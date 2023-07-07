Renault Group bünyesinde olan otomotiv devi Dacia bir süredir yeni elektrikli otomobili üzerinde çalışıyordu. Ünlü marka Dacia Spring isimli otomobilini ülkemizde satışa sundu. Otomobil Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil olmasıyla öne çıkıyor. Detaylara bakalım.

Otomobilin elektrikli olduğunu zaten söylemiştik. Dacia Spring 48 kW gücünde bir elektrikli motor ile birlikte geliyor. Bu da 65 HP’ye tekabül ediyor. Dacia Spring bu motor ile birlikte 0’dan 100 km/sa hıza 13.7 saniyede çıkabiliyor.

Otomobil gücünü 26.8 kWh büyüklüğündeki bir bataryadan alacak. Bu batarya 30 kW DC şarj hızını ve 7.4 kW AC şarj hızını destekliyor. Ancak DC şarj otomobilde opsiyonel olarak sunuluyor. Dacia Spring’in %0’dan %80’e kadar şarj olması 56 dakika sürüyor. Fransız otomobil bu batarya ve bu motor ile birlikte WLTP’ye göre 220 km menzil sunuyor. Bu menzil şehir içi kullanımda 310 km’ye kadar çıkabiliyor. Tabii kullanım alışkanlıklarına göre bu menziller değişebilir.

Otomobil iç tarafta Dacia’dan alışık olduğumuz bir kabin tasarımı ile birlikte geliyor. Bu kabinde Dacia’nın yeni logosunu direksiyon üzerinde görmek mümkün. 7 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence sistemi ise tüm paketlerde standart olarak sunuluyor.

Dacia yeni otomobilini “pazardaki en ulaşılabilir elektrikli otomobil” olarak tanımlıyor. Bunun sebebi de Dacia Spring’in şu anda Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil olması. Dacia bu modelini ülkemizde 875.000 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuyor.