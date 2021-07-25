Elon Musk Dogecoin paylaşımlarına devam ediyor!

Kripto para piyasasının eleştirilen ismi, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk yeni bir Dogecoin paylaşımı yaptı. Musk, Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile “çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı.

Elon Musk, bir süre önce paylaşmış olduğu başka bir tweet ile takipçilerini “fiziki para merkezli bir dünya” görüşünden vazgeçmeye çağırmıştı. Musk, bugün de Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile“çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı. Buna karşılık olarak cynocephalus, popüler meme kripto para biriminin aslında “para” olduğunu söyleyerek, ikonik Keanu Reeves karakterine fiat kazançlarına odaklanmama çağrısında bulundu.

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Ünlü CEO, Twitter’da ilk kez “The Matrix” imgesi ile bir tweet atmıyor. 2020 yılının Mayıs ayında takipçilerini kırmızı hapı almaya teşvik etmişti ve ardından sosyal medyada yine gündem olmuştu.

1 BTC= 1 BTC , 1 DOGE = 1 DOGE?

Elon Musk’ın paylaştığı meme, dolar cinsinden fiyatlara takıntılı olmak istemeyen BTC topluluğuna işlemiş olan 1 BTC = 1 BTC totolojisinden türemiş gibi görünüyor. Bu türetim, popüler altcoinin 8 Mayıs’ta ulaşığı 0,73 dolar seviyesinin %80’e yakın alt seviyesinden işlem görmesinden dolayı büyük kayıplar yaşayan Dogecoin yatırımcıları için bir tür teselli olabilir.

Ancak Elon Musk, Dogecoin fiyatı üzerindeki etkisini iyice kaybetmiş görünüyor. Yaptığı son paylaşımın ardından DOGE fiyatında yalnızca %3’lük bir yükseliş yaşandı. Popüler altcoin yazı sırasında 0,19 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para Bitcoin’in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğundan dolayı şişirilemiyor ancak buna zıt olarak Dogecoin’in arzı sonsuz. Bu da DOGE’u farklı kılıyor. Elon Musk haricindeki başka bir DOGE fanatiği olan Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, da enflasyonun Dogecoin’i başarılı bir para birimi yapabileceğini iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere Dallas Mavericks, ürün satışlarında DOGE kabul ediyor.