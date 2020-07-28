Akıllı Telefonlar
En ince 5G telefon olması beklenen Vivo S7, 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo S7 modelini 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtacak. Resmi tanıtım öncesinde yayınlanan tanıtım filmleri ile telefonun temel tasarım özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıkmaya başladı.
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En ince 5G telefon olması beklenen Vivo S7, 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Vivo’nun en yeni 5G destekleyen akıllı telefonu Vivo S7 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak. Yayınlanan ilk tanıtım filmine göre telefon 44MP çift ön kamera kurulumuna sahip. Arka tarafta ise kullanıcıları dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu karşılayacak. Vivo tarafından tanıtılacak olan telefonun en ince 5G akıllı telefon olarak tanıtılması bekleniyor. Vivo tarafından S7 modelinin tanıtılmasına sayılı günler kala ikinci bir tanıtım filmi yayınlandı. Bu film ile birlikte telefonun kamera kurulumu ve sahip olacağı renk seçeneklerinden biri ortaya çıkmış oldu. Vivo S7’nin ana kameraya eşlik eden iki yardımcı lens ile dikdörtgen bir kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor. Kamera dizilimi içerisinde herhangi bir periskop kamera görmüyoruz ancak S serisinin orta seviye akıllı telefonlar arasında konumlandırıldığını dikkate alırsak bu durum hiç şaşırtıcı değil.
Tanıtım filmi ile birlikte görülen yeni renk oldukça dikkat çekici. Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara çeşitli ve yenilikçi renkler sunduklarını göz önüne aldığımızda yeni modellerin farklı renkler ile tanıtılması alıştığımız bir durum. Bu yeni rengin nasıl isimlendirileceği henüz belli değil. Vivo S7 çok ince bir tasarıma sahip olduğu için muhtemelen 3.5 mm ses jakına sahip olmayacak. Telefon görsellerde de görüldüğü üzere USB-C bağlantı noktasına sahip.
Vivo S7’nin teknik özellikleri hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat merak ettiğimiz tüm bu sorular 3 Ağustos’taki resmi tanıtım ile birlikte cevap bulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, BOE yapımı ekranlara sahip olmayacak!
Samsung Galaxy S21 yapım sürecinde yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın cihazlarında BOE yapımı ekran yer almayacak.
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Samsung Galaxy S21 serisinde BOE ekranlar yer almayacak!
Samsung amiral gemisi olarak konumlandırdığı Galaxy S serisini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni serisi Galaxy S21, geliştirilme aşamasında yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Samsung’un maliyeti düşürmek için ekran panellerini dışarıdan alma fikri, tam olarak gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. BOE firmasından gelmesi beklenen OLED ekran panellerinin, firmanın kalite testlerinden geçemediği öğrenildi. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre, BOE yapımı OLED paneller, Samsung tarafından beğenilmedi ve firmanın amiral gemisi seri için ekran üretimini tekrardan kendisinin yapacağı iddia edildi.
Hali hazırda Huawei Mate 40 serisi için ekran üretimini devam ettiren BOE ise konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Samsung tarafından da resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Güney Kore basınında uzun zamandır konuşulan meselenin kesin olarak nitelendirilmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne sermekte. Öte yandan Samsung cephesi de özellikle 5G‘nin telefonlara girmesi ile birlikte artan maliyet sorununu çözememesi Galaxy S21 serisi için kullanıcılar açısından can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçebilir. Zira yeni nesil amiral gemilerinin bir önceki serilere nazaran oldukça yüksek fiyatla çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, gizli bir 160 Hz moduna sahip!
Asus, ROG Phone 3‘ün en yüksek ekran tazeleme hızını 144 Hz olarak tanıtmıştı. Bugün ortaya çıkan gizli mod ile bunun artırılabildiği fark edildi. Bu gizli mod açıldığında 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz seçeneklerinin yanında 160 Hz seçeneği de aktif oluyor.
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Asus ROG Phone 3 ile ilgili bu gizli mod nasıl ortaya çıktı?
Asus ROG Phone 3, 6.59 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile piyasaya çıkmıştı. XDA-Developers‘daki çalışanlar, Asus ROG Phone 3‘ün panelinin test için deneysel 160 Hz çalışmasını sağlayan bir komut buldular. Bu komut, Android Debug Bridge‘de bulundu. Temel olarak Android Debug Bridge bilgisi olan herkes bu gizli modu aktif hale getirebilir. XDA, ekranın gerçekte 160 Hz ile çalışabildiğini ve teknik olarak 144 Hz’de çalışan oyunların 160 Hz’de de çalışabildiğini ortaya koydu.
İncelemelere göre 1945 Air Force, Mortal Kombat ve Death Trigger 2 gibi oyunların hepsi 144 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Bu sebeple ROG Phone 3, pek çok oyunu 160 Hz’de de çalıştırabilir. Ekran tazeleme hızı akıcılığı artırdığı için özellikle online oyunlarda oldukça önemli. Eğer online oyunlarda bu özellik destekleniyorsa oyuncular için sevindirici bir haber olabilir.
Asus, bu modu deneysel bir şekilde kullandı ve tam olarak cihaza optimize etmedi. Bu sebeple, bu mod etkinleştirildiğinde performans, pil tüketimi ve kalibrasyonda sorunlar yaşanabilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus One, aradan geçen 6 yıla rağmen Android 10 güncellemesi alabilecek
Günümüzde birçok markayı, 2 yıl önceki amiral gemisi modellerine bile güncelleme desteği vermediği için haklı olarak eleştiriyoruz. Durum böyle olunca da, birçok kullanıcı artık satın alacağı cihazları seçerken firmaların güncelleme desteğini de göz önüne alarak seçim yapıyor. OnePlus tarafında ise, (markanın fanları tarafından gerçekleştirilen gönüllü bir çalışma söz konusu olsa da) bu noktada bizleri de şaşırtarak, One modeline Android 10 güncellemesi sağlayacak. Piyasaya çıkışının üstünden 6 yıl geçen One modelinin, bir şekilde böylesine uzun süre yazılım desteği alabilmesiyle OnePlus, müşteri kitlesinin gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.
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OnePlus One için Android 10 güncellemesi!
Hatırlarsanız 2014 yılı, akıllı telefon sektöründe Çinli markaların ilk adımlarını atmaya başladıkları dönemlere tekabül ediyordu. Emekleme aşamasında olan bu Çinli firmalardan biri de OnePlus idi. Amiral gemisi kalitesine sahip fakat çok daha uygun fiyatlı cihazlar üretme ve bir amiral gemisi katili üreticisi olma parolasıyla yola çıkan OnePlus; o günden bugüne birçok şey değişmiş olsa da yazılım güncelleme desteğini birçok model için sağlamaya devam etti. Bugün, 2014 yılında piyasaya sunduğu One modeline de, LineageOs tarafından Android 10 desteği sağlanacak. Ayrıca One modelinin, LineageOS 17.1. güncellemesi alabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.
Peki ya siz Lineage tarafından yapılan bu güncelleme hamlesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!