SpaceX uydu internetindeki gecikme süresi 20 ms!

SpaceX tarafından geliştirilen uydu interneti hizmeti Starlink, gecikme (ping) süresinin 20 ms‘nin altında olduğunu açıkladı. Bu değer, halihazırda kullandığımız fiziksel altyapı ile benzer düzeyde.

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SpaceX tarafından açıklanan gecikme değeri ne anlama geliyor?

Gecikme süresini, bilgisayarımız ile karşı sunucu arasında bir veri iletilmesi sırasında geçen süre olarak tanımlamak yanlış olmaz. Özellikle çevrimiçi (online) oyunlar oynayan kullanıcılar tarafından oldukça fazla önemsenen bir değer.



SpaceX söz konusu verileri dahil ettiği sunumu geçtiğimiz hafta FCC‘ye (Federal İletişim Komisyonu) iletti. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen detayda, Oakla‘nın herkes tarafından bilinen Speedtest hizmeti üzerinden yapılan iki ayrı karşılaştırma testine ulaşıldı. Starlink‘in 102 Mbps ve 103 Mbps indirme (download) hızlarına, 40 Mbps ve 42 Mbps yükleme (upload) hızlarına, 18 ms ve 19 ms gecikme (ping) sürelerine ulaştığı görülüyor.

Sunumda aynı zamanda SpaceX‘in uydu politikaları direktörü David Goldman‘ın beta sürecinde 30 ms‘nin altına inme hedefinin gerçekleştiğine dair bir beyanatı da var. ABD‘deki fiziksel altyapının ortalama gecikme süreleri 25 ms iken, mobil tarafta alınan ortalama gecikme süresi ise 48 ms.

SpaceX geçtiğimiz aylarda 100 Mbps üstünde indirme değerine ulaştıklarını müjdelemişti. FCC‘ye aktarılan raporlar, şirketin abartılı bir açıklama yapmadığını gösteriyor. Her iki ölçüm de 30 Haziran tarihinde, Seattle/Washington‘da gerçekleştirildi. 30 Haziran tarihinde SpaceX‘in 500 adet Starlink uydusu yörüngedeydi. Şu anda bu sayının 700 olduğunu belirtmekte fayda var.

Sunuma göre, SpaceX ayda 120 adet Starlink uydusu üretiyor. SpaceX‘in hedefleri; dünya çapında bir kapsama alanı sunma ve 1 Gbps indirme (download) hızını sağlama. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, binlerce Starlink uydusunun uzaya fırlatılması gerekiyor. Starlink hizmetinin son kullanıcıya ulaşabilmesi için alıcı terminallere gereksinim duyulduğu biliniyor. Şirket bir yandan da söz konusu alıcıları üretmeye çalışıyor. SpaceX yakın zamanda birçok eyaleti kapsayan ve herkese açık bir beta testi yapmayı planlıyor.