Xiaomi, oyuncu telefonu segmentinde önemli bir yer ediniyor. Ülkemizde satışa çıkardığı POCO F4 GT ise bunu ilk örneklerinden. Tam bir amiral gemisi özellikleri sunan F4 GT ofisimize gelen büyük kutusundan çıkıyor. Peki kutu içerisinde bizleri neler bekliyor? Hep beraber göz atalım.

POCO F4 GT Teknik Özellikleri

Tasarım: 162.5 x 76.7 x 8.5 mm 210 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz HDR10+ 1 milyar renk GG Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM/ Depolama: 12GB RAM / 256 GB Depolama

Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 20MP Ön Kamera

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 120W

Fiyat: 16.999 TL

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