Bu videoda daha yaptığımız gibi mobil tarafta tüketicilere sunulan en iyi tarfilere göz atıyoruz. Bi videonun konuğu ise VESTELCELL. VESTELCELL’de bulunan paketlere ve tarifeler Aydoğan ve Yıldıray göz atıyor ve sizler için en iyi paketleri yorumluyor.

Peki siz VESTELCELL hakkında neler düşünüyorsunuz? Aramızda bu tarifelerden birini kullanan var mı? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

VESTELCELL tarifelerine göz atmak için buraya bakabilirsiniz: https://hwp.to/3P2eCgy

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