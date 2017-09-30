SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, gelecekle ilgili planlarını ortaya döktü. Musk’ın hedefi, yolculuklarda, uçaklardan çok daha hızlı roketleri kullanmak.

Elon Musk’ın bazı fikirlerinin “aşırı” fütüristik olduğunu söyleyebiliriz. Ünlü bilişim dehası, düzenlenen Uluslararası Astronotlar Konferası’nda yeni fikirlerini açıkladı. Musk’ın hedefi sadece şehirler arasında değil; ülkeler arasında da yolcu uçaklarından çok daha hızlı hareket edebilen roketleri kullanmak.

Musk’a göre Uzay’a gönderilen roketler ile benzer bir teknolojiden faydalanacak. Çoğu yerleşim mekanına dakikalar; hatta saniyeler içerisinde ulaşmak mümkün olabilecek. Elon Musk’a göre seyahatler çok hızlı, konforlu ve sorunsuz gerçekleşecek.

Bahsi geçen roketlerin menzili 20.000 kilometreye ulaşması mümkün. Ancak mümkün olmayan şey bu teknolojinin yakın zamanda hava yollarına bağlı uçakların yerini alması. Yine de Musk, prototiplerin 6 ile 9 ay içerisinde hazır olabileceğini iddia etti.