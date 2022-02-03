2022 yılıyla beraber artan telefon fiyatları sonrası Ersin ve Aydoğan 4.000 TL üst barem belirleyerek bir telefon öneri listesi hazırladı. 5 telefondan oluşan listede tercihler ve genel bir değerlendirme de yer alıyor.

İlginizi çekebilir; General Mobile GM 22 Ailesinden Hangisi Alınır? | Rakipleri Kimler?

Listedeki telefonların güncel fiyatları için; https://ty.gl/2vh7jsh9z0

Listedeki telefonlar;

Redmi Note 10

TCL 10 Plus

Samsung Galaxy A22

Omix X500

Tecno Pova

Listede yer alabilecek telefonlar;

Samsung Galaxy M31s

OnePlus Nord N10 5G

Redmi Note 10 5G

OPPO A74

Samsung Galaxy M32

OPPO A52

Vivo Y21s

Tecno Spark 7 Pro

realme C25s