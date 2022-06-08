Xiaomi, oyuncu telefonu segmentinde önemli bir yer ediniyor. Ülkemizde satışa çıkardığı POCO F4 GT ise bunu ilk örneklerinden. Tam bir amiral gemisi özellikleri sunan F4 GT ofisimize gelen büyük kutusundan çıkıyor. Peki kutu içerisinde bizleri neler bekliyor? Hep beraber göz atalım.
POCO F4 GT Teknik Özellikleri
Tasarım: 162.5 x 76.7 x 8.5 mm 210 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz HDR10+ 1 milyar renk GG Victus
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
RAM/ Depolama: 12GB RAM / 256 GB Depolama
Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 20MP Ön Kamera
Batarya: 4700 mAh
Şarj: 120W
Fiyat: 16.999 TL