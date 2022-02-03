Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Akıllı Telefonlar / SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!

Akıllı Telefonlar

SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!

2022 yılıyla beraber artan telefon fiyatları sonrası Ersin ve Aydoğan 4.000 TL üst barem belirleyerek bir telefon öneri listesi hazırladı. 5 telefondan oluşan listede tercihler ve genel bir değerlendirme de yer alıyor.

İlginizi çekebilir; General Mobile GM 22 Ailesinden Hangisi Alınır? | Rakipleri Kimler?

SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!

Listedeki telefonların güncel fiyatları için; https://ty.gl/2vh7jsh9z0

Listedeki telefonlar;

Redmi Note 10
TCL 10 Plus
Samsung Galaxy A22
Omix X500
Tecno Pova

Listede yer alabilecek telefonlar;

Samsung Galaxy M31s
OnePlus Nord N10 5G
Redmi Note 10 5G
OPPO A74
Samsung Galaxy M32
OPPO A52
Vivo Y21s
Tecno Spark 7 Pro
realme C25s

Bunlar da ilginizi çekebilir
Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.