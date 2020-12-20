Akıllı Telefonlar
En iyi telefonlar hangileri? GSMArena 2020 en iyi telefonlar anketi sonuçlandı!
En iyi telefonlar hangileri 2020 yılı için cevaplanması zor bir soruydu. Yeni kameralar ve yeni işlemcilere sahip pek çok cihaz bizlerle buluştu. GSMArena sitesi yaptığı anketle birlikte 2020’nin en iyi telefonlarını belirledi. Listede Samsung’un birden fazla kategoride lider olduğu dikkatlerimizden kaçmıyor. Xiaomi markasından ayrılan POCO’da bu kategorilerden birinde liderliğini ilan ediyor.
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2020 yılının amiral gemisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Note serisi daha önceki modelleriyle de liderliğe oynamayı başarmıştı. Sunduğu üçlü kamera özelliği ve kalem özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Note20 Ultra 5G oylamada kullanıcılar tarafından lider ilan edildi. iPhone 12 Pro Max cihazının 2. olduğunu söylemeden geçmeyelim.
2020 yılının amiral gemisi katili: Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung, 2 kategoride aldığı ödülle birlikte Snapdragon işlemciye sahip cihazlarının popülerliğini ispatlamış oluyor. Galaxy S20 FE 5G cihazı amiral gemisi katili kategorisinde bayrağı taşıyor. Türkiye pazarı için konuşacak olursak ne yazık ki Exynos işlemciler ve 5G desteklemeyen modelleri görüyoruz. Ancak ödülü almaya hak kazanan model Snapdragon sunan model. Snapdragon ve Exynos arasındaki performans farkını göz önüne alacak olursak kullanıcılara oyunu Snapdragon’dan yapmışa benziyor. Dileriz Samsung kullanıcıları dinler ve Snapdragon versiyonlu cihazları Türkiye dahil tüm pazarlara sunar.
2020 yılının en iyi kameraya sahip cihazı : Huawei Mate 40 Pro
Huawei, kamera konusunda yaptığı yatırımların karşılığını almışa benziyor. Şirket Sony sensörleri, Leica iş birliği ve Huawei mühendisliğini birleştiriyor ve bizlere kusursuza yakın bir kamera deneyimi vaat ediyor. Huawei Mate 40 Pro yılın en iyi kameraya sahip cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Note20 Ultra 5G ikinci sırada yer alıyor ve genel anlamda ne kadar dolu bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor.
2020 yılının en iyi orta sınıf cihazı: Poco X3 NFC
Ocak ayında bağımsızlığını ilan eden POCO markası Xiaomi cihazlarında görmeye alışkın olduğumuz orta sınıf krallığını devralmışa benziyor. Türkiye pazarı içinde güçlü bir orta sınıf telefon olan POCO X3 NFC oylamada en iyi orta sınıf cihaz seçildi.
2020 yılının en uygun fiyatlı 5G cihazı: OnePlus Nord
OnePlus markası tarafından sunulan Nord cihazı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle uygun fiyatlı 5G cihazı kategorisinde liderlik elde etmeyi başardı.
2020 yılının en iyi oyun serisi cihazı : Asus ROG Phone 3 ZS661KS
Hem bilgisayar hem telefon tarafında ROG serisiyle oyuncuları hedef alan Asus, en iyi oyun telefonu kategorisinde liderliğini ilan ediyor. ROG serisinin oyun konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.
Elbette en iyi telefonlar listesinin GSMArena tarafından kullanıcılara sunulan anketler ve seçenekler sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Bazı cihazlar Türkiye pazarı ve dünya pazarına farklı özelliklerle gönderildiği için ülkemizde tercih edilmeyen bir cihaz dünya pazarında oldukça popüler olabiliyor.
2021 yılı için bu markalar bulundukları kategorilerde liderliklerini sürdürebilecekler mi yoksa tahtı başka markalara mı kaptıracaklar hep beraber göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonları listelendi!
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonlarının listesi yayınlandı. Bu liste yalnızca kablolu şarj cihazıyla yapılan testleri içeriyor. Birincilik, Çin’de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition adıyla piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra‘ya gidiyor. Cihazın 4500 mAh değerindeki bataryası 21 dakikada tam olarak şarj oluyor. Yarım saatten daha kısa sürede tamamen şarj olan cihaz, bu süre segmentinde bulunan tek telefon.
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2020 yılının en hızlı şarj olan cihazları neler?
Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın ardından ikinci sırada, 33 dakikada tam şarj olan Realme X50 Pro yer alıyor. Üçüncülük ise 43 dakika ile Oppo Find X2 Pro‘ya gidiyor. Bir saatten daha kısa süre içerisinde şarj olan toplam 7 adet telefon bulunuyor. İlk üçün ardından Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Realme X3 Superzoom ve OnePlus Nord geliyor.
Test edilen bütün cihazların bulunduğu liste:
- Xiaomi Mi 10 Ultra – 21 dakika
- Realme X50 Pro – 33 dakika
- Oppo Find X2 Pro – 43 dakika
- Xiaomi Mi 10 Pro – 46 dakika
- Huawei Mate 40 Pro – 49 dakika
- Realme X3 Superzoom – 56 dakika
- OnePlus Nord – 57 dakika
- OnePlus 8 Pro – 60 dakika
- OnePlus 8 – 63 dakika
- Poco X3 NFC – 63 dakika
- Galaxy S20 Ultra – 64 dakika
- Poco F2 Pro – 64 dakika
- Galaxy Note 20 – 70 dakika
- Galaxy S20 Exynos – 71 dakika
- Huawei P40 Pro – 74 dakika
Akıllı Telefonlar
vivo V20 2021 önemli özellikleri görüldü
vivo, yeni telefonu vivo V20 ile Geekench’te görüntülendi. Telefonun Geekbench skoru ve kilit teknik özellikleri bu test sayesinde sızdı. Geçen seneki modelle benzerlikler var
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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin son telefonu vivo V20 (2021), Geekbench üzerinde görüntülendi. Telefonun bazı kilit teknik özellikleri sızdı.
vivo V20 2021
Geekbench testinde kilit bazı özellikleri görüntülenen vivo V20, görünüşe göre 8 GB RAM ile gelecek. Android 11 işletim sistemine sahip olacak telefonun, anakart kısmında SM6150 yazısı dikkat çekiyor. Bu model numarası Qualcomm Snapdragon 675 il ilişkilendiriliyor. Ne yazık ki sızan bilgiler şimdilik sadece bu kadar. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.
Eski modelin özellikleri
Şu an için başka özellikleri belli olmayan telefonun, temmuz ayında duyurulan geçen yılın modeli üzerine küçük gelişmelerle birlikte yenilenmiş bir şekilde çıkması bekleniyor. Önceki vivo V20 modeli, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 1080×2400 çözünürlüğe sahip 6,44 inç FHD+ Amoled ekran ve ana kamerası 64 MP olan üçlü bir kamera sistemine sahipti. Aynı zamanda telefonun 4000 mAh 33 W hızlı şarj destekleyen batarya ve 128 GB depolama seçeneğinin de aşağı yukarı korunması bekleniyor.
vivo V20’nin çıkış tarihiyle ya da fiyatıyla ilgili elimizde ne yazık ki henüz bir bilgi yok. Önceki modelin Hindistan’da 29,990.0 rupiye çıktığını düşünürsek (3.108,27 Türk Lirası + vergiler), yeni model için de buna yakın bir fiyat beklemek doğru olacaktır. Bakalım vivo yeni telefonuyla beklentileri karşılayıp, başarılı olabilecek mi?
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
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