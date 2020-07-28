Finans
Forbes, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı
2020 yılının en değerli 100 markası listesi Forbes tarafından açıklandı. Listenin başında geçen yıl da olduğu gibi Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook yer alıyor. Söz konusu marka değeri olduğunda, içerisinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknoloji firmalarının bu denli konumlarda yer alması normal görünüyor.
Listede 5. sırada yer alan Facebook, önceki mali yıla kıyasla %21’lik bir azalma yaşamış. Bazı markalarda ise ciddi büyümeler mevcut. Örneğin Visa, bir önceki yıl 25. sırada yer alırken 18. sıraya, Adidas 61. sıradan 51. sıraya yükselmiş. Pandemi sürecinde tüm dünyada izlenme ve abonelik rekorları kıran Netflix ise, 38. sıradan 26. sıraya yükselmiş. Mevcut listeye yeni dahil olan markalar arasında, Nintendo, Burger King ve AXA gibi firmalar yer alıyor.
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En büyük başarılardan birini ise ABD üzerinde bir marka zinciri olarak bilinen Walmart yakaladı. Firma yıllık değerini %12 artırarak, 26. sıradan 19. sıraya yükseldi. Otomobil sektörüne baktığımızda ise, Mercedes-Benz 17 den 23. sıraya, BMW ise 21 den 27. sıraya kadar gerilemiş. Bir diğer otomobil markası Nissan ise, 2019 yılında 81. sırada bulunduğu listeden doğrudan çıkarılmış.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
|Sıra
|Marka
|Marka değeri
|1 Yıllık Değer Değişimi
|Marka geliri
|1
|Apple
|$241.2
|17%
|$260.2
|2
|$207.5
|24%
|$145.6
|3
|Microsoft
|$162.9
|30%
|$125.8
|4
|Amazon
|$135.4
|40%
|$260.5
|5
|$70.3
|-21%
|$49.7
|6
|Coca-Cola
|$64.4
|9%
|$25.2
|7
|Disney
|$61.3
|18%
|$38.7
|8
|Samsung
|$50.4
|-5%
|$209.5
|9
|Louis Vuitton
|$47.2
|20%
|$15
|10
|McDonald’s
|$46.1
|5%
|$100.2
|11
|Toyota
|$41.5
|-7%
|$187
|12
|Intel
|$39.5
|2%
|$72
|13
|NIKE
|$39.1
|6%
|$39.3
|14
|AT&T
|$37.3
|-10%
|$151.2
|15
|Cisco
|$36
|4%
|$50.6
|16
|Oracle
|$35.7
|11%
|$39.1
|17
|Verizon
|$32.3
|2%
|$131.9
|18
|Visa
|$31.8
|18%
|$23
|19
|Walmart
|$29.5
|12%
|$341
|20
|GE
|$29.5
|-14%
|$76.6
|21
|Budweiser
|$28.9
|6%
|$11.2
|22
|SAP
|$28.6
|0%
|$30.9
|23
|Mercedes-Benz
|$28.5
|-14%
|$121.7
|24
|IBM
|$28.2
|-10%
|$77.1
|25
|Marlboro
|$26.8
|-6%
|$25.1
|26
|Netflix
|$26.7
|72%
|$20.2
|27
|BMW
|$25.9
|-13%
|$93.4
|28
|American Express
|$25.1
|-3%
|$43.6
|29
|Honda
|$24.5
|-5%
|$126.2
|30
|L’Oréal
|$22.8
|23%
|$11.7
|31
|Gucci
|$22.6
|22%
|$10.8
|32
|Hermès
|$21.6
|19%
|$7.7
|33
|Nescafe
|$20.4
|14%
|$9.2
|34
|Home Depot
|$19.2
|6%
|$110.2
|35
|Accenture
|$19.1
|15%
|$43.2
|36
|Pepsi
|$18.2
|-3%
|$9.3
|37
|Starbucks
|$17.8
|5%
|$26.5
|38
|Mastercard
|$17.3
|23%
|$16.9
|39
|Frito-Lay
|$16.3
|11%
|$12.2
|40
|IKEA
|$15.8
|3%
|$46.2
|41
|Zara
|$14.7
|9%
|$21.9
|42
|Gillette
|$14.5
|-13%
|$6
|43
|HSBC
|$14.4
|12%
|$94.3
|44
|Audi
|$13.8
|-3%
|$59.6
|45
|J.P. Morgan
|$13.7
|11%
|$52.6
|46
|Deloitte
|$13.5
|9%
|$46.2
|47
|Sony
|$13.3
|18%
|$63
|48
|UPS
|$13.3
|5%
|$74.1
|49
|Bank of America
|$13.2
|14%
|$97.5
|50
|Chase
|$13.1
|12%
|$64.9
|51
|Adidas
|$12.9
|15%
|$24.5
|52
|Chanel
|$12.8
|42%
|$13.7
|53
|Siemens
|$12.7
|-8%
|$97.2
|54
|Nestle
|$12.3
|-2%
|$7.9
|55
|CVS
|$12.3
|-10%
|$187.2
|56
|Cartier
|$12.2
|14%
|$6.2
|57
|Porsche
|$12.1
|10%
|$31.9
|58
|ESPN
|$11.9
|-9%
|$11.4
|59
|Citi
|$11.8
|4%
|$103.5
|60
|Wells Fargo
|$11.8
|-16%
|$103.9
|61
|Adobe
|$11.5
|10%
|$9
|62
|Pampers
|$11.5
|8%
|$8.6
|63
|Corona
|$11.4
|13%
|$7.5
|64
|T-Mobile
|$11.4
|20%
|$45.3
|65
|Ebay
|$11.3
|7%
|$8.6
|66
|Chevrolet
|$11.3
|5%
|$77.5
|67
|PayPal
|$11.3
|24%
|$17.5
|68
|Ford
|$11.2
|-14%
|$148.1
|69
|Red Bull
|$11.1
|12%
|$6.8
|70
|PwC
|$11
|6%
|$42.4
|71
|HP
|$11
|-12%
|$58.8
|72
|Colgate
|$10.7
|4%
|$5.4
|73
|Fox
|$10.6
|-13%
|$12.4
|74
|Lowe’s
|$10.5
|13%
|$72.1
|75
|Lancôme
|$10.4
|22%
|$7.1
|76
|H&M
|$10.4
|-10%
|$24.6
|77
|Lexus
|$10.3
|8%
|$25.3
|78
|Santander
|$9.7
|6%
|$99.8
|79
|Costco
|$9.5
|8%
|$148.8
|80
|Rolex
|$9.5
|5%
|$5.2
|81
|Hyundai
|$9.5
|17%
|$96.1
|82
|Danone
|$9.3
|1%
|$11
|83
|Heineken
|$9.3
|7%
|$6.7
|84
|Uniqlo
|$9.2
|6%
|$17.2
|85
|Goldman Sachs
|$8.9
|-1%
|$56.4
|86
|Hennessy
|$8.9
|$2.8
|87
|Nintendo
|$8.8
|$11.8
|88
|AXA
|$8.8
|$115.9
|89
|Allianz
|$8.8
|7%
|$130.4
|90
|Dell
|$8.7
|6%
|$79.5
|91
|Caterpillar
|$8.6
|4%
|$53.8
|92
|LEGO
|$8.6
|6%
|$5.8
|93
|Huawei
|$8.5
|6%
|$188.6
|94
|John Deere
|$8.4
|5%
|$39.4
|95
|UBS
|$8.3
|$34.2
|96
|KFC
|$8.3
|-2%
|$27.9
|97
|Burger King
|$8.2
|$22.9
|98
|EY
|$8
|$36.4
|99
|FedEx
|$7.9
|-4%
|$69.2
|100
|Volkswagen
|$7.9
|$111.8
Finans
LG 2020 1. çeyrek raporları açıklandı!
LG 1. çeyrek raporlarına göre şirket genel anlamda iyi bir çeyrek geçirmiş olsa dahi mobil tarafta sıkıntılar devam ediyor.
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LG 2020 1. çeyrek gelirleri oldukça iyi ancak mobil tarafta hala sıkıntılar mevcut!
LG, alt işletmelerinin ekonomik sonuçlarını içeren 1. Çeyrek raporunu paylaştı. Güney Koreli şirket tarihinde ikinci defa yılın ilk çeyreğinde 1 trilyon KRW’ı (826 milyar dolar) aştı. Şirketin toplam geliri ise 12.4 milyar dolar oldu. LG’nin Ev Aletleri, Hava Çözümleri ve Ev Eğlencesi şirketleri 6.95 milyar dolar gelir ile oldukça iyi sonuçlar elde etti. Tüm bu olumlu tablonun yanı sıra LG Mobil hala pazarda kalabilmek için mücadele ediyor. İlk çeyrek sonuçlarına göre şirketin mobil tarafı 843.9 milyon dolar değerinde satış yapmış durumda. İşletmenin 200 milyon dolar zarar ettiği düşünülürse sonuç oldukça kötü. İşletmenin giderleri, pazarlama ve diğer masraflarının yanı sıra kalkınma için harcanan değerlerin sonucu olarak mobil tarafta böyle bir zarar ortaya çıkmakta. İlginçtir ki şirketin 2020 1. çeyrek sonuçları geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinden daha iyi fakat tabii ki de bu tablonun yeterli olmadığının hepimiz farkındayız.
Koreli şirket geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %34 daha az akıllı telefon sattı. Tabii ki bu rakamlarda Çinli şirketlerin tedarik kesintilerinin de etkisi var. COVID-19 salgınından etkilenen tek şirket LG değil. Akıllı telefon satışlarında önümüzdeki yıl için genel bir düşüş beklenmekte. İçinde bulunduğumuz günlerde kullanıcıların daha temel ihtiyaçlarına öncelik vermeleri hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
Şirketin son akıllı telefonu LG Velvet 5G oldukça büyük bir önem ifade ediyor. Yakında çıkacak telefon LG’nin yıllardır bir numaralı serisi olan G serisinin yerini alacak. Ancak söylentilere göre telefonun fiyatı Snapdragon 765G kullanan bir cihaza göre oldukça pahalı olacak. Bu hamlesi LG mobil için oldukça riskli olabilir.
Finans
MasterCard, izinsiz abonelik yenilemeye dur dedi!
MasterCard şirketlerin bedava deneme sürümlerinin ardından kullanıcıların aboneliklerini izinsiz yenilemelerini yasakladı.
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MasterCard bu sistemi nasıl işletecek?
Herhangi bir hizmetin ücretsiz deneme sürümünü kullanmak için ilk önce kullanıcı bilgilerimizi ve kredi kartı numaramızı yazarız. Daha sonra genellikle ücretsiz aboneliğin bitiş tarihini unuturuz ve belirlenmiş aylık ücret hesabımızdan kesilir. Yeni uygulamayla artık satıcılar, bitiş tarihi geldiğinde biz müşterilere aboneliğe devam etmek için para ödememiz gerektiğini bildiren bir metin veya e-posta gönderecekler. Bu mesajda satıcı adı, abonelik ücreti ve ödeme tarihi belirtilmek zorunda.
Bu mesajda ayrıca fiyata gelen zamlar ve üyeliğin nasıl iptal edileceği hakkındaki bilgiler açıkça yazılacak. MasterCard bu uygulamasıyla günümüzde tüketicileri en çok mağdur eden durumlardan birine çözüm getirmeyi amaçlıyor.
Apple
eBay’de Apple Pay ile ödeme dönemi başlıyor!
Popüler online alışveriş sitesi eBay, yaptığı açıklamayla müşterilerine yıl sonuna doğru ödemelerin artık Apple Pay ile de yapılabileceğini belirtti.
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Apple Pay kullanımı artıyor
iPhone ve iPad kullanıcıları, Amerika Birleşik Devletleri‘nde sonbaharda başlayacak olan uygulamayla eBay‘in hem web sitesi hem de mobil uygulaması aracılığıyla ürün satın almak için Apple Pay‘i kullanabilecekler.
eBay , bu yılın başlarında Apple’in da bu değişimin bir parçası olduğu uçtan uca ödeme sistemine geçeceğini duyurdu. Amsterdam merkezli Adyen, PayPal’ı eBay’in birincil ödeme seçeneği olarak değiştireceklerini belirtti.
eBay, 2019 yılında yeni ödeme sistemini genişletip, müşterilerinin çoğunluğunu 2021 yılına kadar yeni sisteme geçirmeyi planlamakta. Apple ise bu süre zarfında daha fazla ürün ve bölge seçeneğine kavuşmuş olacak.