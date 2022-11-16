Twitter CEO’su ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk Salı günü bir tweet atarak sosyal medya platformunun Twitter Blue doğrulama hizmetini 29 Kasım Salı günü yeniden başlatacağını duyurdu. Bu gelişme, Musk’ın başlangıçta “önümüzdeki hafta sonuna kadar” geri döneceğini söylemesinin ardından geldi.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Bir Twitter kullanıcısının, Twitter’ın doğrulama yaptıktan sonra insanların isimlerini değiştirmelerine izin verip vermeyeceği sorusuna Musk, “[Yeni sürümle] doğrulanmış isminizi değiştirmek, isim Twitter tarafından Hizmet Şartları’na uygun olduğu onaylanana kadar onay işaretinin kaybolmasına neden olacaktır.” şeklinde yanıt verdi.

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Musk’a ayrıca kurumsal olmayan/devlet yetkilileri için eski onay işaretlerinin kalkıp kalkmayacağı da soruldu. “Tüm ödenmemiş eski Mavi onay işaretleri birkaç ay içinde kaldırılacak.” şeklinde yanıt verdi.

Twitter’ın doğrulanmış onay işareti başlangıçta yalnızca politikacılar, ünlü şahsiyetler, gazeteciler ve diğer kamuya mal olmuş kişiler gibi yüksek profilli hesapları doğrulamak için kullanılıyordu. Musk’ın platformun mülkiyetini devralmasının ardından yeni Twitter Blue aboneliği kapsamında ayda 8 dolar karşılığında herkesin kullanımına sunuldu. Bu, Musk’ın hizmeti daha kârlı hale getirmek ve “insanlara güç” vermek için yaptığı bir hamleydi.

Ancak geçtiğimiz Cuma günü Twitter, insanların doğrulanmış onay işaretlerini kullanarak şirketleri ve politikacıları taklit etmeleri ve uygunsuz içerikler yayınlamaları üzerine abonelik hizmetini durdurdu. Örneğin, sahte bir Nintendo of America hesabı Mario’nun kirli parmak gösteren bir fotoğrafını yayınlarken, sahte bir LeBron James hesabı takas talebinde bulunan bir tweet attı.