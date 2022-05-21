Google, işletim sisteminin çeşitli sürümlerini çalıştıran Android cihazların yüzdesini gösteren grafiğini güncelledi. Fakat Android 12’nin benimsenme oranı hakkında bir ayrıntı verilmedi.



Bununla birlikte, birkaç yıldır marka için bir gelenek olduğu gibi, sıralama artık geliştiricilere yöneliktir, böylece platformun eski sürümlerinin kullanılabilirlik oranı ve uygulamalarının uygun olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi olurlar.

Ayrıca bkz: Bill Gates Microsoft yerine Samsung’u Tercih Ediyor!

9to5Google haberinde yer alan en son güncellemeye göre Android 11 veya üzeri (R), aktif cihaz payı %28,3 ile bugün en çok kullanılan sürüm olurken, onu %23,9 ile Android 10 (Q) ve %16,2 ile Android Pie takip ediyor. Diğerlerinin tümü, halen kullanılan cihazların yalnızca %0,5‘inde bulunan Jelly Bean’e kadar yüzde olarak düşmeye devam ediyor.

Biraz eski sürümlerin benimsenmesi düşüyor: Örneğin Android 10, en son grafikte %26,5’ten mevcut listede %23,9’a olarak konumlandırıldı.

Bu durum iyi mi kötü mü?

İstatistiklerde Android 12 ve 12L‘nin ayrı bir değerlendirmesinin olmaması, Google’ın kendisi tarafından yapılan bir seçimdir, çünkü platformun en güncel kararlı sürümünün Google Play Store’da bulunan tüm uygulamalarla uyumlu olması gerekir.

Kullanıcı tabanının parçalanmasıyla mücadelenin, hem daha yeni akıllı telefonlar için model alışverişini teşvik ederken hem de üreticiler işletim sistemi güncellemeleri için daha uzun garanti süreleri sunmaya başlarken, bir süredir şirketin ana görevlerinden biri olduğunu hatırlamakta fayda var.

Ek olarak Android 13, Mayıs 2022’de Google I/O sırasında Google tarafından resmi hale getirilen yeni işlevlere sahipti ve yıl sonuna kadar resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.