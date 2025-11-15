Türkiye’de kripto varlık düzenlemeleri yeniden gündeme taşındı. COINO adlı kripto para platformuna yönelik operasyon, MASAK raporları ve savcılık kararları doğrultusunda yürütülürken; bu sürecin nasıl şekilleneceği ve kullanıcıların nasıl etkileneceği merak konusu. COINO ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları ilerleyen aşamalarda daha netleşecek.

Kripto platformu COINO hakkında soruşturma başlatıldı! Kayyım atandı

Soruşturmanın merkezinde yer alan COINO, kısa sürede ciddi para hareketleriyle dikkat çekti. MASAK’ın hazırladığı raporda 2024 Temmuz–Aralık döneminde platforma 211,5 milyon TL giriş olduğu, 2025 Ocak–Mayıs döneminde ise bu tutarın 11,9 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi.

Aynı raporda COINO hesaplarından toplam 12,35 milyar TL’nin hem yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformlara hem de gerçek kişi hesaplarına gönderildiği aktarıldı. Yardımcı anahtar kelimeler olan ve ilgili tespitler arasında doğrudan yer almasa da sürecin bütününde yan başlıklar olarak ele alınıyor.

Uygulama üzerinden gerçekleşen kripto varlık işlemleri de dikkat çekici boyutlardaydı. 23 Temmuz 2025’e kadar toplam 769 milyon 786 bin USDT giriş ve 769 milyon 446 bin USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 330 milyon 777 bin USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) kayıt dışı cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.

Bu adreslerin hiçbir resmi platformda kayıtlı olmaması, soruşturmanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı. Yapılan incelemelerde hesaplardan para gönderilen 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlarla ilişkili olduğu bildirildi.

172 kişi hakkında da bu suçlardan devam eden soruşturmalar bulunduğu aktarıldı. Şirkete para gönderen kullanıcıların da benzer suç bağlantılarına sahip olması verilerde dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bilgiler doğrultusunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun işlendiğine kanaat getirdi.

Süreç kapsamında 22 şüpheliden 17’si gözaltına alındı; COINO A.Ş. dahil 16 şirket, yaklaşık 637 milyon TL, 10 araç ve 7 taşınmaza el konuldu. Kararın ardından TMSF, kullanıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla şirkete kayyum atadı. Kullanıcıların hesaplarına erişim süreciyle ilgili detaylar, yapılacak teknik incelemeler sonrası paylaşılacak.

