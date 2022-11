Twitter CEO’su ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk Salı günü bir tweet atarak sosyal medya platformunun Twitter Blue doğrulama hizmetini 29 Kasım Salı günü yeniden başlatacağını duyurdu. Bu gelişme, Musk’ın başlangıçta “önümüzdeki hafta sonuna kadar” geri döneceğini söylemesinin ardından geldi.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022