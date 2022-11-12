Asus’un oyuncu ürünleri ailesi Republic of Gamers’a ait olan ROG Strix SCAR 17 SE (2022) G733 modelinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Gelmiş geçmiş en güçlü ROG laptop olan Scar 17 SE’de yok yok! Aydoğan da özellikle UV ışınıyla kendini belli eden bu özel laptopun ilk karşılaşma anını aktarıyor.
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GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜÇLÜ ROG LAPTOP! | ROG Strix SCAR 17 SE (2022) G733 Kutu Açılışı
Not: Bu videodaki ROG laptop modeli inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.
ROG Strix SCAR 17 SE (2022) G733 özellikleri
- Boyut: 39,5 x 28,2 x 2,83 cm
- Ağırlık: 3 kg
- Ekran: 17,3 inç WQHD (2560 x 1440) 240 Hz, 3 ms IPS Dolby Vision HDR ekran
- İşlemci: Intel Core i9-12950HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16GB GDDR6 (1640 MHz / 175 W)
- Bellek: 16 GB + 16 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (RAID 0)
- Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2
- Batarya: 90 Wh
- Şarj Cihazı: 330 Watt