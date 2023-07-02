Tweet bakma sınırlaması fiyaskosunun ardından Twitter yerine kullanacak bir uygulama arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için Twitter benzeri ücretsiz uygulamaları aşağıda derledik:

İçindekiler Mastodon

Clubhouse

Reddit

Tumblr

CounterSocial

Discord

Post

Cohost

Bastyon

T2

Mastodon

Artıları

Profesyonel

Reklamsız

Twitter’a benzer şekilde çalışır

Açık kaynaklı yazılım

Eksileri

Alışılmadık arayüz

Zor mesaj dizisi

Özellikleri

Mevcut en büyük merkezi olmayan sosyal medya ağı

Etkileşim içinde olan bireysel topluluklardan oluşur

500 karaktere kadar gönderiler, ileti dizilerine yanıt verilebilir ve bloglar paylaşılabilir

Kullanıcılar kendi verilerini ve gizlilik ayarlarını kontrol edebilir

Mastodon, Twitter, Facebook ve Instagram gibi merkezi bir platform değil. Böylece Mastodon, kullanıcıların açık kaynaklı yazılım aracılığıyla kendi topluluklarını oluşturmasına ve barındırmasına olanak tanıyor. Mastodon tek bir şirkete ait olmadığı için reklam barındırmıyor. Platform ayrıca, birçok yönden kendi sosyal ağları olarak da kabul edilebilecek birden çok sunucuyu birbirine bağlanıyor ve her grup kendi sunucusunu yönetiyor.

Kullanıcılar, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin bulunduğu sunucuları arayabilir, sunucunun bir parçası değillerse diğer kişilerin sunucularını bulmalarına yardımcı olmak için sunucudan bilgi paylaşabilir. Bunun yanı sıra kullanıcılar, daha iyi bir eşleşme bulurlarsa ait oldukları sunucuyu da değiştirebilirler.

Clubhouse

Artıları

Profesyonel

Ses tabanlı içerik

Katılacak tonlarca oda

Kolay ağ

Eksileri

Çevrimiçi sınırlı bilgi

Kötü uygulama yönetimi

Özellikleri

Ses tabanlı sosyal uygulama

İlgi alanları üzerinden bağlantı kurma ve yeni fikirler keşfedebilme

Belirli konulara ve ilgi alanlarına göre odalar

Gizliliğe önem verir, konuşmalara kimlerin katılacağı kontrol edilebilir

Clubhouse, insanların canlı bir podcast forumunda birbirleriyle konuştuğu, yalnızca sesli bir uygulama. Kullanıcılar Clubhouse’a katıldıktan sonra spor, iş, finans, edebiyat ve ebeveynlik gibi çeşitli konuları dinleyebilir. Twitter’dan farklı olarak, video, resim veya metin gönderileri yok; yalnızca profil fotoğrafları ve sesler mevcut. Konuşmalar birkaç veya binlerce kişiyle oluşturulabilir. Ayruca bu konuşmalar filtrelenmez ve zaman sınırlaması yok.

Reddit

Artıları

Profesyonel

Mükemmel çeşitlilik

İncelenecek tonlarca içerik

Kolay etkileşim

Eksileri

Bazı yönetme sorunları

Yanlış bilgilendirmeye açık

Özellikleri

Tartışmaya uygun ortam

Konuları tartışmak için oluşturulan topluluklar

Seçilmiş içerik için subreddit abonelikleri

Twitter’dan daha düzenli ve odaklı dizayn

Reddit, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi diğer kullanıcılarla paylaşmanız için forumlar içeriyor. Yeni bir alternatif olmayabilir ancak çeşitli konularda geniş bir forum koleksiyonu sunuyor. Bu küçük topluluk forumları, alt dizinler olarak biliniyor ve paylaşmak ve yorum yapmak için kullanılabiliyor. Kayıtlı kullanıcılar, ivme kazanmalarına veya kaybetmelerine yardımcı olmak için yorumlara oy verebiliyor.

Alt dizinler, hobiler, eğlence, sağlık, haberler ve iş dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsıyor. Reddit’teki bilgileri herkes okuyabilir ancak yorum yapmak, etkileşimde bulunmak veya bir alt dizin oluşturmak için kayıt olmak gerekiyor.

Tumblr

Artıları

Profesyonel

Bloglar için mükemmel

Kullanımı kolay

Basit gezinme için etiketleme sistemi

Eksileri

Uygunsuz içeriğe açık

Sıralamak zor

Özellikleri

572 milyondan fazla blog

Blog ve multimedya yazma, okuma veya paylaşma seçeneği

Kısa biçimli ve uzun biçimli bloglar

Kişisel günlük kaydı için özel blog seçeneği

Tumblr, kısa gönderiler için mikroblog ve hibrit blog oluşturma özelliklerine sahip. Çoğu gönderi, kelimelerden daha fazla görsel içeriklidir. Kullanıcılar, yorumlara benzer şekilde bir gönderiye notlar bırakabiliyor. İnsanlar ayrıca Tumblr’daki içeriği beğenebilir, paylaşabilir ve yeniden yayınlayabilir.

Tumblr’da reklam var ancak kullanıcılar reklamsız olarak ayda 4,99 dolar veya yılda 39,99 dolar karşılığında abone olabilir. Ücret karşılığında kullanılabilen premium tasarımlar ve özel alanlar gibi ek özellikler bulunduruyor.

CounterSocial

Artıları

Hiçbir reklam veya sponsorlu içerik yok

Güçlü içerik denetleme araçları grubu

Eksileri

Sütun arayüzü kafa karıştırıcı olabilir

Zaman zaman erişim kısıtlaması var

CounterSocial, platformlarında reklam, trol, sahte haber veya kötüye kullanım olmadığını belirtiyor. Bu sosyal medya platformu her yerde mevcut değil. Engellenen ülkeler arasında Çin, İran ve Rusya yer alıyor.

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CounterSocial haberler, canlı yayın ve topluluk oluşturma yeteneği sunuyor. CounterSocial’da içeriği kullanıcılar belirliyor. Gönderileri konulara, hashtaglere ve kullanıcılara göre sıralamak için kullanıcı arayüzünde sütunlar da oluşturulabilir. Kullanıcılar gönderileri paylaşabilir, beğenebilir ve yorum yapabilir. Ayrıca görüntülü sohbet özelliği de mevcut.

Discord

Artıları

Bir sosyal medya platformundan daha fazlası

Kaydırılan akış yok

Eksileri

Yayıncılar ve oyuncular için özel olarak tasarlanmış

Arabirim yeni kullanıcılar için bunaltıcı olabilir

Discord, tek bir sunucu olmadığı için Twitter’a benzemeyebilir ancak bu platform, kullanıcıların sohbetleri etkinleştirmek ve en son haberlerden haberdar olmak için sosyal ve profesyonel çevreler oluşturmasına yardımcı olabilir. Discord, insanların video oyunları oynarken konuşmaları için bir yöntem olarak başladı ve daha fazla konu alanına yayıldı.

Discord’da halka açık alan yok ancak üyelerin katılabileceği ve iletişim kurabileceği konu tabanlı sunucular ve kanallar var. Kişiler bu sunucular içerisinde müzik ve metin paylaşabileceği gibi görüntülü veya sesli görüşmelere de katılabilir. Kanallar, iletişim için ses veya metin odalarına ayrılıyor. Discord sunucuları herkese açık veya özel olabilir ve kayıtlı kullanıcıların katılmak için bir davet bağlantısına sahip olmalarını gerektiriyor.

Post

Artıları

Güzel kullanıcı arabirimi

Kelime sınırı yok

Eksileri

Daha çok gazeteciler için tasarlanmıştır

Android veya iOS uygulaması yok

Twitter karmaşık arayüzüyle estetik açıdan en çekici mikroblog platformu değil, işte Post burada devreye giriyor. Waze’in eski CEO’su Noam Bardin tarafından geliştirilen Post, minimalist ama çekici kullanıcı arayüzü ile oldukça gerçekçi bir Twitter alternatifi.

Gazeteciler ve haber okuyucuları için özel olarak tasarlanan Post, herhangi bir kelime sınırı olmaksızın içerik yayınlama, yorum yapma, tepki verme, retweetleme ve kullanıcılara bahşiş verme gibi özellikler sunuyor. Bazı özelliklerin henüz mevcut olmaması nedeniyle Post, Twitter kadar zengin özelliklere sahip değil. Bununla birlikte, niş bir kitleye sahip olmasına rağmen yine de harika bir sosyal medya platformu. Ayrıca Post’un zorbalık, taciz, sahte haberler ve nefret söylemini teşvik etme konusunda katı önlemler içeren kendi denetleme politikası var.

Cohost

Artıları

Reklam yok

Eksileri

Tüm özellikler henüz mevcut değil

Akış için algoritma yok

Twitter gibi bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cohost, Twitter kullanıcıları için değerli bir alternatif. İki platform arasındaki en büyük fark, Cohost’un herhangi bir algoritma olmaksızın dikey bir akış sunmasıdır. Bu, takip ettiğiniz kullanıcıların gönderilerinin kronolojik sırayla gösterildiği anlamına geliyor.

Cohost hala beta aşamasında ve davet kodu olmadan katılıyorsanız hesabınızın kabul edilmesi bir veya iki gün sürebiliyor. İçerik oluşturucuları, spamı önlemek için önlemlerin alındığını söylüyor. Platform, Twitter’a kıyasla nispeten daha az karmaşık ve gönderiler, beğeniler, retweetler, hashtagler ve yorumlar gibi benzer özellikler sunuyor. Ayrıca, içerik yönetimi şirket tarafından yönetilmekte. Ek olarak Cohost, hassas içerikli gönderilere uyarı eklenmesini öneriyor.

Bastyon

Artıları

Açık kaynaklı ve merkezi değil

Topluluk odaklı yönetim

Eksileri

Bazen ortaya çıkan arayüz hataları

Sansüre dayanıklı ilk sosyal ağ protokolü olduğunu iddia eden Bastyon, blockchain teknolojisine dayanıyor. Sosyal medya sitesi, içerik oluşturucuları video paylaştıkları için PKOIN açısından ödüllendiriyor. Bastyon, yan sekmeler ve hashtaglerle Twitter’a oldukça benziyor.

İçerik, video ve resim yayınlayabilir ve hashtagleri arama amacıyla kullanabilirsiniz. İçerik meme’ler, politika, kripto, teknoloji vb. farklı kategorilere ayrılıyor ve içeriği bir kategoriye ayırmak için gönderinize bir etiket ekleyebiliyorsunuz.

Twitter’dan geçiş yapıyorsanız, Bastyon tanıdık bir yer gibi hissettirecektir. Ayrıca platform sansüre dayanıklı olmakla öne çıkıyor bu nedenle bazı hassas veya şüpheli içeriklerle karşılaşabilirsiniz.

T2

Artıları

Estetik açıdan hoş arayüz

Eksileri

Hala beta aşamasında

Twitter kullanıcıları için alışıldık algoritma

Twitter, yaptığı güncellemeler ile gücünü kaybederken, güçlü bir Twitter alternatifi olarak T2 adlı yeni bir rakip ortaya çıkıyor. Eski Google ve Twitter çalışanları tarafından geliştirilen T2, sosyal medya ortamını “güncel, kısa biçimli bilgiler ve dostça sohbetler için bir kaynak” olarak yeniden tasarlamayı amaçlıyor.

Bugün olduğu gibi, T2 sadeleştirilmiş bir Twitter’a benziyor ve çok basitleştirilmiş bir arayüze sahip. Şu anda, T2’yi kullanmaya başlamak için bir bekleme listesine katılmanız gerekiyor ve platformun özellikleri hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Ancak, herkes için kullanıma sunulduğunda harika bir Twitter alternatifi haline gelebilir.