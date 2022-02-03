General Mobile GM 22 Ailesinden Hangisi Alınır? | Rakipleri Kimler?

General Mobile 2022 senesi için GM 22 serisini tanıttı. Biz de sizlere her modelin ( GM 22, GM 22 Plus ve GM 22 Pro) incelemesini yaptık. Peki bir akıllı telefon almak isteyenler ve özellikle General Mobile markalı bir telefon almak isteyenler ve GM 22 serisinden birini isteyenler hangi modeli almalı? Ayrıca bu modellerden birini tercih etmek isteyenler mıhtemel rakiplerini de göz önünde bulundurmalı. Peki GM 22 serisinin muhtemel rakipleri kimler? Bu videoda bu iki sorunun cevabını ele aldık.

Siz olsanız GM 22 serisinden hangi telefonu tercih edersiniz? Ya da muhtemel rakiplerinden birini mi tercih edersiniz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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