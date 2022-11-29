Elon Musk tweet atmaya devam ediyor. Tesla’nın milyarderi, sosyal ağında yaptığı yeni paylaşımlarda, Twitter’daki reklam miktarını azaltan Apple’ı eleştirdi. İşadamı ayrıca Apple şirketinin “ifade özgürlüğünü desteklemediğini” öne sürüyor.

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“Apple Twitter’da reklam vermeyi neredeyse durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” yorumunda bulundu. Milyarder, sosyal ağda Apple’ın CEO’sundan bahsederek “Neler oluyor Tim Cook?” diye sordu.

Reklamların durumunun yanı sıra Elon Musk, iPhone’ların sahibini ilgilendiren başka bir suçlamada da bulundu. Milyardere göre Apple, Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit edecekti, ancak bunun nedenini açıklamadı. Ancak diğer paylaşımlarında, sorunun moderasyon talepleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Apple’a karşı savaş

Bir dizi paylaşımda Elon Musk, Apple’ın App Store’dan aldığı %30’luk ücret hakkında da yorumda bulundu ve hatta Epic Games’in 2020’de Apple’a karşı açtığı davanın başlangıcında yayınlanan bir Fortnite videosunu paylaştı. Musk daha sonra Apple’ın eylemlerini sansürle ilişkilendiren ve şirkete karşı “savaşa girmeye” hazır olduğunu ima eden paylaşımlarda bulundu.

Apple şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. Ancak şirketin Twitter’ın reklam verenler listesinden çıkması sürpriz olmayacaktır zira birçok marka sosyal ağa reklam yatırımı yapmayı bırakmıştır.

Hayranlar “Tesla Phone “u destekliyor

Twitter ve Apple arasındaki tartışmalar, Elon Musk’ın Apple ve Google ile işbirliği yapmaması halinde kendi cep telefonunu piyasaya sürebileceği yönündeki yorumundan günler sonra geldi. Konu, “Tesla Phone “un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyen milyarderin hayranları tarafından tekrar gündeme getirildi.

Girişimci Seth Dillon, “iPhone’umu bir alternatifle değiştirmeye hazırım,” diyor. “Kendi cep telefonunuzu yapın. Onları ortadan kaldırın. Halk sizi destekleyecektir,” diye yazdı Collin Rugg adlı kullanıcı. Youtuber David Mitchell Jr, Tesla akıllı telefonun konsept görüntüsüyle birlikte “Tesla Phone’un zamanı geldi” diye tweet attı.

Elon Musk bir akıllı telefonu ancak Apple ve Google’ın durumu içinden çıkılmaz bir hal alırsa piyasaya süreceğini söylemiş olsa da, bazı takipçileri bu fikirden oldukça heyecan duymuş görünüyor. Ancak geçmişte milyarder, akıllı telefonların geçmişin teknolojisi olduğunu, Neuralink’in ise gelecek olduğunu söyleyerek bu fikre karşı çıkmıştı.