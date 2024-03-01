2023 en iyi akıllı telefon ödülünü kimin alacağı merak ediliyodu. Google Pixel 8 serisi, amiral gemisi serisine önemli geliştirmeler getirerek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarının en son göstergesi ise Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) 2023 Yılın Telefonu ödülünü kazanması oldu.

Pixel 8 Serisi, MWC’de 2023 Yılının En İyi Akıllı Telefonu Ödülünü Kazandı!

MWC’de her yıl GSMA tarafından “Küresel Mobil Ödülleri” düzenlenmektedir. Bu ödüller arasında “En İyi Mobil Teknoloji Atılımı”, “En İyi Mobil Ağ Altyapısı” gibi birçok kategori yer alıyor. Cihaz kategorisinde en prestijli ödüllerden biri ise “En İyi Akıllı Telefon”a veriliyor.

GSMA, En İyi Akıllı Telefon ödülünü şu şekilde açıklıyor:

“Ödül, Ocak 2023 – Aralık 2023 döneminde piyasadaki akıllı telefonların dünyanın önde gelen bağımsız analistleri, gazetecileri ve etkileyicileri tarafından değerlendirilmesiyle belirlenen olağanüstü performansı, yenilikçiliği ve liderliği birleştirir.”

Bu yılın adayları arasında iPhone 15 Pro serisi, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 serisi ve Samsung Galaxy Z Flip 5’in yanı sıra Google Pixel 8 serisi de yer aldı.

MWC’de yapılan duyuruyla Pixel 8 serisi tacı alarak GSMA tarafından 2023’ün “En İyi Akıllı Telefon” seçildi. Google’ın Donanım Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh da bu zaferi Twitter’da paylaştı.

Pixel 8 serisinin bu başarısı, Google için bir ilk oldu. 2023’te iPhone 14 Pro ve 2022’de iPhone 13 Pro Max bu ödülü kazanırken, 2021’de Samsung Galaxy S21 Ultra ödülün sahibi olmuştu.

Google ise bu ödülü ilk kez kazandı diyebiliriz. Pixel 6 Pro, 2021’de aday cihazlar arasında yer alırken, Pixel 3’ün Gece Görüşü özelliği 2019’da “Yılın En İyi Cihaz Yeniliği” dalında GSMA ödülünü kazanmıştı.

Google’ın bu yıl Pixel 8 ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığı ve 2023’te toplam 10 milyon cihaz sattığı tahmin ediliyor.

Pixel 8 serisinin MWC’de 2023 Yılının En İyi Akıllı Telefon Modeli ödülünü kazanması, Google’ın mobil cihaz pazarındaki yükselişinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu ödül, Pixel 8 serisinin sunduğu olağanüstü performans, yenilikçilik ve liderliği teyit ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi akıllı telefon ödülü başka bir seriye mi gitmeliydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!