Genellikle bir firma yöneticisi, şirketi için tasarruf etmek için, işten çıkarma gibi temel yöntemleri tercih eder. Fakat tahmin edersiniz ki Elon Musk bu yöneticilerden değil. Youtube, Facebook gibi platformlardan çok daha az gelir elde eden Twitter, yeni CEO’su ile beraber yükselişe geçmek istiyor. Musk, bu hafta yaptığı ilk toplantıda şirket içi tasarrufu maksimum seviyeye çıkarmak istediğini belirtti. Milyarderin ilk hamlelerinden biri şirketin San Francisco merkezindeki ofisinde ücretsiz öğle yemeğini iptal etmek oldu. Gelin hep beraber olayların ayrıntılarına inelim.



Birkaç gün önce, Elon Musk’ın Twitter çalışanlarına firmanın kafeteryasında öğle yemeği için ödeme yaptırmayı planladığını öğrenildi. Geçtiğimiz 12 ay içinde her bir öğle yemeğinin maliyeti 400 doları aşarak San Francisco’daki genel merkezde yıllık yemek hizmeti maliyetini yaklaşık 13 milyon doları buluyordu. Bu açıklama tabi ki birçok çalışanı kızdırdı. İşte bu çalışanlardan biri Tracy Hawkins, olayı gün yüzüne çıkaran kişi oldu. Kendisi Twitter’ın genel merkezindeki ücretsiz öğle yemeği programı da dahil olmak üzere iş dönüşümünden sorumlu bir çalışan. Hawkins, aslında yemeklerin kişi başına günde yaklaşık 20 ila 25 dolara mal olduğunu söyleyerek yüksek maliyet haberlerini yalanladı.

Maybe they should learn to cook! https://t.co/iCIJMDhuE2

— Niche Gamer (@nichegamer) November 13, 2022