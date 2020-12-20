Snapdragon 888 işlemcisinin benchmark sonuçları belli oldu

En iyi telefonlar hangileri 2020 yılı için cevaplanması zor bir soruydu. Yeni kameralar ve yeni işlemcilere sahip pek çok cihaz bizlerle buluştu. GSMArena sitesi yaptığı anketle birlikte 2020’nin en iyi telefonlarını belirledi. Listede Samsung’un birden fazla kategoride lider olduğu dikkatlerimizden kaçmıyor. Xiaomi markasından ayrılan POCO’da bu kategorilerden birinde liderliğini ilan ediyor.

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2020 yılının amiral gemisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Note serisi daha önceki modelleriyle de liderliğe oynamayı başarmıştı. Sunduğu üçlü kamera özelliği ve kalem özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Note20 Ultra 5G oylamada kullanıcılar tarafından lider ilan edildi. iPhone 12 Pro Max cihazının 2. olduğunu söylemeden geçmeyelim.

2020 yılının amiral gemisi katili: Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung, 2 kategoride aldığı ödülle birlikte Snapdragon işlemciye sahip cihazlarının popülerliğini ispatlamış oluyor. Galaxy S20 FE 5G cihazı amiral gemisi katili kategorisinde bayrağı taşıyor. Türkiye pazarı için konuşacak olursak ne yazık ki Exynos işlemciler ve 5G desteklemeyen modelleri görüyoruz. Ancak ödülü almaya hak kazanan model Snapdragon sunan model. Snapdragon ve Exynos arasındaki performans farkını göz önüne alacak olursak kullanıcılara oyunu Snapdragon’dan yapmışa benziyor. Dileriz Samsung kullanıcıları dinler ve Snapdragon versiyonlu cihazları Türkiye dahil tüm pazarlara sunar.

2020 yılının en iyi kameraya sahip cihazı : Huawei Mate 40 Pro

Huawei, kamera konusunda yaptığı yatırımların karşılığını almışa benziyor. Şirket Sony sensörleri, Leica iş birliği ve Huawei mühendisliğini birleştiriyor ve bizlere kusursuza yakın bir kamera deneyimi vaat ediyor. Huawei Mate 40 Pro yılın en iyi kameraya sahip cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Note20 Ultra 5G ikinci sırada yer alıyor ve genel anlamda ne kadar dolu bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor.

2020 yılının en iyi orta sınıf cihazı: Poco X3 NFC

Ocak ayında bağımsızlığını ilan eden POCO markası Xiaomi cihazlarında görmeye alışkın olduğumuz orta sınıf krallığını devralmışa benziyor. Türkiye pazarı içinde güçlü bir orta sınıf telefon olan POCO X3 NFC oylamada en iyi orta sınıf cihaz seçildi.

2020 yılının en uygun fiyatlı 5G cihazı: OnePlus Nord

OnePlus markası tarafından sunulan Nord cihazı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle uygun fiyatlı 5G cihazı kategorisinde liderlik elde etmeyi başardı.

2020 yılının en iyi oyun serisi cihazı : Asus ROG Phone 3 ZS661KS

Hem bilgisayar hem telefon tarafında ROG serisiyle oyuncuları hedef alan Asus, en iyi oyun telefonu kategorisinde liderliğini ilan ediyor. ROG serisinin oyun konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.

Elbette en iyi telefonlar listesinin GSMArena tarafından kullanıcılara sunulan anketler ve seçenekler sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Bazı cihazlar Türkiye pazarı ve dünya pazarına farklı özelliklerle gönderildiği için ülkemizde tercih edilmeyen bir cihaz dünya pazarında oldukça popüler olabiliyor.

2021 yılı için bu markalar bulundukları kategorilerde liderliklerini sürdürebilecekler mi yoksa tahtı başka markalara mı kaptıracaklar hep beraber göreceğiz.