, özelleştirilebilir araçlar, kapsamlı bir bina sistemi ve birçok zorlu bulmaca yer alıyor. Ayrıca oyun, kara mizah unsurları ve ilginç hikayesi ile de dikkat çekiyor.
Breathedge, grafikleri ve harika müzikleriyle de öne çıkan bir oyun. Oyunun zorluk seviyesi orta düzeyde ve oynanışı oldukça tatmin edici. Oyuncular, oyunda karşılaşacakları zorluklarla mücadele ederken, kara mizah ve ilginç karakterlerle de karşılaşacaklar. Breathedge, hayatta kalma ve keşif unsurlarını bir araya getiren bir oyun arayanlar için ideal bir seçim. Bu oyunun Steam fiyatı ise 299 TL olarak karşımıza çıkıyor ve Epic Games bu oyunu kullanıcıların ücretsiz olarak kütüphanesine eklemesine izin veriyor.
Poker Club
Adından da anlaşılacağı üzere bir poker simülasyonu olan Poker Club’un sunduğu özellikler arasında gerçekçi kart dağıtma algoritması, özelleştirilebilir karakterler, masa ve kart destesi seçenekleri, farklı oyun modları gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca oyuncular, yarışmaları canlı olarak takip edebilecekleri bir TV ekranı ile turnuvaların nasıl ilerlediğini izleyebiliyorlar. Poker Club, bu tür oyunları sevenler için oldukça eğlenceli bir alternatif.
Oyuncular Breathedge ve Poker Club oyunlarını 4 Mayıs’a kadar kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.
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