Descenders, 2018 yılında piyasaya sürülen bir bisiklet yarışı oyunu. Serbest sürüş moduyla öne çıkan oyun, takla atmak ve çeşitli akrobatik hareketler yapmak isteyenlerin gözdesi. Ayrıca Türkçe dil desteği sunan oyunda, gerçekçi fiziksel etkiler ve zorlu parkurlar da bulunuyor. Descendents, bisiklet yarışı oyunlarından hoşlananlar için kesinlikle denemeye değer bir yapım.

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