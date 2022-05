Elon Musk, Starlink uydularının Amazon’un kırsal bölgelerindeki 19.000 okula internet getireceğini duyurdu. Tesla ve SpaceX’in sahibi, tam olarak bağlantı ile ilgilenecek bir toplantıda Brezilya Ekonomi Bakanı Fábio Faria ile görüşmek üzere bu sabah Brezilya’ya indi.

Dünyanın en zengin adamı, sosyal medya hesabından “Brezilya’da olmaktan çok heyecanlı olduğunu” dile getirdi.

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022