Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasının gündemi devam ederken, milyarder başka bir platformu satın alma niyetini dile getirdi. İki medyanın Twitter ve Substack entegrasyonunu öneren bir hayranının talebini yanıtlayan milyarder şu cevabı verdi: “Bu fikre açığım.”

Öneri Wall Street Silver olarak tanımlanan kullanıcıdan geldi. Önerisi şöyle: “Twitter artı Substack, eskimiş geleneksel kurumsal medya için anında büyük bir rekabet yaratacaktır”. Musk’ın gözüne giren platform, Twitter gibi merkezi San Francisco’da bulunan bir e-posta bültenleri hizmeti sunmaktadır.

Herhangi bir algoritma olmaksızın, “yayıncılığın yeni yolu” dünya çapında bir milyondan fazla aboneye sahip. Tüketiciler için avantaj, yalnızca istedikleri içeriğe abone olabilmeleridir. İçerik üreticileri için haber bültenleri, abonelerden doğrudan gelir kaynağı ve bağımsız gazetecilik yapmanın devrimci bir yolu olarak işlev görüyor.

Would it make sense for Twitter to buy Substack and more tightly connect the two platforms.

Twitter plus Substack creates instantly massive competition for obsolete legacy corporate media.

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) December 27, 2022