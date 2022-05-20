Dijital dünya ile tüketiciler arasında sağlam köprüler kuran vivo, global araştırma şirketi Ipsos ‘un gerçekleştirdiği araştırmada Android dünyasının en çok tavsiye edilen markası oldu.

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vivo, kullanıcı deneyimi ve tavsiyelerinde de rakiplerinden bir adım daha önde yer alıyor. Araştırma şirketi IPSOS tarafından tüm Türkiye’yi kapsayan ve 16-50 yaş aralığında 1301 kişinin katılımıyla araştırmada, en çok tavsiye edilen Android markası vivo oldu.

Farklı ürün segmentleriyle yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kılan vivo’nun başarısının temelinde kullanıcıların ihtiyaçlarını ve fikirlerini her zaman ilk sıraya koymak geliyor. vivo’nun tasarımı, teknolojiyle harmanlayarak müşteri deneyimiyle birlikte sunması markayı kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen Android telefon kategorisinde ilk sıralara çıkarıyor. Tüketicilerin en çok tavsiye ettiği marka olarak rakiplerini %72’lük bir oranla geride bırakan vivo Android akıllı telefonlar alanında da liderliği sahipleniyor. Araştırmaya katılanlar vivo’yu tasarımı, incelik ve hafifliği ve kamera performansı ile tavsiye edebileceklerini ifade ediyorlar. Kamera performansının yanı sıra vivo kamerasıyla çekilen Selfie deneyimleri de kullanıcıların altını çizdiği bir başka nokta. Araştırma tasarım ve kamera özelliklerinin yanı sıra Android markalar içerisinde vivo’nun işletim sistemiyle ayrıştığını ortaya koyuyor.

İçindekiler Funtouch 12 ile kullanıcı deneyimi

Funtouch 12 ile kullanıcı deneyimi

Kullanıcı memnuniyetini geliştirmek ve deneyim sunmak için vivo’nun geliştirdiği Android tabanlı Funtouch OS ile vivo akıllı telefonlar kullanıcılarının sevdiği cihazlara dönüşüyor. Yakın zamanda Türkiye’de piyasaya sürülen V23 5G modelinde de bulunan yeni Funtouch OS 12 güncel Android 12 versiyonu temel alıyor ve Android sisteminin en son özelliklerinin deneyimlenmesini sağlıyor. Funtouch OS “widget”, ve “çıkartmalar” gibi kullanımı kolay fonksiyonlar ile sade ve basit deneyimi geliştiriyor.

Funtouch OS içerisinde bulunan Nano müzik çalar ile spotify gibi uygulamalara ana ekran üzerinden tek tuşla ulaşırken çıkartmaların işlevsel özellikleri ile telefona renk katmanın ötesinde su tüketiminden özel gün hatırlatmalarına birçok ilave özellik ile kullanıcılar günlük yaşantılarını kolaylaştırabiliyor. Son dönemde artan güvenlik endişeleri ve uygulamaların erişim taleplerine karşı kullanıcılarını telefonları kullanırken güvende hissetmelerini sağlamak adına vivo, Funtouch OS 12 “ekran kilitlendiğinde ve kapatıldığında kilidi aç” ayarı ile güvenlikle ilgili tüm açıkları kapatıp hiçbir kör noktaya yer bırakmıyor. Uygulamalar kamera, lokasyon ya da mikrofon erişimi sağladığında ana ekran üzerinden semboller ile uyarılar vererek kullanıcıların olası hiçbir erişim ihlalini gözden kaçırmamalarına hizmet ediyor.

Global çalışan sayısının %80’inin Ar-Ge çalışanlarının oluşturduğu vivo, uluslararası 10 global Ar-Ge merkezi ile günümüzde çok kullanılan birçok teknolojinin altına imzasını atmış durumda. Bir akıllı telefona özel ilk dahili Hi-Fi yonga setli akıllı telefon, ilk ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi, dünyanın en ince akıllı telefonu rekoru, ilk çerçevesiz akıllı telefon vb. ilkler ile kullanıcıların büyük beğenisini ve takdirini kazanıyor. vivo, Türkiye’de 2021 yılında açtığı fabrikası ile Türk tüketicilerine en iyi teknolojiyi ulaşılabilir fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, vivo’nun şık tasarımıyla dikkat çeken ve işletim sistemiyle kullanıcılara en iyi deneyimi sunan Y serisi modellerini tüketicilerle buluşturuyor.

Bunun yanı sıra Türkiye pazarına V21 ile giriş yapan vivo, orta üst segmente konumlandırdığı V serisi ürünleriyle teknolojiyi tüketicilere sunuyor. V21 ve yeni lanse edilen V23 5G modelleri, tasarımları ile beğeni toplarken kamera sistemleri ile birçok ilkin imzasını Türkiye’ye taşıyor.