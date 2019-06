Elektronik eşyalarda taksit sayısı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, elektronik eşyaları da kapsayan birçok üründe taksit düzenlemesine gitti. Yeni yönetmeliğe göre elektronik eşyalarda artık 6 ay taksit yapılabilecek.

Elektronik eşyalarda taksit sayısı arttı

BBDK 8385 sayılı kararı ile, elektronik eşyalarda dahil olmak üzere pek çok üründe taksit düzenlemesine gitti. Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin yeniden ele alındığı basın duyurusunda, elektronik eşyalarda taksit sayısının 3 aydan 6 aya yükseltildiği belirtildi. Kurum elektronik eşya statüsünü sayfanın alt kısımında şu ifade ile belirtti: Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan televizyon vb.

Kurum bu düzenleme ile birlikte, televizyonlardaki taksit sayısını iki kategoriye ayırdı. 3500 TL fiyatının üzerinde bulunan televizyonlardaki taksit sayısı 3 aydan 6’ya, 3500 TL ‘ye kadar olan televizyonlardaki taksitin 9 aydan 12 aya yükseltildiği belirtildi. Ayrıca mobilya ve elektrikli eşya ( Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb. ) üzerinde uygulanan taksit sayısının artık 12 aydan 18 aya yükseltildiği söylendi. Kurumsal taksitlendirme sürecinde de değişikliğe giden BBDK, genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verdi.

Taksit değişiklikleri ve BBDK basın açıklaması

Elektronik eşya – 3 aydan 6 aya 3500 TL altı TV – 9 aydan 12 aya 3500 TL üzeri TV – 3 aydan 6 aya

Beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ( Elektrikli eşya ) – 12 aydan 18 aya

Uçak bileti – 9 aydan 12 aya

Vergi borcu – 9 aydan 12 aya

Kurumsal kart – 12 aydan 18 aya

Mobilya alımları – 12 aydan 18 aya

Resmi açıklama:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı

Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi

kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar

olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili

yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan

on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi

kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar

verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.