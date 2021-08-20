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Emoji tasarımlarının ardındaki az bilinen insan hikâyeleri
Her gün mesajlaşmak için kullandığımız emoji’ler hakkında pek düşünmüyoruz. Ancak, arkalarında etkileyici insan hikâyeleri var.
Reggae müzisyeni Peter Tosh’ın kendi ailesi bir emoji’ye ilham verdiğini bilmiyordu.
Kingston, Jamaika’daki evinde konuşan reggae müzisyeni Andrew Tosh, “Babamın müziği, dünyayı uyku halindeki zihniyetinden kurtarmak için mesaj müziğidir” diyor.
Babası Peter Tosh, Bob Marley ve Bunny Wailer ile birlikte 1960’ların The Wailers grubunun üç kurucu üyesinden biriydi.
Ne yazık ki Peter Tosh’ın hikâyesi mutlu bitmedi ve 1980’lerde korkunç bir saldırıda öldürüldü. Ancak hem müzikal hem de politik bir miras bıraktı.
Emoji klavyenizi açar ve ” levitating” (havaya yükselmek) için arama yaparsanız, şık siyah takım elbise, şapka ve gözlük giymiş küçük bir adam resmi bulacaksınız.
İşte bu Peter Tosh.
Peter Tosh’ın kızı Niambe McIntosh, mülküne bakıyor. Babasının mirasının adalet ve insan hakları ile ilgili olduğunu ve onun işini sürdürmekten gurur duyduğunu söylüyor.
“İnsanların sadece dans etmesini istemedi; onların kendi (politik) uyanışlarına göre dans etmelerini istedi.”
Babasının bir emoji’yle ölümsüzleştiğini öğrenince şaşkınlıkla gülen Andrew Tosh; “Bunu bilmiyordum… Ama Bob, Bunny ve babamın takım elbiseli olduğu resme dayandığını biliyorum ve babam gerçekten uzun duruyor.”
Kardeşi Andrew için de sürpriz oldu. “Vay havalı!” diyor. “Aslında bu resmi biliyorum. Peter Tosh’ın genç versiyonu.”
Peki, bir reggae efsanesi nasıl emoji oldu?
Nasıl başladı?
Bizi Kingston, Jamaika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yağmurlu Seattle’a götüren bir hikâye; özellikle, 1990’ların ortalarındaki Microsoft genel merkezine.
O zamanlar kişisel bilgisayar devrimi daha yeni başlıyordu ve dizgici Vincent Connaire yeni yazı tipleri üzerinde çalışıyordu.
Tasarladığı senaryolar arasında, erken web sayfalarında kullanılması amaçlanan resim tabanlı bir yazı tipi olan Webdings vardı.
Connaire, özellikle ska olmak üzere gerçek bir müzik hayranıydı. En sevdiği gruplardan biri İngiliz ska uyanış grubu The Specials’tı. Şirketleri olan 2 Tone Records, The Wailers’ın eski görüntüsüne dayanan bir logoya sahipti.
Fotoğrafta Peter Tosh, koyu renk bir takım elbise, papyon ve güneş gözlüğü içinde. Çerçeveden dışarı bakan Bob Marley ile sırt sırta duruyor. 2 Tone Records tasarımcısı bu görüntüyü ilham aldı.
Ve bu logo, yirmi yıl sonra Connaire tarafından Webdings için uyarlandı.
Onun versiyonunda, takım elbiseli adam zıplıyor. Bu tasarımla, bir sayfadan diğerine “atlamayı” temsil etmeyi amaçladı.
Yıllar sonra, birçok Webdings sembolü emoji olarak kodlandı. Ardından, dünyadaki her akıllı telefon ve teknoloji platformunda yayınlandı.
Connaire, geriye kalan diğer emoji’lerimizin çoğunu tasarladı.
Tasarımlarının kalıcı mirasına şaşırmış gibi; “Sadece etrafa baktık ve gördüğümüzü çizdik” diyor.
“Müzik kutusu benim müzik kutumdu. Dağ sembolü Mount Rainier’dı (Seattle yakınlarında). Özel bir şeyin parçası olduğumuzu bilmek beni gururlandırıyor.”
Emoji hatıraları
Emoji, Silikon Vadisi tabanlı bir grup olan Unicode tarafından onaylandı ve resmi sete eklendi.
Yiying Lu ve onun gibi diğerleri için dâhil olmanın özel bir yanı var.
Resmi emoji klavyesine birkaç teklif eklemiş Şanghay doğumlu bir tasarımcı. Paket servis kutusu, Çin mantısı, fal kurabiyesi, yemek çubukları, baloncuk ve boba çayı tasarımı ona ait. Bunların, ABD’de yaşayan Çinli bir kadın olarak kimliğinin bir parçasını yansıttığı çok açık.
Sembollerin anlamlarını keşfetme ve insanların kültürel ufuklarını genişletme konusunda oldukça tutkulu. Ayrıca, San Francisco Chinatown topluluğuyla olan bağlantısını da gururla anlatıyor.
Ancak Yiying’in üzerinde çalıştığı en anlamlı emoji, kültürünün yemeklerine bir gönderme değil.
Bahsettiğimiz şey, tavus kuşu.
Birkaç yıl önce bir emoji konferansında, San Francisco’da Koreli-Amerikalı bir pazarlama yöneticisi ve podcast sunucusu olan Irene Cho ile tanıştı. Irene, Hollywood’da ve popüler bir restoran zinciri olan Burma Love’da çalışmıştı. İkili arasındaki ilişki hemen kuruldu.
Burma Love restoranı tavus kuşu motifleriyle süslenmişti ve Yiying bunun nedenini merak etti.
Tavus kuşunun Burma kültüründe oldukça sembolik olduğunu keşfettikten sonra, ikili bir tavus kuşu emoji’si önermeye karar verdi. Ancak konferans ve o yılın teklif penceresi ertesi gün sona eriyordu.
İkili sabahlamaya karar verdi. Yiying sanatsal tasarım üzerinde çalıştı. Irene ise yazılı teklif üzerinde çalıştı. Başvuru penceresi kapanmadan dakikalar önce tavus kuşu emoji’sini gönderdiler.
Birkaç ay sonra Unicode, tavus kuşu emojisinin kısa listeye girdiğini duyurdu. Yiying, iyi haberi paylaşmak için Irene ile temasa geçtiğinde hiçbir yanıt alamadı.
“Ona ‘Hey, sonunda gerçekleşiyor!’ diye mesaj atıyordum ama ondan hiç haber alamadım.”
Yaklaşık bir yıl sonra Yiying, San Francisco’daki bir etkinlikte restoran zinciri için bir stant gördü ve Irene’i sordu.
Trajik bir şekilde, Irene bir süredir sahip olduğu moya moya hastalığının neden olduğu bir felçten aniden öldü. Burma’ya seyahat etmeye hazırlanırken ölümü ailesi ve arkadaşları için bir şok oldu.
Bu olay, emoji’nin kısa listeye alındığı ay oldu. Irene’in arkadaşlarının çoğu onun bir emoji önerdiğini bilmiyordu.
Irene’in eski bir Kâinat Güzeli ve yakın arkadaşı olan Brook Lee, telefonundaki küçük tavus kuşunun arkadaşının işi olduğunu söylediğimizde, “Cennetten küçük bir selam” diyor.
“Sanki ‘Merhaba! Ben hala buradayım ve ölüm bile beni durduramaz’ diyor gibi.”
Emoji, basit sembolleri veya mesajları canlandırmak için eğlenceli bir yol gibi görünüyor olabilir. Ancak Brook, Yiying ve diğerleri için çok daha fazlası olduğu kesin.
Brook, “Irene kesinlikle gurur duyardı,” diyor. “Temsil önemlidir. Görüldüğünüzü görmenize yardımcı olan şeyler önemlidir.”
Yiying de aynı fikirde. Arkadaşını sevgiyle hatırlayarak, “Hikâyeyi sizinle paylaşabildiğim için gerçekten çok mutluyum,” diye gülümsüyor.
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(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
Amazfit dünyanın önde gelen giyilebilir teknoloji markalarından bir tanesi. Sadece akıllı saat ve akıllı bileklik değil, birçok farklı teknolojik ürün üreten bir marka. Bu sefer de Amazfit, akıllı saat ürünlerine Neo ve Trex serisini ekledi. Bu videomuzda Neo modeline yakından bakıyoruz.
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Amazfit Neo aslında çoğu kişinin aşina olduğu bir tasarımla geliyor. Bu retro tasarımı, akıllı özelliklerle harmanlayınca ortaya hem kullanışlı hem de işlevi bol bir saat ortaya çıkıyor. 40.3mm boyu, 41mm eni, 11.7mm kalınlığıyla bileğinize kolayca oturuyor ve herhangi bir rahatsızlık durumu yaşatmıyor. Ek olarak 32 gram ağrılığında olan bu akıllı saat bileğinizi yormuyor ve rahat bir kullanım sunuyor. 20mm kordon genişliği bulunmasıyla isterseniz zevkinize göre kordonu çıkarıp kendinize göre uygun olan bir kordon takabilmekte mümkün. Üç farklı renk seçeneği bulunan Amazfit Neo kırmızı, yeşil ve siyah renkleriyle satın alınabiliyor.
Akıllı saatin ekranına baktığımızda ise bizleri 1.2 inç LED Arka Aydınlatmalı Monokrom (siyah-beyaz) ekran karşılıyor. Ekranı her zaman açık ekran (Always On Display) sayesinde yüksek parlaklıktaki güneş altında bile rahatlıkla görebiliyorken isterseniz sol alttaki BACK tuşu ile ekran ışığını da açabiliyorsunuz. Bu ekranın ana işlevi size tarihi saat, dakika ve saniye olarak gösterebilme fonksiyonu. Sol üst tarafta yuvarlak bir biçimde ayrılmış kısımda ise arama, mesaj ve uygulama bildirimlerini görebilmenin yanında kalp ritmi, yakılan kalori, adım sayar, kat edilen mesafe, kronometre gibi işlevleri gösterebiliyor. Tabiki bunları da saatin iki yanına yerleştirilmiş tuşlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Sol tarafta SELECT ve BACK , sağ tarafta ise UP ve DOWN tuşları bulunuyor. Tuşların basım şiddeti iyi ayarlanmış ve kararlı bir şekilde çalışıyor.
Saatin aktif bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynayan ve telefonunuzla eşleştirilmesini sağlayan Zepp uygulamasıyla çalışıyor. Zepp üzerinden saatin kaydettiği verileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ek olarak buradan saatin tuş sesleri, uygulama bildirimlerini açıp kapatabilme, saati bulmak için çaldır gibi birçok özelliğin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulamaya diğer Amazfit ürünlerini de ekleyebiliyor, kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.
Amazfit markası Neo modelinde sunduğu pil değeriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde 160 mAh batarya bulunan akıllı saat size 28 gün / 4 hafta kullanım süresi vadediyor. Eğer saati bekleme modunda kullanırsanız bu süre 37 güne kadar uzayabiliyor. Ayrıca saat %0’dan %100’e yaklaşık 1 saat 30 dakikada kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle dolabiliyor.
Retro tasarıma sahip olan Amazfit Neo 5 ATM (50 metre) su basıncına dayanıklılık göstererek sizi duşta, havuzda ve tatlı suda yalnız bırakmıyor. Ancak sauna gibi yüksek nem oranına sahip ortamlarda veya tuzlu su içerisindeki kullanımlardan kaçınmanız öneriliyor.
Amazfit Neo, Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde neredeyse tüm akıllı telefonlarla eşleşebiliyor. Android 5.0 ve üzeri telefonlarla birlikte iOS 10 ve üzeri iPhone telefonlarla rahat ve kolayca çalışabiliyor.
Eğer sizde Amazfit Neo ürününü satın almak isterseniz https://tr.amazfit.com/ adresinden alabilirsiniz.
Çekilişe katılmak için; https://www.instagram.com/p/CSycDO6qxK8/
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Windows 11 İlk Resmi ISO Dosyaları Yayında
Windows Insider programı ile neredeyse iki aydır kullanıcıların Windows 11’i test etse de, güncel bir imaj dosyasına ulaşmanın resmi bir yolu mevcut değildi. Ancak şimdi Microsoft ISO dosyasını kendisi yayınladı. Ancak indirmeniz için Windows Insider programına üye olmanız gerekmekte. Eğer üyeliğiniz mevcut ise Windows 11 ISO dosyasını indirerek cihazlarınıza yükleme işlemine başlayabilirsiniz.
Windows 11 Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: 1 GHz veya daha hızlısı, 2 veya daha fazla çekirdek, x64 uyumlu işlemci
- Bellek: 4 GB Ram
- Depolama: 64 GB veya daha fazla depolama alanı
- Sistem Üretici Yazılımı: UEFI
- Grafik Kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler
- Ekran: 9 inç’ten büyük, HD Çözünürlük
- İnternet Bağlantısı: Kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.
ISO dosyasının yayınlanmasının birden fazla yararı vardır. Windows 11’i sanal bir makinede başlatarak veya temiz bir kurulum yaparak kendi bilgisayarına kurarak Windows 11’i deneyebilirsiniz. Önceden sanal makine de Windows 11’i çalıştırmanın tek resmi yolu, Windows 10’u yüklemek ve sonrasında da Windows Insider Programına katılarak Windows 11 ön izleme sürümünü yüklemekti.
Yayınlanan ISO dosyası size tam bir Windows 11’i vermeyecek. Çünkü hala geliştirilme aşamasında olan işletim sisteminde sürekli olarak güncellemeler gelmekte. Ancak temel olarak tasarımda yapmış olduğu değişiklikler kalıcı hale gelecektir. En büyük eksiklerden birisi Amazon Appstore ile Android uygulama desteğinin henüz aktif olmaması. Bu özelliğin de önümüzdeki aylarda gelmesi beklenmekte.
Android uygulama desteği ile bilgisayarınıza emülatörler kurmadan mobil oyunları ve uygulamaları kullanmamıza yarayacak. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Windows 11 ile Android uygulamaları böyle çalışacak haberimizi okuyabilirsiniz. Tüm merakınızı giderebilirsiniz.
Windows 11 tam sürümü önümüzde ki aylarda piyasaya sürülecek. Bu yüzden resmi sürümden muhtemelen birkaç ay kadar uzağız. Ancak Windows 11 deneyimini erkenden sunmak isteyenler için ISO dosyası indirilebilir durumda. Etkinleştirme yapmak için bir lisansa ihtiyaç olacak. Windows 10’da olduğu gibi bir önceki sürümden yeni sürüme geçiyorsanız etkinleştirme otomatik olarak onaylanacak ve lisanslı olarak Windows 11’i kullanacaksınız. ISO dosyasını buradan hızlıca indirebilirsiniz.
İndirdiğiniz sürümde bir önceki sürüme göre nelerin değiştiğini veya eklendiğini görebileceğiniz bir blog hazırladı, yüklemeden önce son değişiklikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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