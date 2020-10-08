Uzay - Bilim
Elon Musk: “Starlink, açık beta için hazır”
Elon Musk’ın uydu üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti sunma hedefine bir adım daha yaklaşılmış durumda.
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700’den fazla Starlink uydusu fırlatıldı
Ars Technica’ya göre, geçtiğimiz salı günü 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderildi. An itibarıyla aktif Starlink sayısı 700’ün üzerine çıkmış durumda. SpaceX CEO’su Elon Musk, bu sayının herkese açık bir beta programı başlatmak için yeterli olduğu görüşünde. Elon Musk, 60 Starlink uydusu daha gönderilmesinin hemen ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Son gönderdiğimiz uydular da hedef konumlarına ulaştıklarında, ABD’nin kuzeyi ve Kanada’nın güneyi için geniş çaplı bir beta programı gerçekleştirebileceğiz.” dedi. Elon Musk, yasal izinler alındıktan sonra, beta sürecini diğer ülkelerde de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/x83OvjB4Pa
— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020
Elon Musk, uyduların hedef konumlarına ne zaman ulaşacağına dair yöneltilen sorulara yanıt vermezken; Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowell’ın Ars Technica’ya verdiği demeçte, uyduların hedef konumlarına ulaşmalarının şubat ayını bulabileceğini söyledi.
Elon Musk, nisan ayında yaptığı açıklama, açık beta süreci için sonbahar aylarını işaret etmişti. Mayıs 2019 tarihinde yaptığı bir açıklamada ise; 400 Starlink uydusunun ABD için yeterli olduğunu, 800 Starlink uydusunun ise global çapta hizmet sunabilmek için yeterli olduğunu söylemişti. Ars Technica’nın raporuna bakılacak olursa, açık beta için yeterli altyapının oluştuğu fikrine katıldıkları görülüyor. Starlink, eylül ayında Seattle’da sınırlı bir beta süreci başlatmıştı.
Starlink’in ana hedefi ise 42 bin uyduyu Dünya üzerindeki yörüngede konumlandırmak ve geniş bant internet hizmetini her bölgeye ulaştırabilmek. Starlink’in web sitesinde; 2020 yılının sonuna kadar ABD ve Kanada’da, 2021 yılında ise ‘neredeyse’ global çapta hizmete geçme hedefi bulunuyor. Elon Musk’ın 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Starlink’in şirket için önemli bir gelir kapısı olduğunu ve gelirlerinin düzenli olarak arttığı takdirde halka arz edilebileceğini belirtmişti.
Starlink gelişmeleri herkesi heyecanlandırmıyor. Gök bilimciler, Starlink uydularının uzay araştırmaları için engel teşkil edebileceği konusundaki uyarılarına devam ediyor.
Haber
Mars’ta yeni yeraltı gölünün kanıtı bulundu
Bilim adamları, Mars yüzeyinin altında büyük bir sıvı su rezervuarının varlığını doğrulayan daha fazla kanıt bulduklarına inanıyorlar. Yeni keşiflerin, ana gölü çevreleyen üç yeraltı tuzlu su gölü olduğuna inanıyorlar ki bu, çok büyük keşif, çünkü bu göller potansiyel yaşam alanları olarak görülüyor. Nature, bilim adamları makalesinde Mars’taki ilk bulguların 2012’den 2015’e kadar olan 29 gözlemi temel aldığı için çok fazla şüpheyle karşılandığını ancak bu çalışma ve bulguların, 2012 ile 2019 arasında yapılan 134 gözleme dayandığını belirtti.
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Yeni bulgular ne anlama geliyor?
Ekip, gezegenin güney kutup bölgesini araştırmak için Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Express uzay aracındaki bir radar cihazından alınan verileri kullandı. Yeraltı ve İyonosfer Sondajı için Mars Gelişmiş Radarı veya cihaz olarak adlandırılan MARSIS, gezegenin yüzeyindeki materyallerden seken radyo dalgaları gönderiyor. Farklı malzemeler bu sinyalleri farklı şekilde yansıtıyor ve aynı teknik, Dünya’daki yer altı buzul göllerini bulmak için kullanılıyor.
Yaklaşık 75.000 kilometre kare büyüklüğündeki bir alanı gözlemledikten sonra, bu sinyalleri bir kilometre buzun altında sıkışmış suyun varlığını gösterecek şekilde geri yansıtan yerler buldular. 2018’de keşfedilen ana göl, 30 kilometre veya 19 mil genişliğindeyken, onu çevreleyen üç küçük gölün her biri birkaç kilometre genişliğinde.
Bilim insanlarının bulguları ümit verici olsa da, bazı uzmanlar hala kızıl gezegende göl bulamayacağımıza inanıyor. NASA’nın Mars Keşif Orbiter programının bir parçası olan gezegen bilimcisi Jack Holt, gezegen yüzeyinin altında suyun sıvı kalması için yeterli ısı akışı olduğuna inanmıyor. Ve Mars buzunun altında sıvı su bulsak bile, bu otomatik olarak hayat bulacağımız anlamına gelmediğini belirtiyor. Montana Eyalet Üniversitesi’nde çevre bilimci John Priscu, Nature’a “Göllerin sıvı kalması için çok tuzlu olması gerekir, ancak yaşamı destekleyebilmek için tuz içeriği deniz suyunun beş katını geçmemelidir.” şeklinde açıklamada bulundu.
Genel
Akıllı telefonlar ve Wi-Fi, hayati öneme sahip böcekleri öldürüyor
Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası. Günümüzde hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Sosyal medyadan fatura ödemeye kadar, birçok şeyi akıllı telefonlar üzerinden yapıyoruz. Fakat bu akıllı cihazların radyasyon yayma gibi oldukça olumsuz bir yönleri var.
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Araştırmalar böcekler üzerindeki zararları kanıtlıyor
Bu yazıda; akıllı telefonlar ve Wi-Fi sinyallerinin yaydığı radyasyonun insanlar üzerindeki olası etkilerinden bahsetmeyeceğiz. Aslında, insanlara olası zararları hakkında kesin bir sonuç yok. Ancak, doğa için hayati öneme sahip olan böceklerin, bu radyasyondan önemli ölçüde etkilendiğine dair oldukça net kanıtlar mevcut.
Almanya merkezli Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Birliği ve 80’den fazla bağımsız araştırma gösteriyor ki; akıllı telefon ve Wi-Fi sinyalleri, böcekler üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Yapılan 83 araştırmanın 72’si net bir şekilde sineklere ve arılara olumsuz etkisi olduğunu kanıtlıyor. Araştırmacılar; akıllı telefonlardan ve Wi-Fi sinyallerinden yayılan radyasyonun, kalsiyum iyonlarının olması gerekenden daha fazla emilmesine sebep olduğunu gösteriyor. Bu da söz konusu canlıların hücre yapılarına zarar veriyor. Böceklerin uyku ve uyanma döngüleri alt-üst oluyor, hastalıklara karşı dayanıklılıkları azalıyor. Bu durum, doğa için hayati derecede önemli görevlere sahip olan böcek popülasyonunun azalmasına direkt olarak etki ediyor.
Böcekler, evlerimize girdiklerinde birçoğumuzu rahatsız ediyorlar. Fakat onların besin zincirinde önemli bir rol oynamaları ve tozlaşmaya katkı sağlamaları gibi hayati görevleri var. Radyasyona ek olarak, tarım ilaçları gibi kimyasallar da böcek popülasyonlarına büyük zararlar veriyor.
Peki bu konuda neler yapılabilir? Akıllı telefonlar ve Wi-Fi teknolojisi hayatımızda o kadar önemli bir yer kaplıyor ki, onlardan vazgeçilmesi oldukça zor görünüyor. Şu bir gerçek ki; insanoğlunu iyi bir gelecek beklemiyor.
İnternet
SpaceX uydu internetindeki gecikme süresi 20 ms!
SpaceX tarafından geliştirilen uydu interneti hizmeti Starlink, gecikme (ping) süresinin 20 ms‘nin altında olduğunu açıkladı. Bu değer, halihazırda kullandığımız fiziksel altyapı ile benzer düzeyde.
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SpaceX tarafından açıklanan gecikme değeri ne anlama geliyor?
Gecikme süresini, bilgisayarımız ile karşı sunucu arasında bir veri iletilmesi sırasında geçen süre olarak tanımlamak yanlış olmaz. Özellikle çevrimiçi (online) oyunlar oynayan kullanıcılar tarafından oldukça fazla önemsenen bir değer.
SpaceX söz konusu verileri dahil ettiği sunumu geçtiğimiz hafta FCC‘ye (Federal İletişim Komisyonu) iletti. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen detayda, Ookla‘nın herkes tarafından bilinen Speedtest hizmeti üzerinden yapılan iki ayrı karşılaştırma testine ulaşıldı. Starlink‘in 102 Mbps ve 103 Mbps indirme (download) hızlarına, 40 Mbps ve 42 Mbps yükleme (upload) hızlarına, 18 ms ve 19 ms gecikme (ping) sürelerine ulaştığı görülüyor.
Sunumda aynı zamanda SpaceX‘in uydu politikaları direktörü David Goldman‘ın beta sürecinde 30 ms‘nin altına inme hedefinin gerçekleştiğine dair bir beyanatı da var. ABD‘deki fiziksel altyapının ortalama gecikme süreleri 25 ms iken, mobil tarafta alınan ortalama gecikme süresi ise 48 ms.
SpaceX geçtiğimiz aylarda 100 Mbps üstünde indirme değerine ulaştıklarını müjdelemişti. FCC‘ye aktarılan raporlar, şirketin abartılı bir açıklama yapmadığını gösteriyor. Her iki ölçüm de 30 Haziran tarihinde, Seattle/Washington‘da gerçekleştirildi. 30 Haziran tarihinde SpaceX‘in 500 adet Starlink uydusu yörüngedeydi. Şu anda bu sayının 700 olduğunu belirtmekte fayda var.
Sunuma göre, SpaceX ayda 120 adet Starlink uydusu üretiyor. SpaceX‘in hedefleri; dünya çapında bir kapsama alanı sunma ve 1 Gbps indirme (download) hızını sağlama. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, binlerce Starlink uydusunun uzaya fırlatılması gerekiyor. Starlink hizmetinin son kullanıcıya ulaşabilmesi için alıcı terminallere gereksinim duyulduğu biliniyor. Şirket bir yandan da söz konusu alıcıları üretmeye çalışıyor. SpaceX yakın zamanda birçok eyaleti kapsayan ve herkese açık bir beta testi yapmayı planlıyor.