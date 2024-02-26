HONOR, son zamanlarda gerçekleştirdiği küresel lansman etkinliğinde birbirinden iddialı iki yeni ürünü tanıttı. Bunlardan ilki, geçtiğimiz ay Çin’de duyurulan ve büyük beğeni toplayan HONOR Magic6 Pro oldu. Diğeri ise özel bir sürüm olarak karşımıza çıkan PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR akıllı telefonu.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, standart HONOR Magic V2’nin özel bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Motor sporlarından ilham alan bu katlanabilir telefon, Porsche 911’in efsanevi tasarımını andıran bir görünüme sahip. 234 gram ağırlığında ve 9,9 mm kalınlığındaki telefon, geliştirilmiş kavramasıyla kullanıcılara avucunda bir spor otomobil hissiyatı yaşatmayı amaçlıyor.

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Özelliklerine baktığımızda, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR’nin ekranı endüstrinin ilk Çizilmeye Karşı Korumalı NanoCrystal Kalkanı ile korunuyor. Bu özel teknoloji, telefona çizilmeye karşı üstün bir dayanıklılık kazandırırken, ekranın Mohs sertlik ölçeğinde yedi ve üzeri bir puan almasını sağlıyor.

Ayrıca, telefonun şık 5D fiberglas gövdesi ve spor arabalardan ilham alan silikon nitrür yüzeyi, kullanıcılarına hem estetik hem de dayanıklılık açısından üst düzey bir deneyim sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR’nin teknik özellikleri, standart Magic V2 modeliyle benzerlik gösteriyor.

İçindekiler PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 fiyatı ile cep yakacak

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 fiyatı ile cep yakacak

HONOR’un bu özel sürüm telefonu, Avrupa’da Akik Gri renkte ve 2.699 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma ve renk seçeneği, telefonun lüks ve benzersiz bir segmente hitap ettiğini gösteriyor.

Diğer yandan, HONOR Magic6 Pro ise global pazarda büyük ilgi görmesi beklenen bir akıllı telefon. 6,8 inçlik OLED ekranı, yüksek yenileme hızı ve Dolby Vision desteği gibi özelliklerle donatılmış olan bu cihaz, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Her iki cihaz da, HONOR’un yenilikçi ve kaliteli ürün anlayışını yansıtıyor ve mobil teknoloji dünyasında yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.