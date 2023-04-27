Sony’nin Xbox Game Pass rakibi abonelik tabanlı oyun sistemi olan PlayStation Plus, her ay kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Her ay abonelerine ücretsiz oyun dağıtan PlayStation Plus’ın Mayıs ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ortaya çıktı. PlayStation Plus Mayıs ayında toplamda 1258 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz veriyor!
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PlayStation Plus Rakiplerine Meydan Okuyor!
PlayStation Plus’ın 2 Mayıs tarihinden itibaren üç popüler oyunu ücretsiz şekilde abonelerine vereceğini söylemek mümkün. Bu oyunların toplam değeri ise 1258 TL’yi buluyor.
İşte PlayStation Plus abonelerinin Mayıs ayında ücretsiz alacağı oyunlar:
Chivalry 2
Chivalry 2, orta çağ temalı bir savaş oyunu olarak tasarlanmış bir çok oyunculu oyun olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu yapım, farklı oyun modları ve karakter seçenekleri sunuyor ve uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyor.
Grid Legends
Grid Legends, yarış oyunlarına farklı bir boyut kazandıran, etkileyici hikayesi ve görsel tasarımıyla öne çıkan bir yapım. Oyuncular, zorlu yarışlarda rakipleriyle mücadele ederken, araçlarının özelleştirilmesi ve geliştirilmesi gibi özelliklere de sahipler. Ayrıca, oyunun hikaye modu da oldukça ilgi çekici. İster tek başınıza oynayın, ister arkadaşlarınızla çok oyunculu modda yarışın, Grid Legends kesinlikle denemeye değer bir oyun.
Descendents
Descenders, 2018 yılında piyasaya sürülen bir bisiklet yarışı oyunu. Serbest sürüş moduyla öne çıkan oyun, takla atmak ve çeşitli akrobatik hareketler yapmak isteyenlerin gözdesi. Ayrıca Türkçe dil desteği sunan oyunda, gerçekçi fiziksel etkiler ve zorlu parkurlar da bulunuyor. Descendents, bisiklet yarışı oyunlarından hoşlananlar için kesinlikle denemeye değer bir yapım.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus’ın Mayıs ayı oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!