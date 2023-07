Geçtiğimiz yıl olaylı bir satın alma sürecinin ardından Twitter’ın yeni sahibi olan Elon Musk, sık sık tartışmalara neden olan hamleler yapmaya devam ediyor. Daha yeni Twitter gönderilerini okumak için üye olma zorunluluğu getirilmişken, Musk yine bir bomba patlattı.

Bugün bazı Twitter kullanıcıları, kullanım limitine takıldıkları uyarısıyla karşılaştılar. Bu durumun geçici bir sorun olduğunu düşünen pek çok kullanıcıyı şaşırtan açıklama, Elon Musk’tan geldi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kuralların uygulanmaya başladığını duyurdu ve Twitter’a yeni kısıtlamalar geldiğini açıkladı! İşte Musk’ın özgür Twitter anlayışının meyvesi!

Elon Musk’ın paylaşımına göre, onaysız hesaplar günde en fazla 600 tweet görüntüleyebilecekler. Onaylı hesaplar ise günlük 6000 tweet ile sınırlandırıldı. Yeni ve onaylanmamış hesaplar için ise bu sınırlama 300 tweet olarak belirlendi. Bu kısıtlamalar, kullanıcıların belirli bir zaman dilimi içinde daha az tweet görebilecekleri anlamına geliyor.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023