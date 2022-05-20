Elon Musk, Starlink uydularının Amazon’un kırsal bölgelerindeki 19.000 okula internet getireceğini duyurdu. Tesla ve SpaceX’in sahibi, tam olarak bağlantı ile ilgilenecek bir toplantıda Brezilya Ekonomi Bakanı Fábio Faria ile görüşmek üzere bu sabah Brezilya’ya indi.

Dünyanın en zengin adamı, sosyal medya hesabından “Brezilya’da olmaktan çok heyecanlı olduğunu” dile getirdi.

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Faria, sabah saatlerinde Musk ile birlikte fotoğraflar yayınladı. Perşembe günü, bakan zaten Twitter’da hükümetin bugün “düzenleyici çerçeveler, Amazon’daki düzenlemeler ve okullardaki bağlantı” tartışmak için bir toplantı yapacağını söylemişti.

Vamos falar sobre os marcos regulatórios, regulação na Amazônia e conectividade nas escolas. A meta do MCom é conectar 100% das escolas até o final do ano e fazer com que a tecnologia ajude na preservação da Amazônia!!! 🇧🇷🌳 — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) May 19, 2022

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Şirkete göre, mevcut uydu internet hizmetlerinin çoğu, gezegenin yörüngesinde yaklaşık 35.000 km yükseklikte dönen basit coğrafi uydular tarafından mümkün kılınırken, Starlink, gezegenin yörüngesinde daha uzak bir mesafede dönen birkaç küçük uydudan oluşan bir takımyıldızdır.

Şirket, düşük yörüngede oldukları için, kullanıcı ile uydu arasında veri gönderme ve alma süresinin – gecikmenin – sabit yörüngedeki uydulardan çok daha kısa olduğunu söylüyor. İletişim Bakanı Fábio Faria’nın bu sabah sosyal medyada yaptığı teyit edilene kadar, toplantı Palácio do Planalto tarafından gizli tutuldu.