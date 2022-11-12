Daha önce sizlere Xiaomi 11T ve Xiaomi 12T modellerinin kıyaslama videosunu paylaşmıştık. İki telefonun da en büyük ortak noktası MediaTek Dimensity işlemci kullanması. Peki bu iki telefonlar sentetik performans testlerinde nasıl sonuçlar verebiliyor?

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Xiaomi 11T, MediaTek Dimensity 1200 Ultra işlemcisini kullanırken, Xiaomi 12T modeli ise MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemcisini kullanıyor. İki işlemci de hem verimli hem de performanslı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor. Sentetik testlerdeki sonuçlar da bu performansı kanıtlar nitelikte veriler sunuyor.

Peki bu iki işlemci arasında sizce hangisi daha iyi? İki telefondan birini seçmek isteseniz fiyatlarını da göz önünde bulundurarak hangisini seçerdiniz?

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