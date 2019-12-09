EN İYİ PUBG TELEFONLARI HANGİLERİ? (1500 – 2000 TL)

En iyi PUBG telefonları hangileri? Bu sorunun cevabını bulmak adına ilk olarak 1500 TL ila 2000 TL arasında fiyatları olan ve ofisimizde yer alan telefonların PUBG performansına yakından bakıyoruz.

En iyi PUBG telefonları testinde hangi telefonlar var?

Ofisimizde yer alan ve 1500 ila 2000 TL arasında yer alan cihazlar şu şekilde:

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy J7 Prime 2

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Redmi S2

Honor 10 Lite

Honor 8A

Honor 8C

Honor 8X

Vestel Venus Z20

Testimizi nasıl gerçekleştiriyoruz?

Öncelikle videomuzda yer alan tüm telefonların, maksimum hangi grafik ayarına izin verdiğini ve bu grafik ayarında oyunu ne kadar akıcı oynattığını görebilirsiniz.

Buna ek olarak %100 oranında başlattığımız pil seviyesinin test sonrasında % kaça düştüğünü sizlere gösteriyor. Ayrıca oyuna başlamadan önce telefonun sıcaklık değerlerini ve oynadıktan sonra oluşan sıcaklık değerlerini de testimizde görebilmeniz mümkün.

Videonun zaman çizelgesi

01:45 Vestel Venus Z20

07:02 Honor 8X

11:40 Galaxy J7 Prime 2

16:09 Honor 10 Lite

20:19 Redmi S2

24:00 Samsung Galaxy M20

28:28 Redmi Note 7

32:44 Xiaomi Mi A2

36:47 Honor 8A