Diğer
En iyi yılbaşı hediyeleri MediaMarkt’ta
2020 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, birçok kişinin aklında sevdiklerine yılbaşı hediyesi olarak ne alacağı sorusu var. Tabii ki hediye seçerken erkeklere yılbaşı hediyeleri ve kadınlara yılbaşı hediyeleri olarak cinsiyete göre farklı ürün gruplarının öne çıktığını görüyoruz. MediaMarkt, yılbaşı kampanyaları ve farklı birçok ürünle tüketicilere en iyi yılbaşı hediyelerini sunuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Popüler yılbaşı hediyeleri neler?
Teknoloji dünyasının ana odağı son yıllarda akıllı telefonlar. Doğal olarak en popüler hediyelerin başında da akıllı telefonlarla ilgili hediyeler geliyor. Son yıllarda tüketiciler powerbank modelleri, kablosuz şarj standları ve kulaklık gibi hediyelere yönelmiş durumda. Bu hediyeler, bir yandan önemli birer ihtiyaç olduğundan hediye edilen kişiyi fazlasıyla mutlu edebilecek ve uzun vadede işe yaramaya devam edebilecek ürünler.
Yeni yılla beraber yükselişte olan akıllı saat, drone ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi yeni teknolojilerin de hediye seçimlerinde popüler olması bekleniyor.
Hediye seçerken kişiselleştirmenin önemi
Seçim yaparken karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını veya isteklerini bilmek, onu daha çok mutlu edecek bir hediye seçmede kilit nokta taşıyor. O nedenle hediye alacağınız kişinin belki laf arasında söylediği bir isteği veya ihtiyacı olduysa bunu göz önünde bulundurmakta fayda var.
Kişiselleştirme yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer konu da hediye alacağınız kişinin zevkleri. Örneğin bilgisayar oyunlarından hoşlanan birine hediye alıyorsanız, oynadığı oyun türünde çıkmış yeni bir oyunu almak veya bir oyuncu aksesuarı almak onu mutlu edecektir.
HWP’den yeni yıl için hediye önerileri
MEIZU X8
Meizu X8 akıllı telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeliyle şu anda 1599 TL’lik bir satış fiyatına sahip. Ürün, özellikleri ve fiyatıyla bu yılın en iyi fiyat performans telefonlarından bir tanesi.
Özellikle fiyatına karşın Snapdragon 710 işlemcisiyle oldukça güçlü bir cihaz olan Meizu X8, telefonunda iyi bir oyun ve güçlü işlem performansı arayanlar için ideal bir seçenek.
JBL T460BT
Hediye alacağınız kişi müzik dinlemeyi seviyorsa ve henüz kablosuz kulaklıklara geçiş yapmadıysa JBL T460BT modeli güzel bir tercih olacaktır. Akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan ve kablosuz yapısıyla konforlu bir kullanım sağlayan kulaklık, katlanabilir yapısıyla taşırken de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ürün tam 11 saate kadar kesintisiz pil süresi sunuyor. Ayrıca dahili mikrofon sayesinde sadece müzik dinlemek için değil, telefon görüşmelerini yapmak için de kullanılabiliyor.
SAMSUNG 10000 Mah EB-U1200CSEGWW
Samsung’un hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan powerbank modeli, 10.000 mAh kapasite ile geliyor. Kablosuz şarj destekleyen akıllı telefonlarla birlikte akıllı saat ve bileklik gibi modeller için de kullanılabilen ürün, kapasitesine göre oldukça ince .
Diğer
TDK, neden sosyal medyadaki terimlere saçma karşılıklar buluyor?
TDK, dün yaptığı toplantıda birtakım açıklamalarda bulundu. Basın bildirisinde yer alan tabirlere göre sosyal medyada kullandığımız kelimelere yeni karşılıklar bulunduğu açıklandı.
İlginizi çekebilir: Twitter aktif olmayan hesapları silme kararı aldı
Türkçe’de birçok kalıplaşmış ifade var. Yabancı dillerden aktarılan ifadeler Türkçedeki ses uyumuna uygun olarak aktarılması gerekir. Amatör kelimesi örnek olarak Fransızca’daki “amateur” kelimesinden Türkçeleştirilmiş yabancı soylu bir kelimedir. Bu kelimeyi günlük hayatımızda sık sık kullanıyoruz. Veya “camia” kelimesi Arapça menşeili bir kelime olmasına rağmen havalı gözüktüğünü düşündüğümüz için kullanmak istiyoruz. Ama bu iki kelime de bizi rahatsız etmiyor veya garip gelmiyor.
Peki neden Türk Dil Kurumu dilimize yeni yeni girmeye çalışan kelimelerde bu yöntemi kullanmıyor? Sorunun cevabı çok basit. Dilimiz diğer dillere göre gelişmişlik düzeyi tahmin ettiğimizden düşük. Bizim dilimiz at üstünde, göçebe hayat üzerinde asırlar boyu bozkırlarda koşturarak gelişti.
Sürekli savaş halinde olan toplumlar olduğumuz için sanata, dile edebiyata olan ilgimiz diğer toplumlara oranla çok daha geç başladı. Osmanlı döneminden sonra Arapça, Farsça ve Fransızca gibi Hami-Sami ve Hint-Avrupa dillerine mahsus yeni oluşumlarla karşılaştılar. Bu unsurlar bizi Cumhuriyet dönemine kadar takip etti.
İsmet İnönü’nün”Lisanımızdaki Arabî kelimeleri ihraç edeceğiz.” cümlesini incelediğimiz zaman tamamıyla Arapça imarelerin kullanıldığını görüyoruz. Evet bu dönemde, Türkçe’den birçok yabancı nitelikteki kelam atıldı ama bu oldukça azınlık kaldı.
TDK’da o dönemden beri çalışmalarını sürdürüyor ve her sene Türkçe Sözlüğü yenilemeye, yeni ifadeler eklemeye devam ediyor. Sonuç olarak bu kelimeleri dilimizde yer etmediğine şahit olduktan sonra gerçekten ne anlamı kalıyor. “RT” ifadesi “sektirme” olarak Türkçeleştirilmiş. Şu an sosyal medya platformlarında binlerce insan bu sözcüklerle dalga geçiyorlar. TDK’dan daha özgün olmalarını bekliyorlar belki de. Ama yazımın başından anlayacağınız üzere bu çok zor.
İngilizce’de “prefixes” denen gramer yapısı mevcut. Cümlelerin önüne “re” takısı getirilerek eylemin tekrarlanacağı belirtiliyor. Bizim dilimizde ise bir ifade yeniden yapılacaksa bunu tekrar yapacağımızı belirtmemiz gerekiyor. İngilizce’de buna benzer birçok kalıp kullanılıyor. Bu kalıplar dili çok daha pratik ve basitleştiren etmenler.
Benim önerim eğer “ReTweet“ sözcüğü illa Türkçe olacaksa “Tiviti tekrarla” olmalı. Fakat insanlar hem kalıcı olması bakımından hem de RT kelimesinin çok daha anlamlı kullanılmasından dolayı bunu tercih etmeyeceklerdir. Kurum Türkçeleştirme konusunda her zaman başarısız olmuyor, bu küçük deneme yazımı bitirirken eklemek isterim.
Geçtiğimiz senelerde akıllı telefonların ön kameraya kavuşması ile beraber “selfie” adı verilen bir sözcük hayatımıza girdi. Bu sözcük o kadar çok insanların diline yapıştı ve günlük dile işledi ki TDK buna bir çözüm bulmak konusunda kendisine görev edindi. Her ne kadar geç kaldığını düşünsem de yeni kelimeye bir karşılık bulundu. Tam karşılığı özçekim olan ifadeyi günümüz Türkçesinde aktif olarak kullanıyorum. Birçok gazeteci-yazar ve dil ile ilgilenen çevremdeki insandan da işitiyorum.
Diğer
Windows 10 Pro, URcdkeys Black Friday indirimiyle 12$ oldu
Cuma indirimleri kapsamında sadece fiziksel ürünlerde değil, dijital çözümlerde de güzel indirimler görüyoruz. Pek çok farklı yazılım için anahtar satın alabileceğiniz bir platform olan urcdkeys.com web sitesi, Windows 10 Pro ve Office yazılımları gibi ürünlerde indirime gitti.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Windows 10 Pro ve Office indirimleri neler?
Web sitesinin Hardware Plus‘a özel oluşturduğu HWP20 kodunu kullanarak, mevcut indirimlere ek olarak %20 oranında indirimli bir şekilde aşağıdaki ürünleri satın alabilirsiniz.
- Microsoft Windows 10 Pro OEM anahtarı – 12.49 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Microsoft 2016 Professional Plus anahtarı – 32.13 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Microsoft 2019 Professional Plus anahtarı – 53.11 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro anahtar paketi – 33.91 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro anahtar paketi – 61.97 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
HWP20 kodunu kullanabileceğiniz diğer yazılımlar
- Visio Professional 2016 Key Global – 12.13 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyatı)
- Microsoft Windows 10 Home OEM anahtarı – 32.63 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Microsoft Office Home and Student 2019 anahtarı – 31.15 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
İndirim kodunuzu, satın alma işleminden önce “promosyon kodu” veya orijinal ismiyle “promotion code” yazan bölüme girmeniz gerekiyor. Satın alma işleminizden sonra kodunuz, e-mail adresinize gönderiliyor.
Diğer
Emlakjet ‘OnaKulakVer’ projesi ile ödül kazandı
Emlakjet, kadına şiddeti konu alan ‘OnaKulakVer’ projesi ile Felis 2019 DJ04 Native Reklam kategorisinde ödül aldı.
Emlakjet, Felis ödülüne layık görüldü
Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, sektörü yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne emlak seri ilan sektöründe lider olma vizyonuyla hareket eden Emlakjet, sosyal sorumluluk temalı projeleri ile de dikkat çekiyor. Ayda 7.5 milyon ziyaretçisi sayısına ulaşan Emlakjet, şiddete uğrayan fakat bunu ihbar edemeyen kadınların sesi olmaya çağırıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre eşi veya eski eşi tarafından şiddete uğrayan kadın oranının %39, uğradığı şiddeti kimseye anlatamayan kadın oranının ise %48. Bu rakamlar Türkiye’de her 5 kadından birisinin şiddet gördüğü halde susmayı tercih ettiğini gösteriyor. Kadına şiddet konusu ile ilgili olarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Emlakjet, OnaKulakVer projesi ile 10 binden fazla kişiye ulaştı. Emlakjet, ‘OnaKulakVer’ projesi ile DJ04 Native Reklam kategorisinde ödül aldı. Dijital dünyada ses getiren kampanya Creasoup imzası taşıyor.
Şirketin CEO’su Tolga İdikat proje ile ilgili olarak, “Satışına ya da kiralanmasına aracı olduğumuz evlerde mutlu yuvalar kurulması Emlakjet ekibi olarak en büyük hayalimiz. Ancak geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar bizleri oldukça üzdü. Bizler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öncelikle 2018 yılında hayatını kaybetmiş 440 kadın, sonrasında ise şiddet görüp seslerini duyuramayan bütün kadınlar için #OnaKulakVer dedik. Projemizin DJ04 Native Reklam Kategorisinde ödül alması bizleri oldukça mutlu etti. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. ”