Forbes, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı

2020 yılının en değerli 100 markası listesi Forbes tarafından açıklandı. Listenin başında geçen yıl da olduğu gibi Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook yer alıyor. Söz konusu marka değeri olduğunda, içerisinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknoloji firmalarının bu denli konumlarda yer alması normal görünüyor.

Listede 5. sırada yer alan Facebook, önceki mali yıla kıyasla %21’lik bir azalma yaşamış. Bazı markalarda ise ciddi büyümeler mevcut. Örneğin Visa, bir önceki yıl 25. sırada yer alırken 18. sıraya, Adidas 61. sıradan 51. sıraya yükselmiş. Pandemi sürecinde tüm dünyada izlenme ve abonelik rekorları kıran Netflix ise, 38. sıradan 26. sıraya yükselmiş. Mevcut listeye yeni dahil olan markalar arasında, Nintendo, Burger King ve AXA gibi firmalar yer alıyor.

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En büyük başarılardan birini ise ABD üzerinde bir marka zinciri olarak bilinen Walmart yakaladı. Firma yıllık değerini %12 artırarak, 26. sıradan 19. sıraya yükseldi. Otomobil sektörüne baktığımızda ise, Mercedes-Benz 17 den 23. sıraya, BMW ise 21 den 27. sıraya kadar gerilemiş. Bir diğer otomobil markası Nissan ise, 2019 yılında 81. sırada bulunduğu listeden doğrudan çıkarılmış.

Listenin tamamı ise şu şekilde;