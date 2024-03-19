Bu videoda en iyi video çeken telefonlara göz atıyoruz. Günümüzde birçok amiral gemisi telefonlar çok iyi fotoğraflar çekebiliyorlar. Peki video tarafı? Dxomark serimizde kameraların fotoğraf kabiliyetlerini yorumluyoruz. Ancak Dxomark birçok farklı şekilde telefonları test ediyor. Video performansları da onlardan birisi. Peki en iyi video çeken telefonlar hangisi? Bu videoda hepsine göz atıyoruz.

Peki sizin favori en iyi video çeken telefonunuzun nedir? Şuan kullandığınız telefonun video çekim performansından memnun musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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