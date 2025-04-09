En çok indirilen PC oyunları belli oldu. Steam, geçtiğimiz haftaya damga vuran en çok indirilen PC oyunları listesini paylaştı. Son dönemlerde yapılan indirimler ve ücretsiz oyunların etkisiyle, en çok indirilen PC oyunları listesi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte en çok indirilen PC oyunları listesi!

En çok indirilen PC oyunları listesi belli oldu! Zirvede hangi oyun var?

En çok indirilen PC oyunları listesinin açıklanmasının ardından oyun severler zirvede kimin olduğunu merak ediyor. PC oyunları arasında bir dönemin efsanesi olan Counter-Strike 2, bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı. Peki listenin devamı nasıl?

İşte en çok indirilen PC oyunları listesi:

Counter-Strike 2 Schedule I R.E.P.O. Steam Deck inZOI The Last of Us Part II Remastered Monster Hunter Wilds Call of Duty Dead by Daylight Split Fiction Marvel Rivals Path of Exile 2 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 6 – BlackCell (Season 03) Warframe Sons Of The Forest Assassin’s Creed Shadows Devil May Cry 5 PUBG: BATTLEGROUNDS Haste The First Berserker: Khazan War Thunder THRONE AND LIBERTY Apex Legends NBA 2K25 Sultan’s Game EA SPORTS FC 25 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege American Truck Simulator NARAKA: BLADEPOINT

Steam’in bu haftaki listesi PC oyuncuları için oldukça tanıdık. Ücretsiz oyunlara artan ilgi, yerli oyuncuların bütçe dostu tercihlere yöneldiğini gösteriyor. PC oyunculuğu günden güne büyürken, bu liste gösteriyor ki rekabet hem ücretsiz hem de ücretli oyunlarda oldukça yüksek.

İlginizi Çekebilir: Steam indirimli oyunlar belli oldu! (7-14 Nisan)

En çok indirilen PC oyunları listesi sizce nasıl? PC oyunları dünyasında sizin favoriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!