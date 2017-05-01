Elon Musk, Tesla’nın Elektrikli Tırı ile İlgili Bir Görsel Paylaştı

Elon Musk, Tesla’nın Elektrikli Tırı ile İlgili Bir Görsel Paylaştı

1 Mayıs, 2017 Otomobil 0 yorumlar

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Elon Musk bu hafta aralarında Tesla’nın 2016 yılından beri çalışmakta olduğu elektrikli tır modelininde bulunduğu bir grup yeni projeyi paylaştı.

Tesla elektrikli tırını bu yılın Eylül ayında gösterecek ancak şirketin yöneticisi Elon Musk 28 Nisanda katıldığı TED konuşmasında yeni tıra ait bir görsel paylaştı. Tırın detaylarının belli olmadığı gölgeli fotoğrafta aracın yumuşak kenarlara sahip olduğunu görmek mümkün. Ayrıca ön farlarının da şirketin tasarım hatlarına sahip olduğu görülebiliyor.

Musk bu aracı “spry truck” olarak tanımladı. Araç bir spor araç gibi kullanılabiliyor. Elon Musk konuşmasında araçla bir spin bile attığını belirtti. Musk ayrıca sahibi olduğu The Boring Company’nin kazma makinesini de bu haftanın başında gösterdi. Musk’ın yeni şirketi kullanıcıların hızlı seyahat edebildiği yer altı tünellerinin konsept bir videosunu paylaştı.

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