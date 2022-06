Tesla patronu Elon Musk, çalışanlarına tam zamanlı olarak ofise dönmelerini emretti ve uzaktan çalışmanın artık kabul edilemez olduğunu ilan etti. Yeni politika, sosyal medyaya sızdırılan e-postalarda paylaşıldı.

Biri yöneticilere yönelik olduğu anlaşılan mesajlarla ilgili yorum talebine Tesla yanıt vermedi. Musk, politika hakkında soru sorulduğunda Twitter’da yeni kurallara uymak istemeyen kişilerin “başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranabileceğini” söyledi.

E-postalardan birinde “Tesla’daki herkesin ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerekiyor. Eğer gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız” diye yazdı.

They should pretend to work somewhere else

