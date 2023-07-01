Geçtiğimiz yıl olaylı bir satın alma sürecinin ardından Twitter’ın yeni sahibi olan Elon Musk, sık sık tartışmalara neden olan hamleler yapmaya devam ediyor. Daha yeni Twitter gönderilerini okumak için üye olma zorunluluğu getirilmişken, Musk yine bir bomba patlattı.

Bugün bazı Twitter kullanıcıları, kullanım limitine takıldıkları uyarısıyla karşılaştılar. Bu durumun geçici bir sorun olduğunu düşünen pek çok kullanıcıyı şaşırtan açıklama, Elon Musk’tan geldi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kuralların uygulanmaya başladığını duyurdu ve Twitter’a yeni kısıtlamalar geldiğini açıkladı! İşte Musk’ın özgür Twitter anlayışının meyvesi!

Elon Musk Twitter’ı Oyuncağı Yaptı!

Elon Musk’ın paylaşımına göre, onaysız hesaplar günde en fazla 600 tweet görüntüleyebilecekler. Onaylı hesaplar ise günlük 6000 tweet ile sınırlandırıldı. Yeni ve onaylanmamış hesaplar için ise bu sınırlama 300 tweet olarak belirlendi. Bu kısıtlamalar, kullanıcıların belirli bir zaman dilimi içinde daha az tweet görebilecekleri anlamına geliyor.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Elon Musk’ın Twitter kullanıcılarına getirdiği yeni tweet sınırlamaları tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, bu değişikliğin kendilerini sınırladığını ve özgürlüklerini engellediğini düşünüyor. Özellikle onaylanmamış hesaplara getirilen 300 tweet sınırlaması, kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılanmış durumda.

Yeni kısıtlamara takılan kullanıcılara, kullanım limitinin aşıldığına dair bir uyarı gösterilecek ve daha fazla gönderi görüntülemeleri engellenecek. Musk yönetiminin bu anlamsız kararı, kullanıcıları Twitter Blue üyeliğine çekmek için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Twitter’ın ücretli abonelik sistemi olan ve azaltılmış reklamlar, uzun videolar paylaşma imkanı gibi avantajlara sahip olan Twitter Blue, yurt dışında 8 dolarlık bir fiyata sahip. Bu servis, ülkemizde 8 doların eski karşılığı olan aylık 150 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

Elon Musk’ın Twitter üzerindeki etkisi ve kararları her zaman büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak Musk’ın bu son hamlesi, kullanıcılar arasında ciddi bir memnuniyetsizliğe neden oldu. Bazı kullanıcılar, sınırlamaların Twitter deneyimini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünürken, bazıları ise Musk’ın bu hamlesini hesap güvenliği ve spam engelleme konularında atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Twitter’ın bu yeni sınırlamaların nasıl bir etki yaratacağı ve kullanıcılar arasında nasıl bir tepkiye neden olacağı merak konusu.

İlginizi Çekebilir: Twitter Herkesi Kızdıracak Bir Adım Attı! Giriş Yapmak Artık Zorunlu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk yine ne deniyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!