AnTuTu’nun Eylül ayı için en iyi performansa sahip amiral gemisi Android akıllı telefonlarını açıklaması, beklenen bir sıralamayı gösteriyor. OnePlus Ace 2 Pro, ağustos ayında olduğu gibi Eylül ayında da Android amiral gemileri arasında zirvedeki yerini koruyor. Bakalım en hızlı Android telefonlar geçtiğimiz ay nasıl şekillenmiş?

OnePlus Ace 2 Pro, olağanüstü bir performans sergileyerek 1,66 milyon puan alarak listenin başında yer alıyor. Bu yüksek puanın arkasında, güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunuyor. Ayrıca, cihazın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi yüksek özelliklere sahip üst düzey bir modelle geldiği belirtiliyor.

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OnePlus Çin Başkanı Li Jie, OnePlus Ace 2 Pro’nun fiyat/performans oranının rakipsiz olduğunu vurguluyor. Cihazın, sunduğu performans göz önüne alındığında fiyatının oldukça rekabetçi olduğunu belirtiyor. Özellikle, OnePlus Ace 2 Pro’nun fiyatının 410 dolar başladığını ve test edilen 24 GB + 1 TB modelinin fiyatının ise sadece 55 dolar olduğunu belirtiyor.

Amiral gemisi telefon sıralamasında uzun bir süre boyunca görüldüğü gibi, Qualcomm’un en yeni yonga seti, yani Snapdragon 8 Gen 2, liste başını çekiyor. İlk 10 listesindeki telefonların neredeyse tamamı bu yonga setini kullanıyor. Tek istisna, 10. sırada yer alan iQOO Neo8 Pro, MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti ile destekleniyor.

Diğer telefonlar arasında ikinci sırada 1.645.443 puanla iQOO 11S bulunuyor. Listenin geri kalanında ise RedMagic 8S Pro, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra ve iQOO Neo8 Pro gibi güçlü cihazlar yer alıyor.