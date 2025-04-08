Steam oyuncuları yine sevindirdi. Haftalık olarak düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve bu kez Steam İndirimli oyunlar listesi adeta dolup taşıyor. 7-14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada tam 300’ün üzerinde oyun indirimle satışa sunulmuş durumda.

Steam indirimli oyunlar neler?

Steam bu haftaki kampanyasında büyük indirime gitti. Öyle ki Baldur’s Gate 3, %20’lik indirimiyle dikkat çekerken; RIDE adlı yarış oyunu %90’a varan indirimiyle adeta yok satıyor. Steam İndirimli oyunlar sayesinde oyuncular, kaliteli yapımlara ulaşma şansı yakalıyor.

İşte Steam indirimli oyunlar (7-14 Nisan):

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Baldur’s Gate 3 34,99 dolar 27,99 dolar %20 Warhammer 40,000: Boltgun 14,99 dolar 8,99 dolar %40 Townscaper 3,59 dolar 1,43 dolar %60 Legion TD2 11,99 dolar 4,79 dolar %60 Hellish Quart 10,49 dolar 4,72 dolar %55 House of the Dying Sun 19,99 dolar 5,99 dolar %70 PlateUP! 10,49 dolar 3,14 dolar %70 Wolfstride 7,99 dolar 1,99 dolar %75 MotoGP 22 29,99 dolar 4,49 dolar %85 RIDE 10,99 dolar 1,99 dolar %90

Hafta boyunca geçerli olacak bu kampanya,oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Eğer oyun kütüphanenizi genişletmek istiyorsanız, bu Steam İndirimli oyunlar kampanyasını mutlaka değerlendirmenizi öneriyoruz.

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Peki siz bu dev indirim kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunu listenize eklemeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!