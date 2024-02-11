Canalys, her senenin sonunda en çok satılan telefonları açıklar. 2023 yılında da durum değişmedi. Canalys’in 2023 yılı en çok satılan telefonlar raporunu inceleyelim.

2023 yılında en çok satılan telefonlar

Canalys’in en çok satılan telefonlar raporunda sadece iPhone ve Samsung telefonları görüyoruz. Liste ise şu şekilde:

iPhone 14 Pro Max: 34 Milyon adet

iPhone 15 Pro Max: 33 Milyon adet

iPhone 14: 29 Milyon adet

iPhone 14 Pro: 29 Milyon adet

iPhone 13: 23 Milyon adet

Samsung Galaxy A14 4G: 21 Milyon adet

iPhone 15 Pro: 21 Milyon adet

Samsung Galaxy A54 5G: 20 Milyon adet

Samsung Galaxy A14 5G: 19 Milyon adet

iPhone 15: 17 Milyon adet

iPhone 15 neler vaat ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

iPhone 14 neler vaat ediyor?

iPhone 14 6.1 inçlik 1170×2532 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

iPhone 14 kaputun altında Apple A15 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A15 Bionic; 2 adet 3.2 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Apple A15 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3279 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.5 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

Galaxy A54 neler vaat ediyor?

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.