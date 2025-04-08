Steam oyuncuları yine sevindirdi. Haftalık olarak düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve bu kez Steam İndirimli oyunlar listesi adeta dolup taşıyor. 7-14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada tam 300’ün üzerinde oyun indirimle satışa sunulmuş durumda.
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Steam indirimli oyunlar neler?
Steam bu haftaki kampanyasında büyük indirime gitti. Öyle ki Baldur’s Gate 3, %20’lik indirimiyle dikkat çekerken; RIDE adlı yarış oyunu %90’a varan indirimiyle adeta yok satıyor. Steam İndirimli oyunlar sayesinde oyuncular, kaliteli yapımlara ulaşma şansı yakalıyor.
İşte Steam indirimli oyunlar (7-14 Nisan):
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Baldur’s Gate 3
|34,99 dolar
|27,99 dolar
|%20
|Warhammer 40,000: Boltgun
|14,99 dolar
|8,99 dolar
|%40
|Townscaper
|3,59 dolar
|1,43 dolar
|%60
|Legion TD2
|11,99 dolar
|4,79 dolar
|%60
|Hellish Quart
|10,49 dolar
|4,72 dolar
|%55
|House of the Dying Sun
|19,99 dolar
|5,99 dolar
|%70
|PlateUP!
|10,49 dolar
|3,14 dolar
|%70
|Wolfstride
|7,99 dolar
|1,99 dolar
|%75
|MotoGP 22
|29,99 dolar
|4,49 dolar
|%85
|RIDE
|10,99 dolar
|1,99 dolar
|%90
Hafta boyunca geçerli olacak bu kampanya,oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Eğer oyun kütüphanenizi genişletmek istiyorsanız, bu Steam İndirimli oyunlar kampanyasını mutlaka değerlendirmenizi öneriyoruz.
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Peki siz bu dev indirim kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunu listenize eklemeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!