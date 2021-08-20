Emoji tasarımlarının ardındaki az bilinen insan hikâyeleri

Her gün mesajlaşmak için kullandığımız emoji’ler hakkında pek düşünmüyoruz. Ancak, arkalarında etkileyici insan hikâyeleri var.

Reggae müzisyeni Peter Tosh’ın kendi ailesi bir emoji’ye ilham verdiğini bilmiyordu.

Kingston, Jamaika’daki evinde konuşan reggae müzisyeni Andrew Tosh, “Babamın müziği, dünyayı uyku halindeki zihniyetinden kurtarmak için mesaj müziğidir” diyor.

Babası Peter Tosh, Bob Marley ve Bunny Wailer ile birlikte 1960’ların The Wailers grubunun üç kurucu üyesinden biriydi.

Ne yazık ki Peter Tosh’ın hikâyesi mutlu bitmedi ve 1980’lerde korkunç bir saldırıda öldürüldü. Ancak hem müzikal hem de politik bir miras bıraktı.

Emoji klavyenizi açar ve ” levitating” (havaya yükselmek) için arama yaparsanız, şık siyah takım elbise, şapka ve gözlük giymiş küçük bir adam resmi bulacaksınız.

İşte bu Peter Tosh.

Peter Tosh’ın kızı Niambe McIntosh, mülküne bakıyor. Babasının mirasının adalet ve insan hakları ile ilgili olduğunu ve onun işini sürdürmekten gurur duyduğunu söylüyor.

“İnsanların sadece dans etmesini istemedi; onların kendi (politik) uyanışlarına göre dans etmelerini istedi.”

Babasının bir emoji’yle ölümsüzleştiğini öğrenince şaşkınlıkla gülen Andrew Tosh; “Bunu bilmiyordum… Ama Bob, Bunny ve babamın takım elbiseli olduğu resme dayandığını biliyorum ve babam gerçekten uzun duruyor.”

Kardeşi Andrew için de sürpriz oldu. “Vay havalı!” diyor. “Aslında bu resmi biliyorum. Peter Tosh’ın genç versiyonu.”

Peki, bir reggae efsanesi nasıl emoji oldu?

Nasıl başladı?

Bizi Kingston, Jamaika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yağmurlu Seattle’a götüren bir hikâye; özellikle, 1990’ların ortalarındaki Microsoft genel merkezine.

O zamanlar kişisel bilgisayar devrimi daha yeni başlıyordu ve dizgici Vincent Connaire yeni yazı tipleri üzerinde çalışıyordu.

Tasarladığı senaryolar arasında, erken web sayfalarında kullanılması amaçlanan resim tabanlı bir yazı tipi olan Webdings vardı.

Connaire, özellikle ska olmak üzere gerçek bir müzik hayranıydı. En sevdiği gruplardan biri İngiliz ska uyanış grubu The Specials’tı. Şirketleri olan 2 Tone Records, The Wailers’ın eski görüntüsüne dayanan bir logoya sahipti.

Fotoğrafta Peter Tosh, koyu renk bir takım elbise, papyon ve güneş gözlüğü içinde. Çerçeveden dışarı bakan Bob Marley ile sırt sırta duruyor. 2 Tone Records tasarımcısı bu görüntüyü ilham aldı.

Ve bu logo, yirmi yıl sonra Connaire tarafından Webdings için uyarlandı.

Onun versiyonunda, takım elbiseli adam zıplıyor. Bu tasarımla, bir sayfadan diğerine “atlamayı” temsil etmeyi amaçladı.

Yıllar sonra, birçok Webdings sembolü emoji olarak kodlandı. Ardından, dünyadaki her akıllı telefon ve teknoloji platformunda yayınlandı.

Connaire, geriye kalan diğer emoji’lerimizin çoğunu tasarladı.

Tasarımlarının kalıcı mirasına şaşırmış gibi; “Sadece etrafa baktık ve gördüğümüzü çizdik” diyor.

“Müzik kutusu benim müzik kutumdu. Dağ sembolü Mount Rainier’dı (Seattle yakınlarında). Özel bir şeyin parçası olduğumuzu bilmek beni gururlandırıyor.”

Emoji hatıraları

Emoji, Silikon Vadisi tabanlı bir grup olan Unicode tarafından onaylandı ve resmi sete eklendi.

Yiying Lu ve onun gibi diğerleri için dâhil olmanın özel bir yanı var.

Resmi emoji klavyesine birkaç teklif eklemiş Şanghay doğumlu bir tasarımcı. Paket servis kutusu, Çin mantısı, fal kurabiyesi, yemek çubukları, baloncuk ve boba çayı tasarımı ona ait. Bunların, ABD’de yaşayan Çinli bir kadın olarak kimliğinin bir parçasını yansıttığı çok açık.

Sembollerin anlamlarını keşfetme ve insanların kültürel ufuklarını genişletme konusunda oldukça tutkulu. Ayrıca, San Francisco Chinatown topluluğuyla olan bağlantısını da gururla anlatıyor.

Ancak Yiying’in üzerinde çalıştığı en anlamlı emoji, kültürünün yemeklerine bir gönderme değil.

Bahsettiğimiz şey, tavus kuşu.

Birkaç yıl önce bir emoji konferansında, San Francisco’da Koreli-Amerikalı bir pazarlama yöneticisi ve podcast sunucusu olan Irene Cho ile tanıştı. Irene, Hollywood’da ve popüler bir restoran zinciri olan Burma Love’da çalışmıştı. İkili arasındaki ilişki hemen kuruldu.

Burma Love restoranı tavus kuşu motifleriyle süslenmişti ve Yiying bunun nedenini merak etti.

Tavus kuşunun Burma kültüründe oldukça sembolik olduğunu keşfettikten sonra, ikili bir tavus kuşu emoji’si önermeye karar verdi. Ancak konferans ve o yılın teklif penceresi ertesi gün sona eriyordu.

İkili sabahlamaya karar verdi. Yiying sanatsal tasarım üzerinde çalıştı. Irene ise yazılı teklif üzerinde çalıştı. Başvuru penceresi kapanmadan dakikalar önce tavus kuşu emoji’sini gönderdiler.

Birkaç ay sonra Unicode, tavus kuşu emojisinin kısa listeye girdiğini duyurdu. Yiying, iyi haberi paylaşmak için Irene ile temasa geçtiğinde hiçbir yanıt alamadı.

“Ona ‘Hey, sonunda gerçekleşiyor!’ diye mesaj atıyordum ama ondan hiç haber alamadım.”

Yaklaşık bir yıl sonra Yiying, San Francisco’daki bir etkinlikte restoran zinciri için bir stant gördü ve Irene’i sordu.

Trajik bir şekilde, Irene bir süredir sahip olduğu moya moya hastalığının neden olduğu bir felçten aniden öldü. Burma’ya seyahat etmeye hazırlanırken ölümü ailesi ve arkadaşları için bir şok oldu.

Bu olay, emoji’nin kısa listeye alındığı ay oldu. Irene’in arkadaşlarının çoğu onun bir emoji önerdiğini bilmiyordu.

Irene’in eski bir Kâinat Güzeli ve yakın arkadaşı olan Brook Lee, telefonundaki küçük tavus kuşunun arkadaşının işi olduğunu söylediğimizde, “Cennetten küçük bir selam” diyor.

“Sanki ‘Merhaba! Ben hala buradayım ve ölüm bile beni durduramaz’ diyor gibi.”

Emoji, basit sembolleri veya mesajları canlandırmak için eğlenceli bir yol gibi görünüyor olabilir. Ancak Brook, Yiying ve diğerleri için çok daha fazlası olduğu kesin.

Brook, “Irene kesinlikle gurur duyardı,” diyor. “Temsil önemlidir. Görüldüğünüzü görmenize yardımcı olan şeyler önemlidir.”

Yiying de aynı fikirde. Arkadaşını sevgiyle hatırlayarak, “Hikâyeyi sizinle paylaşabildiğim için gerçekten çok mutluyum,” diye gülümsüyor.