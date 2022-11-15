Genellikle bir firma yöneticisi, şirketi için tasarruf etmek için, işten çıkarma gibi temel yöntemleri tercih eder. Fakat tahmin edersiniz ki Elon Musk bu yöneticilerden değil. Youtube, Facebook gibi platformlardan çok daha az gelir elde eden Twitter, yeni CEO’su ile beraber yükselişe geçmek istiyor. Musk, bu hafta yaptığı ilk toplantıda şirket içi tasarrufu maksimum seviyeye çıkarmak istediğini belirtti. Milyarderin ilk hamlelerinden biri şirketin San Francisco merkezindeki ofisinde ücretsiz öğle yemeğini iptal etmek oldu. Gelin hep beraber olayların ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Elon Musk Maliyetleri Düşürmek İçin Her Şeyi Deneyecek

Elon Musk Maliyetleri Düşürmek İçin Her Şeyi Deneyecek



Birkaç gün önce, Elon Musk’ın Twitter çalışanlarına firmanın kafeteryasında öğle yemeği için ödeme yaptırmayı planladığını öğrenildi. Geçtiğimiz 12 ay içinde her bir öğle yemeğinin maliyeti 400 doları aşarak San Francisco’daki genel merkezde yıllık yemek hizmeti maliyetini yaklaşık 13 milyon doları buluyordu. Bu açıklama tabi ki birçok çalışanı kızdırdı. İşte bu çalışanlardan biri Tracy Hawkins, olayı gün yüzüne çıkaran kişi oldu. Kendisi Twitter’ın genel merkezindeki ücretsiz öğle yemeği programı da dahil olmak üzere iş dönüşümünden sorumlu bir çalışan. Hawkins, aslında yemeklerin kişi başına günde yaklaşık 20 ila 25 dolara mal olduğunu söyleyerek yüksek maliyet haberlerini yalanladı.

Maybe they should learn to cook! https://t.co/iCIJMDhuE2 — Niche Gamer (@nichegamer) November 13, 2022

Çalışanların doluluk oranı konusunda da Hawkins ve Elon Musk arasında bir çelişki söz konusu. Musk, çalışanlar için en yüksek doluluk oranının %25 olduğunu, ortalama doluluk oranının ise %10’dan az olduğunu söyledi. Hawkins ise bu rakamlara itiraz ederek ofis doluluk oranının %20 ila %50 arasında olduğunu iddia ediyor. Tartışmaya diğer Twitter çalışanları da katıldı. Bazıları Musk’ın Twitter’ın çalışma kültürünü yok ettiğini söylerken, bazıları da Twitter’ın ücretsiz öğle yemeği programını eleştirerek, öğle yemeklerinin normal bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra, Elon Musk birkaç gün önce Twitter çalışanlarına bir mektup göndererek firmanın uzaktan çalışmayı iptal edeceğini söyledi. Artık çalışanların haftada en az 40 saat ofiste çalışması gerekiyor. Bundan sonra ne olacağı hala bilinmiyor. Ancak bir şey gün gibi ortada, Elon Musk Twitter ofis kültürünü değiştiriyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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