Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir Reddit oturumunda, , şu anda günlük olarak katlanabilir bir telefon kullandığını söyledi. Ancak bahsettiği katlanabilir cihaz Surface Duo 2 değil, Samsung Galaxy Z Fold3 olarak berlirtti.

Bill Gates, Galaxy Z Fold3’ün aynı anda hem taşınabilir PC hem de telefon olan bir cihaz olduğundan bahsetmişti. Görünüşe göre Z Fold3’ün bu özelliğini çok beğenmiş durumda. Ancak Microsoft’un kurucusu, “farklı olanları” denemeyi sevdiğini de belirtti.

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Gates, kişisel kullanım için hangi cihazlara sahip olduğu konusunda hiçbir zaman tam olarak açık olmadı. Windows Phone’un öldüğü açıkça ortaya çıktığında, Gates açıkça “birçok Microsoft yazılımına sahip bir Android telefon” kullandığını itiraf etti. Ancak Gates, iPhone’u pek sevmediği için Windows Phone’u Android lehine terk etmek oldukça açık bir seçimdi.

Birinci nesil Surface Duo hem gözden geçirenlerden hem de kullanıcılardan büyük tepkiler alırken, ikinci nesil Duo, Galaxy Z Fold3 gibi rakipleriyle kafa kafaya mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu çekiciliği elde edemedi. Bununla birlikte, Mart 2022 ürün yazılımı güncellemesinden sonra Surface Duo 2, piyasaya sürüldüğünden çok daha iyi bir ürün gibi görünüyor. Ancak ürün yazılımı güncellemesi, Bill Gates’i ikna etmek için yeterli iyileştirme getirmedi. Şimdilik Galaxy Z Fold3 deneyiminden keyif alıyor gibi görünüyor.