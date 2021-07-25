Kripto Para
Elon Musk Dogecoin paylaşımlarına devam ediyor!
Kripto para piyasasının eleştirilen ismi, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk yeni bir Dogecoin paylaşımı yaptı. Musk, Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile “çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı.
Elon Musk, bir süre önce paylaşmış olduğu başka bir tweet ile takipçilerini “fiziki para merkezli bir dünya” görüşünden vazgeçmeye çağırmıştı. Musk, bugün de Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile“çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı. Buna karşılık olarak cynocephalus, popüler meme kripto para biriminin aslında “para” olduğunu söyleyerek, ikonik Keanu Reeves karakterine fiat kazançlarına odaklanmama çağrısında bulundu.
And finally pic.twitter.com/TcgwMSyjAy
— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2021
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Ünlü CEO, Twitter’da ilk kez “The Matrix” imgesi ile bir tweet atmıyor. 2020 yılının Mayıs ayında takipçilerini kırmızı hapı almaya teşvik etmişti ve ardından sosyal medyada yine gündem olmuştu.
1 BTC= 1 BTC , 1 DOGE = 1 DOGE?
Elon Musk’ın paylaştığı meme, dolar cinsinden fiyatlara takıntılı olmak istemeyen BTC topluluğuna işlemiş olan 1 BTC = 1 BTC totolojisinden türemiş gibi görünüyor. Bu türetim, popüler altcoinin 8 Mayıs’ta ulaşığı 0,73 dolar seviyesinin %80’e yakın alt seviyesinden işlem görmesinden dolayı büyük kayıplar yaşayan Dogecoin yatırımcıları için bir tür teselli olabilir.
Ancak Elon Musk, Dogecoin fiyatı üzerindeki etkisini iyice kaybetmiş görünüyor. Yaptığı son paylaşımın ardından DOGE fiyatında yalnızca %3’lük bir yükseliş yaşandı. Popüler altcoin yazı sırasında 0,19 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para Bitcoin’in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğundan dolayı şişirilemiyor ancak buna zıt olarak Dogecoin’in arzı sonsuz. Bu da DOGE’u farklı kılıyor. Elon Musk haricindeki başka bir DOGE fanatiği olan Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, da enflasyonun Dogecoin’i başarılı bir para birimi yapabileceğini iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere Dallas Mavericks, ürün satışlarında DOGE kabul ediyor.
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Kripto Para
Borsalardaki Bitcoin arzı 18 ayın en düşük seviyesinde! Anlamı ne?
Santiment veri toplayıcı tarafından sağlanan analiz grafiği, kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının erimeye devam ettiğini ve 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bitcoin arzı düşüyor, bu ne anlama geliyor?
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Kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı son 18 ayın en düşük seviyesinde. Kullanıcılar, BTClerini borsalardan çekiyor. Santiment uzman ekibi, Bitcoin arzının borsalarda ulaştığı 18 ayın en düşük seviyesinin, gelecekte herhangi bir büyük satış olasılığını azalttığına ve gelecekte nihai Bitcoin kurtarma olasılığını artırdığına inanıyor.
👍 #Bitcoin is inching close to the then 18-month low of its supply on exchange ratio, which was hit back on Jan 2, 2021. As $BTC continues moving off exchanges during these suppressed prices, it's a promising sign that markets have decreased selloff risk. https://t.co/DQzTx822Py pic.twitter.com/WVP7sfgnty
— Santiment (@santimentfeed) July 24, 2021
“Bitcoin, 2 Ocak 2021’de geri alınan döviz kuru arzının 18 ayın en düşük seviyesine yaklaşıyor.$BTC Bu baskılanmış fiyatlar sırasında borsaları hareket ettirmeye devam etmesi, piyasaların elden çıkarma riskini azalttığına dair umut verici bir işaret.”
Lider kripto para birimi Bitcoin, mayıs ortası ile beraber yaşadığı düşüşün etkilerinden hâlâ kurtulabilmiş değil. 40 bin dolar seviyesine bir türlü ulaşamayan BTC, son 24 saatte %7,14’lük bir yükseliş yaşayarak 34,500 dolar seviyesine kadar ulaştı. Pek çok piyasa uzmanı, lider kripto paranın fiyatının 64 bin dolar seviyesindeki zirvesinden çok daha yükseğe ulaşacağını fakat bu seviyelerin kolay görülmeyeceğini düşünüyor.
Bu sırada, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık faiz keskin bir düşüş görüyor. Lex Moskovski, bunu piyasanın korku içinde olduğu ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin üzerine bahis yaparken dikkatli olması olarak yorumluyor.
Crypto-margined OI is on a sharp decline.
People prefer using cash and stablecoins as their collateral of choice instead of crypto.
I read it as fear despite CT being relatively calm. pic.twitter.com/lxKlYeSlbV
— Lex Moskovski (@mskvsk) July 23, 2021
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Kripto Para
Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı!
En büyük merkezi olmayan borsalardan biri olan Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı. Erişim sınırlandırması, beraberinde merkeziyetsizlik konusu hakkında bir tartışma yarattı.
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Uniswap Labs, app.uniswap.org aracılığıyla bazı tokenlara erişimin sınırlandırıldığını duyurdu. Github’da erişimi sınırlanan bu tokenların listesi yayımlandı. Bu karara gerekçe olarak da değişen düzenleyici ortam gösterildi.
Uniswap, erişimi sınırlandırılan tokenların toplam işlem hacimlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti fakat kripto para topluluğu bu hamlenin merkeziyetsizliğe aykırı olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde:
“Uniswap topluluğu için yenilik yapmaya ve bu aracı sağlamaya devam etmek için, değişen düzenleyici ortamı izliyoruz. Bugün, diğer DeFi arayüzleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerle uyumlu olarak, app.uniswap.org aracılığıyla belirli token’lara erişimi kısıtlama kararı aldık. Bu token’lar, Uniswap’te her zaman toplam hacmin çok küçük bir bölümünü temsil etmiştir.”
Uniswap Labs tarafından Twitter’dan yapılan açıklamanın altına bir kullanıcı şu ifadeler ile yanıt verdi:
Major disappointment. You are not descentralized anymore, if you can block this u can block anything. I am sure this is to appease the SEC. But then don't lie and just say it still is descentralized. Makes me not want to believe you.
— Guruhabanero (@guruhabanero) July 23, 2021
“Büyük hayal kırıklığı. Artık ademi merkeziyetçi değilsiniz, eğer bunu engelleyebilirseniz her şeyi engelleyebilirsiniz. Bunun SEC’i yatıştırmak için olduğundan eminim. Ama o zaman yalan söyleyip hala ademi merkeziyetçi olduğunu söyleme.”
Son zamanlarda kripto para piyasasına yönelik düzenleyici baskılar artmış durumda. Örneğin bu baskılar doğrultusunda Binance, platformundan hisse senedi tokenları kaldırdı. İngiltere ve İtalya’dan Binance’a yönelik uyarı ve faaliyetini durdurma talebi geldi.
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Kripto Para
Amazon kripto para ve blok zincir yöneticisi arıyor!
Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, iş süreçlerini yeni sistem ve teknolojilere entegre etmeye devam ediyor. Amazon, yayınladığı en son iş ilanında Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında olduğunu duyurdu.
Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, kripto para alanındaki dönüşüme bu senenin başında Meksika’da başlamış ve Prime müşterilerini sisteme bağlı tutabilmek için yeni ödeme ürünü projesi ile ilgili iş ilanları yayımlamıştı. Dev şirket şimdi de Seattle’daki şirket için Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında.
Bu profilin iş rolü, “ödemeler ve finansal sistem içinde müşteriler adına yenilik yapmak” olacak. Ayrıca, işe alınan kişi “Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisi ve ürün yol haritasının” küratörlüğünün sorumluluğunu da üstlenecek.
Amazon tarafından yayımlanan iş ilanında şu ifadeler yer alıyor:
Ödeme Kabul ve Deneyim ekibi, Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için deneyimli bir ürün lideri arıyor. Geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve yeni yetenekler için liderlik satın alma ve yatırım kazanmak için Blockchain, Dağıtılmış Defter, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Kripto Para Birimi alanındaki uzmanlığınızdan yararlanacaksınız. Müşteri deneyimi, teknik strateji ve yeteneklerin yanı sıra lansman stratejisini içeren yol haritasını geliştirmek için AWS dahil olmak üzere Amazon genelinde ekiplerle yakın bir şekilde çalışacaksınız.
Amazon, blok zincir alanında meydana gelen gelişmeler üzerinde zaten çalışıyor. Bulut bilişim işletmesi Amazon Web Services (AWS) adı verilen özel bir hizmete sahip.
Küresel teknoloji şirketlerinin dijital para dünyasına girmesi artık şaşırtıcı değil. Elektrikli otomobil devi Tesla, bilançosunda zaten büyük miktarda Bitcoin bulunduruyor. Musk, bu hafta başlarında B-word konferansında Bitcoin ödemelerini entegre etme seçeneğini yeniden düşündüklerini söylemişti. Diğer taraftan Apple da dijital para birimleri konusunda deneyimli iş geliştiricileri de işe alıyor. Perakende ve kurumsal oyuncular arasında dijital varlıklara yönelik artan talep, teknoloji devlerini bu yönde çalışmaya yönlendiriyor.
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