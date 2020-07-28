Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo S7 modelini 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtacak. Resmi tanıtım öncesinde yayınlanan tanıtım filmleri ile telefonun temel tasarım özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıkmaya başladı.

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En ince 5G telefon olması beklenen Vivo S7, 3 Ağustos’ta tanıtılacak!

Vivo’nun en yeni 5G destekleyen akıllı telefonu Vivo S7 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak. Yayınlanan ilk tanıtım filmine göre telefon 44MP çift ön kamera kurulumuna sahip. Arka tarafta ise kullanıcıları dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu karşılayacak. Vivo tarafından tanıtılacak olan telefonun en ince 5G akıllı telefon olarak tanıtılması bekleniyor. Vivo tarafından S7 modelinin tanıtılmasına sayılı günler kala ikinci bir tanıtım filmi yayınlandı. Bu film ile birlikte telefonun kamera kurulumu ve sahip olacağı renk seçeneklerinden biri ortaya çıkmış oldu. Vivo S7’nin ana kameraya eşlik eden iki yardımcı lens ile dikdörtgen bir kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor. Kamera dizilimi içerisinde herhangi bir periskop kamera görmüyoruz ancak S serisinin orta seviye akıllı telefonlar arasında konumlandırıldığını dikkate alırsak bu durum hiç şaşırtıcı değil.

Tanıtım filmi ile birlikte görülen yeni renk oldukça dikkat çekici. Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara çeşitli ve yenilikçi renkler sunduklarını göz önüne aldığımızda yeni modellerin farklı renkler ile tanıtılması alıştığımız bir durum. Bu yeni rengin nasıl isimlendirileceği henüz belli değil. Vivo S7 çok ince bir tasarıma sahip olduğu için muhtemelen 3.5 mm ses jakına sahip olmayacak. Telefon görsellerde de görüldüğü üzere USB-C bağlantı noktasına sahip.

Vivo S7’nin teknik özellikleri hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat merak ettiğimiz tüm bu sorular 3 Ağustos’taki resmi tanıtım ile birlikte cevap bulacak.