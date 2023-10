Google’ın Pixel 8 serisinin piyasaya sürülmesinin hemen ardından, tanınmış sızıntı kaynağı Ross Young, teknoloji devinin bir sonraki büyük adımına dikkat çekti. Young, yakın zamanda Google Pixel 9 serisinin ekran boyutlarıyla ilgili önemli bilgileri paylaşarak, yeni cihazların önceki modellere göre daha büyük ekranlara sahip olacağını ima etti.

Biraz daha geniş bir bağlama ihtiyaç duyarsak, yeni çıkan Google Pixel 8, 6,2 inçlik bir ekranla gelirken Pixel 8 Pro, biraz daha büyük 6,7 inçlik bir ekrana sahiptir. Young’ın tweet’i, Google’ın Pixel 9, Pixel 9 Pro ve hatta bir sonraki Pixel Fold gibi gelecekteki modellerinde ekran boyutunu artırma odaklı olduğunu açıkça gösteriyor.

Peki, Google neden daha büyük ekranları tercih ediyor olabilir? Bunun muhtemel nedenlerinden biri, kullanıcıların multimedya deneyimlerini artırma talebinin artmasıdır. Video izleme, oyun oynama ve çoklu görev gibi faaliyetler için daha büyük bir ekranın sunabileceği daha geniş ve etkileyici bir platform önemlidir. Üstelik rakip akıllı telefon üreticileri de benzer şekilde daha büyük ekranlar sunarak kullanıcı taleplerine yanıt veriyor, bu nedenle Google’ın aynı yolu izlemesi mantıklı görünüyor.

We published the display sizes for the Google 9a, 9, 9 Pro and next Pixel Fold in our latest Advanced Smartphone Report. All of them will be bigger than this year’s models…

— Ross Young (@DSCCRoss) October 4, 2023