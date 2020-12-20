Genel
Snapdragon 888 işlemcisinin benchmark sonuçları belli oldu
Qualcomm tarafından yeni yılda piyasaya sürülecek ve amiral gemisi telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 888 yongasının resmi test sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre yeni işlemci oldukça güçlü.
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Qualcomm, yeni yonga setinin resmi kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni yonga setinin, AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal ve Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ve UL Procyon testlerinden geçtiği görülüyor.
Yeni işlemcinin içinde; 2,84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2,42 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A78 ve 1,8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.
Snapdragon 888 işlemcisinin testlerinde, 12 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.0 depolama ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç Full HD + (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip referans tasarım bir akıllı telefon kullanıldı. Şirket, her ilgili kıyaslamanın üç kez gerçekleştirildiğini ve referans cihazda kullanılan varsayılan ayarlar ile ortalama puanlar verdiğini belirtti.
Snapdragon 888 oldukça yüksek puan aldı
Söz konusu Snapdragon 888 destekli cihaz, AnTuTu kıyaslamasında 735439 puan aldı. İşlemci aldığı puan ile mevcut AnTuTu şampiyonu 698.654 puana sahip Huawei Mate 40 Pro+’ı geride bırakıyor. Listede Snapdragon 865‘li Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın ise 671.045 puanı bulunuyor. Yeni işlemci ayrıca, Geekbench 5‘te tek çekirdekli testte 1.135 ve çok çekirdekli testte 3.794 puan aldı.
Qualcomm’un mobil taraftaki en yeni ve en güçlü yeni yonga seti Snapdragon 888, yeni yıl ile birlikte Xiaomi, Realme, OnePlus, Samsung ve Oppo gibi birçok akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi telefonlarında kullanılacak.
Akıllı Telefonlar
En iyi telefonlar hangileri? GSMArena 2020 en iyi telefonlar anketi sonuçlandı!
En iyi telefonlar hangileri 2020 yılı için cevaplanması zor bir soruydu. Yeni kameralar ve yeni işlemcilere sahip pek çok cihaz bizlerle buluştu. GSMArena sitesi yaptığı anketle birlikte 2020’nin en iyi telefonlarını belirledi. Listede Samsung’un birden fazla kategoride lider olduğu dikkatlerimizden kaçmıyor. Xiaomi markasından ayrılan POCO’da bu kategorilerden birinde liderliğini ilan ediyor.
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2020 yılının amiral gemisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Note serisi daha önceki modelleriyle de liderliğe oynamayı başarmıştı. Sunduğu üçlü kamera özelliği ve kalem özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Note20 Ultra 5G oylamada kullanıcılar tarafından lider ilan edildi. iPhone 12 Pro Max cihazının 2. olduğunu söylemeden geçmeyelim.
2020 yılının amiral gemisi katili: Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung, 2 kategoride aldığı ödülle birlikte Snapdragon işlemciye sahip cihazlarının popülerliğini ispatlamış oluyor. Galaxy S20 FE 5G cihazı amiral gemisi katili kategorisinde bayrağı taşıyor. Türkiye pazarı için konuşacak olursak ne yazık ki Exynos işlemciler ve 5G desteklemeyen modelleri görüyoruz. Ancak ödülü almaya hak kazanan model Snapdragon sunan model. Snapdragon ve Exynos arasındaki performans farkını göz önüne alacak olursak kullanıcılara oyunu Snapdragon’dan yapmışa benziyor. Dileriz Samsung kullanıcıları dinler ve Snapdragon versiyonlu cihazları Türkiye dahil tüm pazarlara sunar.
2020 yılının en iyi kameraya sahip cihazı : Huawei Mate 40 Pro
Huawei, kamera konusunda yaptığı yatırımların karşılığını almışa benziyor. Şirket Sony sensörleri, Leica iş birliği ve Huawei mühendisliğini birleştiriyor ve bizlere kusursuza yakın bir kamera deneyimi vaat ediyor. Huawei Mate 40 Pro yılın en iyi kameraya sahip cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Note20 Ultra 5G ikinci sırada yer alıyor ve genel anlamda ne kadar dolu bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor.
2020 yılının en iyi orta sınıf cihazı: Poco X3 NFC
Ocak ayında bağımsızlığını ilan eden POCO markası Xiaomi cihazlarında görmeye alışkın olduğumuz orta sınıf krallığını devralmışa benziyor. Türkiye pazarı içinde güçlü bir orta sınıf telefon olan POCO X3 NFC oylamada en iyi orta sınıf cihaz seçildi.
2020 yılının en uygun fiyatlı 5G cihazı: OnePlus Nord
OnePlus markası tarafından sunulan Nord cihazı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle uygun fiyatlı 5G cihazı kategorisinde liderlik elde etmeyi başardı.
2020 yılının en iyi oyun serisi cihazı : Asus ROG Phone 3 ZS661KS
Hem bilgisayar hem telefon tarafında ROG serisiyle oyuncuları hedef alan Asus, en iyi oyun telefonu kategorisinde liderliğini ilan ediyor. ROG serisinin oyun konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.
Elbette en iyi telefonlar listesinin GSMArena tarafından kullanıcılara sunulan anketler ve seçenekler sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Bazı cihazlar Türkiye pazarı ve dünya pazarına farklı özelliklerle gönderildiği için ülkemizde tercih edilmeyen bir cihaz dünya pazarında oldukça popüler olabiliyor.
2021 yılı için bu markalar bulundukları kategorilerde liderliklerini sürdürebilecekler mi yoksa tahtı başka markalara mı kaptıracaklar hep beraber göreceğiz.
Genel
NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”
NASA mühendisleri, Mars’ı keşfetmek için faydalı olabilecek Mars Köpekleri adlı robotlar geliştiriyor. Boston Dynamics‘in dört ayaklı robot köpeği Spot‘a oldukça benziyor.
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NASA üretimi yeni robotlar “Mars Dog”
Diğer gezegenleri keşfetmek için kullanılan modern arazi araçları, kural olarak, nispeten düz ve yumuşak bir arazide hareket etmenizi sağlayan dört veya altı tekerlekle donatılıyor. NASA mühendisleri, Ames Araştırma Merkezi (ARC) ve McGill Üniversitesi‘ndeki meslektaşları ile birlikte bu konseptten uzaklaşmaya karar verdiler. Bunun yerine, yalnızca Mars yüzeyinde bağımsız olarak gezinmekle kalmayıp aynı zamanda mağaraları da keşfedebilen robotik köpekler yaratmayı planlıyorlar.
Projenin bir parçası olarak, Spot robot köpeği yapay zeka algoritmalarına dayalı yeni bir NeBula kontrol sistemi ile donatılacak. Sonuç olarak, araştırmacılar standart gezicilerden daha hafif, daha manevra kabiliyetine sahip, daha kompakt ve daha hızlı olan otonom mekanik ünitelere sahip olacaklar. Toplamda, biri mağaraları keşfetmeye odaklanan ve ekipmanında mekanik bir kol manipülatörü bulunan ve diğer ikisinin yüzeyde kullanılması amaçlanan üç robotik köpek oluşturulacak. Her üç robot da verileri Dünya’ya gerçek zamanlı olarak iletmek için sensörler ve cihazlarla donatılacak.
Mars Dog‘un bir diğer avantajı ise robot köpeğin hareket ederken düşmesi halinde yeniden kalkabilmesi. Halbuki diğer modern gezgin robotlar bu kabiliyete sahip değil. Mars Köpekleri şu anda Mars‘ta karşılaşılabilecek çeşitli engellerin üstesinden gelmek için test ediliyor ve eğitiliyor. Mars Dog‘un ilk uzay yolculuğuna tam olarak ne zaman gideceği hala bilinmiyor. Gelişmeler oldukça sizlere anlatacağız.
Genel
Microsoft Teams uzaktan çalışmayı daha da kolaylaştırmak istiyor
Microsoft, iş ve okul için sıkça kullanılan Teams yazılımı için çalışma arkadaşları arasında uyumu artıracağı düşünülen takvim özelliğini getirecek.
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Şirketin ürün haritasına göre özellik, yeni açılan her bir Teams kanalı için ortak bir takvim oluşturacak. Takvimde ise kanaldaki üyelerin katılacağı gelecek toplantılar ve olaylar yer alacak.
Microsoft’un açıkladığına göre Teams, bir buluşma kanalı oluşturulduğunda bu durum için aktivite sayfasında otomatik olarak yeni bir gönderi oluşturacak. Bildirimleri kapalı olan kullanıcılar ise bu tip gelecek olayları kanal takviminden takip edebilecek. Böylelikle de kullanıcıların arasındaki oluşabilecek iletişimsizliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.
Şu anda gelişim aşamasında olan takvim uygulamasının Ocak ayında Teams için hem masaüstü hem de internet üzerinden ulaşılabilir olacağı öngörülüyor. Mart ayında geleceği düşünülen ve kullanıcılara e-posta kopyalarını Teams kanallarına iletmelerini sağlayacak Outlook eklentisi de, bu takvim özelliğiyle uyumlu çalışabilir gibi duruyor.
Özellikle pandemiden sonra oldukça ivme kazanan Microsoft Teams için diğer gelişmeler de yolda gibi. Son birkaç aydır Microsoft, uygulamanın sesle arama işlevine birçok yeni özellik eklemesinin yanı sıra; yakın zamanda da uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler için tek seferde 24 saate kadar video aramaları yapabilme imkanının da geleceğini açıkladı. Böylelikle 40 dakika ve 60 dakika gibi seçenekler sunan diğer benzer uygulamalar olan Zoom ve Google Meet’ten de bir adım öne geçmiş gözüküyor.
Microsoft firmasının bu uygulamaya olan ilgisi ve getirdiği güncellemeler, video konferans ve işbirliği yazılımının salgının hafiflemesinden sonra bile önemini sürdüreceğine olan güvenini gösteriyor gibi. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik getirilen yeniliklerle birlikte de şirket; dolu bir piyasa içerisinde, Teams’i uzaktan çalışmak için ilk akla gelen uygulama yapma yolunda ilerliyor diyebiliriz.
Forumdan Son Mesajlar
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M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 2 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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