Sony’nin Xbox Game Pass rakibi abonelik tabanlı oyun sistemi olan PlayStation Plus, her ay kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Her ay abonelerine ücretsiz oyun dağıtan PlayStation Plus’ın Mayıs ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ortaya çıktı. PlayStation Plus Mayıs ayında toplamda 1258 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz veriyor!

PlayStation Plus Rakiplerine Meydan Okuyor!

PlayStation Plus’ın 2 Mayıs tarihinden itibaren üç popüler oyunu ücretsiz şekilde abonelerine vereceğini söylemek mümkün. Bu oyunların toplam değeri ise 1258 TL’yi buluyor.

İşte PlayStation Plus abonelerinin Mayıs ayında ücretsiz alacağı oyunlar:

Chivalry 2 Chivalry 2