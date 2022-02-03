Akıllı Telefonlar
SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
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Redmi Note 10
Samsung Galaxy M31s
2022 yılıyla beraber artan telefon fiyatları sonrası Ersin ve Aydoğan 4.000 TL üst barem belirleyerek bir telefon öneri listesi hazırladı. 5 telefondan oluşan listede tercihler ve genel bir değerlendirme de yer alıyor.
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SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
Listedeki telefonların güncel fiyatları için; https://ty.gl/2vh7jsh9z0
Listedeki telefonlar;
Redmi Note 10
TCL 10 Plus
Samsung Galaxy A22
Omix X500
Tecno Pova
Listede yer alabilecek telefonlar;
Samsung Galaxy M31s
OnePlus Nord N10 5G
Redmi Note 10 5G
OPPO A74
Samsung Galaxy M32
OPPO A52
Vivo Y21s
Tecno Spark 7 Pro
realme C25s
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