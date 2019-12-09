Oyun
EN İYİ PUBG TELEFONLARI HANGİLERİ? (1500 – 2000 TL)
En iyi PUBG telefonları hangileri? Bu sorunun cevabını bulmak adına ilk olarak 1500 TL ila 2000 TL arasında fiyatları olan ve ofisimizde yer alan telefonların PUBG performansına yakından bakıyoruz.
En iyi PUBG telefonları testinde hangi telefonlar var?
Ofisimizde yer alan ve 1500 ila 2000 TL arasında yer alan cihazlar şu şekilde:
- Samsung Galaxy M20
- Samsung Galaxy J7 Prime 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Redmi S2
- Honor 10 Lite
- Honor 8A
- Honor 8C
- Honor 8X
- Vestel Venus Z20
Testimizi nasıl gerçekleştiriyoruz?
Öncelikle videomuzda yer alan tüm telefonların, maksimum hangi grafik ayarına izin verdiğini ve bu grafik ayarında oyunu ne kadar akıcı oynattığını görebilirsiniz.
Buna ek olarak %100 oranında başlattığımız pil seviyesinin test sonrasında % kaça düştüğünü sizlere gösteriyor. Ayrıca oyuna başlamadan önce telefonun sıcaklık değerlerini ve oynadıktan sonra oluşan sıcaklık değerlerini de testimizde görebilmeniz mümkün.
Videonun zaman çizelgesi
01:45 Vestel Venus Z20
07:02 Honor 8X
11:40 Galaxy J7 Prime 2
16:09 Honor 10 Lite
20:19 Redmi S2
24:00 Samsung Galaxy M20
28:28 Redmi Note 7
32:44 Xiaomi Mi A2
36:47 Honor 8A
İnceleme
ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ek paket Türkiye haritası çıktı! Road to the Black Sea ek paketi ile resmi olarak Türkiye haritası da ETS 2’ye eklenmiş oldu.
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İstanbul’un Avrupa yakası, Edirne ve Tekirdağ şehirlerimizi ve Kapıkule sınır kapısını ekleyen ETS 2 Türkiye haritası DLC paketine Logitech G29 direksiyon seti ve vites ile beraber göz atıyoruz.
Road to the Black Sea ek paketi; https://hwp.to/ETS2Turkiye
F-MAx SimulasyonTürk ana konu; https://hwp.to/FMax
F-Max Steam atölye; https://hwp.to/FMaxSteam
SiSL mod Steam atölye; https://hwp.to/SiSL
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketi ile beraber Romanya, Bulgaristan ve Türkiye haritaları ekleniyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ dışında 17 şehir eklenen oyunda 10.000 km’den fazla yol eklenmiş olacak.
22 yeni firma ve 11 yerel firmanın eklendiği DLC paketinde tramvay, metrobüs gibi farklı ve hareketlı toplu ulaşım araçları da yer alacak. Bulgaristan’da ise at arabaları da görmek mümkün.
Oyun
Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun(VIDEO)
Xiaomi’nin alt markası Redmi tarafından çıkartılan ve geçtiğimiz haftalarda incelemesini yayınladığımız Redmi Note 8 Pro ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.
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Yeni serimizde Redmi Note 8 Pro ile 10 farklı oyun oynayıp, telefonun oyun performans yorumlarını sizlere bırakıyoruz. Dünya genelinde oldukça fazla takip edilen oyunlardan seçtiğimiz listemiz ile performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.
Oynadığımız oyunlar:
- ASPHALT 9
- PUBG MOBILE
- CALL OF DUTY MOBILE
- MORTAL KOMBAT
- MODERN COMBAT 5
- PES 2020
- REAL RACING 3
- FREEFIRE
- RULES OF SURVIVAL
- ARK: SURVIVAL EVOLVED
Oyun
Steam Sonbahar İndirimleri’ndeki oyunlara göz atıyoruz | Hangi oyun ne kadar oldu?
Bu videomuzda klasikleşen Steam indirimleri dönemindeki oyun önerilerimizi hazırladık. Farklı olarak liste hazırlamak yerine hep beraber indirimlere ve fiyatlarına bakarak değerlendirdiğimiz videomuzda oyunlara ve indirimlere göz atıyoruz.
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Sizlerde kendi önerilerinizi yorumlar bölümüne bırakmayı unutmayın. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…