Tesla patronu Elon Musk, çalışanlarına tam zamanlı olarak ofise dönmelerini emretti ve uzaktan çalışmanın artık kabul edilemez olduğunu ilan etti. Yeni politika, sosyal medyaya sızdırılan e-postalarda paylaşıldı.

Biri yöneticilere yönelik olduğu anlaşılan mesajlarla ilgili yorum talebine Tesla yanıt vermedi. Musk, politika hakkında soru sorulduğunda Twitter’da yeni kurallara uymak istemeyen kişilerin “başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranabileceğini” söyledi.

E-postalardan birinde “Tesla’daki herkesin ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerekiyor. Eğer gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız” diye yazdı.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

Whole Mars Catalog: Hey Elon birçok insan bu sızdırılmış e-posta hakkında konuşuyor, işe girmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünen insanlara ek bir yorumunuz var mı?

Whole Mars Catalog: Elon’dan Tesla ekibine: artık uzaktan çalışma yok

“Tesla. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden daha az.

Bunun imkânsız olduğu özellikle istisnai katkıda bulunanlar varsa, bu istisnaları doğrudan gözden geçirip onaylayacağım.

Ayrıca, “ofis”, örneğin Fremont fabrikasının insan ilişkilerinden sorumlu olmak, ancak ofisinizin başka bir eyalette olması gibi iş görevleriyle ilgisi olmayan uzak bir şube değil, ana Tesla ofisi olmalıdır.

Teşekkürler,

Elon”

Elon: Başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranmalılar.

E-postalar, personelin şirketin ana ofislerinden birinde çalışmak için rapor vermesi gerektiğini belirtiyor, “iş görevleriyle ilgisi olmayan uzak bir şube ofisi değil”.

Musk, politikadan muafiyet taleplerini kişisel olarak inceleyeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca tam zamanlı olarak ofiste çalışmanın şirketin fabrika çalışanlarından istediğini ve şahsen işbirliğinin firmanın başarısı için kritik olduğunu söyledi.

Sızan ve sosyal medyada paylaşılan bir e-postada, “Elbette buna ihtiyaç duymayan şirketler var, ancak en son ne zaman harika bir yeni ürün gönderdiler? Uzun zaman oldu” dedi.

“Tesla, dünyadaki herhangi bir şirketin en heyecan verici ve anlamlı ürünlerini yarattı ve üretecek. Bu, onu arayarak olmayacak.”

Birçok şirket, korona virüs sırasında patlayan uzaktan çalışma uygulamalarının devam etmesine izin verip vermemekle boğuşuyor. Bankacılık gibi bazı sektörler, personelin ofise dönmesini bekleyeceklerinin erken sinyallerini verirken, genellikle teknoloji endüstrisindeki diğerleri süresiz olarak uzaktan çalışmaya izin vereceklerini söyledi. Birçok yer bir karışımı seçti.

Ülke genelinde binlerce binada güvenlik kartı erişim sistemleri işleten Kastle’ın verilerine göre, ABD’deki ofis doluluk oranı yaklaşık %43’te.

‘Fabrikada yaşadım’

Musk, kendi çalışma tutumuyla ünlüdür. Nadiren tatile çıkar ve birkaç yıl önce Tesla için sıkıntılı bir dönemde fabrikada uyudu.

Uzaktan çalışma politikasıyla ilgili e-postalardan birinde, “Ne kadar kıdemliyseniz, varlığınız o kadar görünür olmalı. İşte bu yüzden fabrikada o kadar çok yaşadım ki hattakiler yanlarında çalıştığımı görebilsin. Bunu yapmasaydım Tesla çoktan iflas ederdi” diye yazdı.

Musk, daha önce uzaktan çalışma konusunda zayıf bir görüşe sahip olarak kayıtlara geçmişti ve bu yılın başlarında Twitter’da “Tüm Covid-19 evde kalma olayları insanları gerçekten çok çalışmaya gerek olmadığını düşünmeleri için kandırdı” dedi. Musk’ın yorumları, 44 milyar dolara satın alma sürecinde olduğu Twitter’daki personelle yeni bir kültür çatışması potansiyelini artırdı.

Mart ayında, firmanın CEO’su Parag Agrawal, personelin “sonsuza kadar” evden çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Sosyal medya platformunda çalışanlara gönderilen bir notta Agrawal, “Geri açıldıkça yaklaşımımız aynı kalıyor. Kendinizi en verimli ve yaratıcı hissettiğiniz yer, çalışacağınız yerdir ve buna sonsuza kadar evden tam zamanlı çalışma dâhildir.”