Akıllı telefon pazarındaki rekabet, performans testleriyle şekillenmeye devam ediyor. Her ayın başında bir önceki ayın ortalama test puanlarını yayınlayan test platformu AnTuTu, Nisan ayına ait yeni verilerini paylaştı. Sadece Çin pazarındaki cihazları kapsayan ve ortalama puanların baz alındığı bu listeye göre, en hızlı telefonlar hangileri oldu?

En hızlı telefonlar: Amiral gemisi listesi

Nisan ayının verilerine bakıldığında, amiral gemisi kategorisinde iQOO markasının belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Listenin zirvesinde yer alan iQOO 15 Ultra, AnTuTu en hızlı telefonlar sıralamasında liderlik koltuğuna oturmayı başarıyor. Onu hemen ardından standart iQOO 15 ve RedMagic 11 Pro+ izliyor.

İlk on sıradaki cihazlardan dokuzunun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alması, Qualcomm’un bu yılki performans yarışında MediaTek’i geride bıraktığını gösteriyor. Sadece altıncı sırada bulunan OnePlus Ace 6 Ultra, MediaTek Dimensity 9500 işlemci tercih ederek istisnayı oluşturuyor. Puan değerleri listelenmese de, AnTuTu en iyi telefonlar dizilimi şu şekilde sıralanıyor:

Nisan ayı amiral gemisi sıralaması

1. iQOO 15 Ultra

2. iQOO 15

3. RedMagic 11 Pro+

4. Realme GT 8 Pro

5. Oppo Find X9 Ultra

6. OnePlus Ace 6 Ultra

7. Honor Magic8 Pro

8. Honor Magic8

9. vivo X300 Ultra

10. OnePlus 15T

Orta segmentte en hızlı telefonlar

Amiral gemilerinin aksine orta segment cihazların yer aldığı listede durum tamamen farklı bir tablo çiziyor. Bu kategoride MediaTek 8 serisi işlemciler listeyi bütünüyle domine ederken, ilk ona girmeyi başaran hiçbir Qualcomm işlemcili model bulunmuyor.

AnTuTu verilerine göre Dimensity 8500 işlemcinin dört, 8450’nin iki ve 8400 modelinin ise yine dört farklı cihazda yer aldığı görülüyor. Bu ligin şampiyonu iQOO Z11 olurken, Honor Power2 ikinci, Oppo K15 Pro ise üçüncü sırada yer alıyor. Cihazların başarı dizilimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Nisan ayı orta segment sıralaması

1. iQOO Z11

2. Honor Power2

3. Oppo K15 Pro

4. Oppo Reno15 Pro

5. Oppo Reno15

6. Redmi Turbo 5

7. Realme Neo7 SE

8. Oppo K13 Turbo

9. iQOO Z10 Turbo

10. Oppo Reno14 Pro

Tablet pazarında lider vivo Pad6 Pro

Akıllı telefon pazarındaki çekişmenin bir benzeri tablet ekosisteminde de yaşanıyor. En hızlı telefonlar listesindeki liderliğin ardından, tablet kategorisinin zirvesinde de iQOO’nun ana şirketi vivo’ya ait vivo Pad6 Pro konumlanıyor. Cihazı yakından takip eden Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5) ve Oppo Pad 5 Pro sırasıyla ikinci ve üçüncü konumda bulunuyor.

İlk üç sıradaki tabletlerin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin kullanılması dikkat çekiyor. Genel listeye bakıldığında dörder cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Snapdragon 8 Elite kullandığı, bir cihazın Dimensity 9500, H3C MegaBook modelinin ise Intel işlemci ile geldiği görülüyor.

Nisan ayı tablet sıralaması

1. vivo Pad6 Pro

2. Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5)

3. Oppo Pad 5 Pro

4. Redmi K Pad 2

5. Honor MagicPad3 Pro 13.3

6. Oppo Pad 4 Pro

7. H3C MegaBook

8. OnePlus Pad 2 Pro

9. RedMagic Astra

10. Xiaomi Pad 8 Pro

AnTuTu nedir?

Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların işlemci, grafik birimi, bellek ve genel kullanıcı deneyimi performanslarını ölçerek cihazları sıralamaya tabi tutan popüler bir test platformudur.

